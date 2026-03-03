Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Trung Quốc - Bangladesh: Bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thứ 3 (Asian Cup) (Hết giờ)

15h, 3/3 | ĐT nữ Trung Quốc 2 - 0 ĐT nữ Bangladesh (H1: 2-0) Thông tin trước trận ĐT nữ Trung Quốc vs ĐT nữ Bangladesh ĐT nữ Bangladesh Điểm Chen Chen Wang Lin Lin Haiyan Wang Shuang Wurigumula Jin Kun Wang Aifang Liu Jing Zhang Chengxue Lyu Yatong Zhang Rui Điểm Akter Azim Nahar Khandaker Kisku Monika Chakma Manda Ritu Chakma Shamsunnahar Khatun Marma Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận ĐT nữ Trung Quốc ĐT nữ Trung Quốc ĐT nữ Bangladesh Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 Wang Shuang 44' Xem video Zhang Rui 45+1' Xem video Tình huống nổi bật 1’ TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU ĐT Trung Quốc giao bóng trước. 2’ ĐT nữ Trung Quốc gây sức ép Đội bóng áo trắng nhập cuộc chủ động, đang cố gắng đưa bóng về gần với khung thành của nữ Bangladesh. 5’ NGUY HIỂM!!! Tình huống tổ chức đá phạt góc thực sự khó chịu của ĐT Trung Quốc. Sau đó, Liu Jing sút xa đầy táo bạo. 12’ KHÔNG VÀO!!! Wang Shuang liên tục dứt điểm nhưng cô không thắng được thủ môn và cột dọc khung thành của Bangladesh. 14’ SUÝT CÓ BÀN THẮNG CHO BANGLADESH Xem video Chakma thoát xuống cực nhanh, sau đó dứt điểm đầy táo bạo từ xa. Nhưng thủ môn của Trung Quốc đã chơi cảnh giác để cứu thua. 19’ XỬ LÝ QUÁ RƯỜM RÀ Wang Shuang thoát xuống tốc độ và có cơ hội đối mặt thủ môn. Nhưng cô lại dứt điểm quá chậm nên lại bỏ lỡ cơ hội. 24’ ĐT NỮ TRUNG QUỐC BỊ TỪ CHỐI BÀN THẮNG!! Xem video Jin Kun tạt bóng chuẩn xác, Wang Shuang ở phía trong chọn vị trí thuận lợi để đánh đầu tung lưới đối phương. Nhưng sau khi trọng tài tham khảo VAR, bàn thắng không được công nhận bởi có lỗi việt vị. 32’ ĐT NỮ TRUNG QUỐC GẶP KHÓ ĐT nữ Trung Quốc không còn nhiều cơ hội dứt điểm như ở đầu trận bởi đối phương phòng ngự chặt chẽ hơn. 41’ NỖ LỰC SÚT XA Chakma sút bóng từ rất xa nhưng đường bóng của cô tạo ra vừa thiếu lực, vừa thiếu sự chính xác. 44’ VÀO!! ĐT NỮ TRUNG QUỐC GHI BÀN MỞ ĐIỂM Xem video Wang Shuang tung ra cú sút xa đầy hiểm hóc, khiến thủ môn của Bangladesh hoàn toàn bất lực. 45’ BÙ GIỜ HIỆP MỘT Hiệp 1 có 7 phút bù giờ. 45+1’ VÀO!! ĐT NỮ TRUNG QUỐC NHÂN ĐÔI CÁCH BIỆT!! Xem video Thủ môn của Bangladesh nỗ lực cứu bóng, tạo điều kiện để Zhang Rui đá bồi. Cú đá của cô không quá hiểm, nhưng 2 hậu vệ của Bangladesh vẫn chẳng thể truy cản. 45+7’ BỎ LỠ ĐÁNG TIẾC Liu Jing đệm bóng cận thành trong tư thế không bị ai kèm. Tuy nhiên, cô lại dứt điểm đưa bóng lên trời. 45+8’ HẾT HIỆP MỘT Trung Quốc tạm dẫn Bangladesh với tỷ số 2-0. 46’ HIỆP HAI BẮT ĐẦU Bangladesh giao bóng. 59’ KHÔNG ĐƯỢC Tình huống đánh đầu ở cự li gần của Zhang Chengxue đưa bóng đi chệch khung thành đối phương trong gang tấc. 61’ DỨT ĐIỂM TỪ XA Cú sút xa của Wang Shuang đưa bóng đi quá cao so với khung thành của Bangladesh. 66’ KHÔNG VÀO!! Xie Zongmei dứt điểm từ xa hiểm hóc nhưng tiếc thay bóng lại đi không trung khung thành. 68’ CỨU THUA HAY!! Zhang Chengxue cướp bóng ngay trước vòng cấm của Bangladesh, sau đó tung ra cú sút xa quyết đoán. Nhưng thủ môn Akter vẫn bay người cứu thua tốt. 77’ CƠ HỘI HIẾM HOI DÀNH CHO BANGLADESH Sapna Rani sút xa bất ngờ đưa bóng đi chệch khung thành của Trung Quốc. 83’ BÓNG CHẠM CỘT DỌC!! Xem video Ziqin Shao thoát xuống và không bị ai theo kèm. Nhưng cô vẫn dứt điểm đưa bóng dội thẳng vào cột dọc. 90’ BÙ GIỜ HIỆP HAI Hiệp 2 có 8 phút bù giờ. 90+7’ TRẬN ĐẤU KẾT THÚC Trung Quốc thắng 2-0 Bangladesh. ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Chen Chen, Wang Lin Lin, Haiyan, Wang Shuang, Wurigumula, Jin Kun, Wang Aifang, Liu Jing, Zhang Chengxue, Lyu Yatong, Zhang Rui Akter, Azim, Nahar, Khandaker, Kisku, Monika Chakma, Manda, Ritu Chakma, Shamsunnahar, Khatun, Marma

Chênh lệch thứ hạng

Trên bảng xếp hạng FIFA, tuyển nữ Trung Quốc đang đứng thứ 17 thế giới, trong khi Bangladesh xếp hạng 112, thấp nhất trong số các đội tham dự giải năm nay. Khoảng cách ấy phần nào phản ánh sự khác biệt về nền tảng, kinh nghiệm thi đấu và chất lượng đội hình giữa hai đội.

Trung Quốc đến Australia với tư cách nhà đương kim vô địch và được miễn vòng loại. Trong khi đó, Bangladesh phải đi qua hành trình đầy bất ngờ để giành vé dự vòng chung kết. Họ toàn thắng cả ba trận vòng loại bảng C, đặc biệt là chiến thắng gây chấn động 2-1 trước Myanmar,một thế lực của Đông Nam Á. Hai trận thắng đậm 7-0 trước Bahrain và Turkmenistan càng cho thấy sự tiến bộ đáng kể của đội bóng Nam Á.

Áp lực phải thắng đậm

Dưới sự dẫn dắt của HLV Ante Milicic, tuyển nữ Trung Quốc bước vào giải đấu lớn đầu tiên kể từ khi chiến lược gia người Australia được bổ nhiệm vào tháng 5/2024. Đây cũng là kỳ Asian Cup đầu tiên của ông trên cương vị HLV trưởng đội tuyển nữ Trung Quốc.

HLV Milicic thừa nhận áp lực là điều không thể tránh khỏi, nhưng ông nhấn mạnh đội bóng đã chuẩn bị kỹ lưỡng cả về chuyên môn lẫn tâm lý. Trung Quốc không chỉ mang theo vị thế đương kim vô địch, mà còn là niềm kỳ vọng của hàng triệu người hâm mộ quê nhà.

