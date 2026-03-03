Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Trung Quốc - Bangladesh: Bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thứ 3 (Asian Cup) (Hết giờ)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay

(Bảng B giải vô địch nữ châu Á) ĐT nữ Trung Quốc tạo ra nhiều cơ hội trong hiệp hai nhưng không thể có bàn thứ 3 vào lưới Bangladesh.

15h, 3/3 |

ĐT nữ Trung Quốc
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Trung Quốc - Bangladesh: Bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thứ 3 (Asian Cup) (Hết giờ) - 1
2 - 0
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Trung Quốc - Bangladesh: Bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thứ 3 (Asian Cup) (Hết giờ) - 1
ĐT nữ Bangladesh
(H1: 2-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận
Wang Shuang 44' Xem video
Zhang Rui 45+1' Xem video

Tình huống nổi bật

1’

TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU

ĐT Trung Quốc giao bóng trước.

2’

ĐT nữ Trung Quốc gây sức ép

Đội bóng áo trắng nhập cuộc chủ động, đang cố gắng đưa bóng về gần với khung thành của nữ Bangladesh.

5’

NGUY HIỂM!!!

Tình huống tổ chức đá phạt góc thực sự khó chịu của ĐT Trung Quốc. Sau đó, Liu Jing sút xa đầy táo bạo.

12’

KHÔNG VÀO!!!

Wang Shuang liên tục dứt điểm nhưng cô không thắng được thủ môn và cột dọc khung thành của Bangladesh.

14’

 Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Trung Quốc - Bangladesh: Bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thứ 3 (Asian Cup) (Hết giờ) - 1

SUÝT CÓ BÀN THẮNG CHO BANGLADESH

Chakma thoát xuống cực nhanh, sau đó dứt điểm đầy táo bạo từ xa. Nhưng thủ môn của Trung Quốc đã chơi cảnh giác để cứu thua. 

19’

 Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Trung Quốc - Bangladesh: Bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thứ 3 (Asian Cup) (Hết giờ) - 1

XỬ LÝ QUÁ RƯỜM RÀ

Wang Shuang thoát xuống tốc độ và có cơ hội đối mặt thủ môn. Nhưng cô lại dứt điểm quá chậm nên lại bỏ lỡ cơ hội. 

24’

 Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Trung Quốc - Bangladesh: Bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thứ 3 (Asian Cup) (Hết giờ) - 1

ĐT NỮ TRUNG QUỐC BỊ TỪ CHỐI BÀN THẮNG!!

Jin Kun tạt bóng chuẩn xác, Wang Shuang ở phía trong chọn vị trí thuận lợi để đánh đầu tung lưới đối phương. Nhưng sau khi trọng tài tham khảo VAR, bàn thắng không được công nhận bởi có lỗi việt vị. 

32’

ĐT NỮ TRUNG QUỐC GẶP KHÓ

ĐT nữ Trung Quốc không còn nhiều cơ hội dứt điểm như ở đầu trận bởi đối phương phòng ngự chặt chẽ hơn. 

41’

NỖ LỰC SÚT XA

Chakma sút bóng từ rất xa nhưng đường bóng của cô tạo ra vừa thiếu lực, vừa thiếu sự chính xác. 

44’

 Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Trung Quốc - Bangladesh: Bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thứ 3 (Asian Cup) (Hết giờ) - 1

VÀO!! ĐT NỮ TRUNG QUỐC GHI BÀN MỞ ĐIỂM

Wang Shuang tung ra cú sút xa đầy hiểm hóc, khiến thủ môn của Bangladesh hoàn toàn bất lực. 

45’

BÙ GIỜ HIỆP MỘT

Hiệp 1 có 7 phút bù giờ.

45+1’

 Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Trung Quốc - Bangladesh: Bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thứ 3 (Asian Cup) (Hết giờ) - 1

VÀO!! ĐT NỮ TRUNG QUỐC NHÂN ĐÔI CÁCH BIỆT!!

Thủ môn của Bangladesh nỗ lực cứu bóng, tạo điều kiện để Zhang Rui đá bồi. Cú đá của cô không quá hiểm, nhưng 2 hậu vệ của Bangladesh vẫn chẳng thể truy cản. 

45+7’

 Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Trung Quốc - Bangladesh: Bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thứ 3 (Asian Cup) (Hết giờ) - 1

BỎ LỠ ĐÁNG TIẾC

Liu Jing đệm bóng cận thành trong tư thế không bị ai kèm. Tuy nhiên, cô lại dứt điểm đưa bóng lên trời. 

45+8’

 Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Trung Quốc - Bangladesh: Bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thứ 3 (Asian Cup) (Hết giờ) - 1

HẾT HIỆP MỘT

Trung Quốc tạm dẫn Bangladesh với tỷ số 2-0. 

46’

 Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Trung Quốc - Bangladesh: Bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thứ 3 (Asian Cup) (Hết giờ) - 1

HIỆP HAI BẮT ĐẦU

Bangladesh giao bóng.

59’

KHÔNG ĐƯỢC

Tình huống đánh đầu ở cự li gần của Zhang Chengxue đưa bóng đi chệch khung thành đối phương trong gang tấc. 

61’

 Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Trung Quốc - Bangladesh: Bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thứ 3 (Asian Cup) (Hết giờ) - 1

DỨT ĐIỂM TỪ XA

Cú sút xa của Wang Shuang đưa bóng đi quá cao so với khung thành của Bangladesh.

66’

KHÔNG VÀO!!

Xie Zongmei dứt điểm từ xa hiểm hóc nhưng tiếc thay bóng lại đi không trung khung thành.

68’

 Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Trung Quốc - Bangladesh: Bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thứ 3 (Asian Cup) (Hết giờ) - 1

CỨU THUA HAY!!

Zhang Chengxue cướp bóng ngay trước vòng cấm của Bangladesh, sau đó tung ra cú sút xa quyết đoán. Nhưng thủ môn Akter vẫn bay người cứu thua tốt. 

77’

CƠ HỘI HIẾM HOI DÀNH CHO BANGLADESH

Sapna Rani sút xa bất ngờ đưa bóng đi chệch khung thành của Trung Quốc. 

83’

 Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Trung Quốc - Bangladesh: Bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thứ 3 (Asian Cup) (Hết giờ) - 1

BÓNG CHẠM CỘT DỌC!!

Ziqin Shao thoát xuống và không bị ai theo kèm. Nhưng cô vẫn dứt điểm đưa bóng dội thẳng vào cột dọc.

90’

BÙ GIỜ HIỆP HAI

Hiệp 2 có 8 phút bù giờ. 

90+7’

 Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Trung Quốc - Bangladesh: Bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thứ 3 (Asian Cup) (Hết giờ) - 1

TRẬN ĐẤU KẾT THÚC

Trung Quốc thắng 2-0 Bangladesh. 

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Trung Quốc - Bangladesh: Bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thứ 3 (Asian Cup) (Hết giờ) - 1
Chen Chen, Wang Lin Lin, Haiyan, Wang Shuang, Wurigumula, Jin Kun, Wang Aifang, Liu Jing, Zhang Chengxue, Lyu Yatong, Zhang Rui
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Trung Quốc - Bangladesh: Bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thứ 3 (Asian Cup) (Hết giờ) - 1
Akter, Azim, Nahar, Khandaker, Kisku, Monika Chakma, Manda, Ritu Chakma, Shamsunnahar, Khatun, Marma

Chênh lệch thứ hạng

Trên bảng xếp hạng FIFA, tuyển nữ Trung Quốc đang đứng thứ 17 thế giới, trong khi Bangladesh xếp hạng 112, thấp nhất trong số các đội tham dự giải năm nay. Khoảng cách ấy phần nào phản ánh sự khác biệt về nền tảng, kinh nghiệm thi đấu và chất lượng đội hình giữa hai đội.

Trung Quốc đến Australia với tư cách nhà đương kim vô địch và được miễn vòng loại. Trong khi đó, Bangladesh phải đi qua hành trình đầy bất ngờ để giành vé dự vòng chung kết. Họ toàn thắng cả ba trận vòng loại bảng C, đặc biệt là chiến thắng gây chấn động 2-1 trước Myanmar,một thế lực của Đông Nam Á. Hai trận thắng đậm 7-0 trước Bahrain và Turkmenistan càng cho thấy sự tiến bộ đáng kể của đội bóng Nam Á.

Áp lực phải thắng đậm

Dưới sự dẫn dắt của HLV Ante Milicic, tuyển nữ Trung Quốc bước vào giải đấu lớn đầu tiên kể từ khi chiến lược gia người Australia được bổ nhiệm vào tháng 5/2024. Đây cũng là kỳ Asian Cup đầu tiên của ông trên cương vị HLV trưởng đội tuyển nữ Trung Quốc.

HLV Milicic thừa nhận áp lực là điều không thể tránh khỏi, nhưng ông nhấn mạnh đội bóng đã chuẩn bị kỹ lưỡng cả về chuyên môn lẫn tâm lý. Trung Quốc không chỉ mang theo vị thế đương kim vô địch, mà còn là niềm kỳ vọng của hàng triệu người hâm mộ quê nhà.

Xem trọn vẹn VCK Giải vô địch nữ châu Á (từ 1/3 đến 21/3) trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Tuyển nữ Việt Nam hoàn tất khâu chuẩn bị cuối, sẵn sàng ra quân đấu Ấn Độ
Tuyển nữ Việt Nam hoàn tất khâu chuẩn bị cuối, sẵn sàng ra quân đấu Ấn Độ

Duy trì khung giờ tập sát thời điểm thi đấu, đảm bảo lực lượng sung sức và hoàn tất khâu phân tích đối thủ, thầy trò HLV Mai Đức Chung đang sẵn sàng...

Bấm xem >>

Theo Tiến Sơn

Nguồn: [Link nguồn]

03/03/2026 10:28 AM (GMT+7)
