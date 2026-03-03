Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Trung Quốc - Bangladesh: Bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thứ 3 (Asian Cup) (Hết giờ)
(Bảng B giải vô địch nữ châu Á) ĐT nữ Trung Quốc tạo ra nhiều cơ hội trong hiệp hai nhưng không thể có bàn thứ 3 vào lưới Bangladesh.
Điểm
Chen Chen
Wang Lin Lin
Haiyan
Wang Shuang
Wurigumula
Jin Kun
Wang Aifang
Liu Jing
Zhang Chengxue
Lyu Yatong
Zhang Rui
Điểm
Akter
Azim
Nahar
Khandaker
Kisku
Monika Chakma
Manda
Ritu Chakma
Shamsunnahar
Khatun
Marma
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
Tình huống nổi bật
1’
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU
ĐT Trung Quốc giao bóng trước.
2’
ĐT nữ Trung Quốc gây sức ép
Đội bóng áo trắng nhập cuộc chủ động, đang cố gắng đưa bóng về gần với khung thành của nữ Bangladesh.
5’
NGUY HIỂM!!!
Tình huống tổ chức đá phạt góc thực sự khó chịu của ĐT Trung Quốc. Sau đó, Liu Jing sút xa đầy táo bạo.
12’
KHÔNG VÀO!!!
Wang Shuang liên tục dứt điểm nhưng cô không thắng được thủ môn và cột dọc khung thành của Bangladesh.
14’
SUÝT CÓ BÀN THẮNG CHO BANGLADESH
Chakma thoát xuống cực nhanh, sau đó dứt điểm đầy táo bạo từ xa. Nhưng thủ môn của Trung Quốc đã chơi cảnh giác để cứu thua.
19’
XỬ LÝ QUÁ RƯỜM RÀ
Wang Shuang thoát xuống tốc độ và có cơ hội đối mặt thủ môn. Nhưng cô lại dứt điểm quá chậm nên lại bỏ lỡ cơ hội.
24’
ĐT NỮ TRUNG QUỐC BỊ TỪ CHỐI BÀN THẮNG!!
Jin Kun tạt bóng chuẩn xác, Wang Shuang ở phía trong chọn vị trí thuận lợi để đánh đầu tung lưới đối phương. Nhưng sau khi trọng tài tham khảo VAR, bàn thắng không được công nhận bởi có lỗi việt vị.
32’
ĐT NỮ TRUNG QUỐC GẶP KHÓ
ĐT nữ Trung Quốc không còn nhiều cơ hội dứt điểm như ở đầu trận bởi đối phương phòng ngự chặt chẽ hơn.
41’
NỖ LỰC SÚT XA
Chakma sút bóng từ rất xa nhưng đường bóng của cô tạo ra vừa thiếu lực, vừa thiếu sự chính xác.
44’
VÀO!! ĐT NỮ TRUNG QUỐC GHI BÀN MỞ ĐIỂM
Wang Shuang tung ra cú sút xa đầy hiểm hóc, khiến thủ môn của Bangladesh hoàn toàn bất lực.
45’
BÙ GIỜ HIỆP MỘT
Hiệp 1 có 7 phút bù giờ.
45+1’
VÀO!! ĐT NỮ TRUNG QUỐC NHÂN ĐÔI CÁCH BIỆT!!
Thủ môn của Bangladesh nỗ lực cứu bóng, tạo điều kiện để Zhang Rui đá bồi. Cú đá của cô không quá hiểm, nhưng 2 hậu vệ của Bangladesh vẫn chẳng thể truy cản.
45+7’
BỎ LỠ ĐÁNG TIẾC
Liu Jing đệm bóng cận thành trong tư thế không bị ai kèm. Tuy nhiên, cô lại dứt điểm đưa bóng lên trời.
45+8’
HẾT HIỆP MỘT
Trung Quốc tạm dẫn Bangladesh với tỷ số 2-0.
46’
HIỆP HAI BẮT ĐẦU
Bangladesh giao bóng.
59’
KHÔNG ĐƯỢC
Tình huống đánh đầu ở cự li gần của Zhang Chengxue đưa bóng đi chệch khung thành đối phương trong gang tấc.
61’
DỨT ĐIỂM TỪ XA
Cú sút xa của Wang Shuang đưa bóng đi quá cao so với khung thành của Bangladesh.
66’
KHÔNG VÀO!!
Xie Zongmei dứt điểm từ xa hiểm hóc nhưng tiếc thay bóng lại đi không trung khung thành.
68’
CỨU THUA HAY!!
Zhang Chengxue cướp bóng ngay trước vòng cấm của Bangladesh, sau đó tung ra cú sút xa quyết đoán. Nhưng thủ môn Akter vẫn bay người cứu thua tốt.
77’
CƠ HỘI HIẾM HOI DÀNH CHO BANGLADESH
Sapna Rani sút xa bất ngờ đưa bóng đi chệch khung thành của Trung Quốc.
83’
BÓNG CHẠM CỘT DỌC!!
Ziqin Shao thoát xuống và không bị ai theo kèm. Nhưng cô vẫn dứt điểm đưa bóng dội thẳng vào cột dọc.
90’
BÙ GIỜ HIỆP HAI
Hiệp 2 có 8 phút bù giờ.
90+7’
TRẬN ĐẤU KẾT THÚC
Trung Quốc thắng 2-0 Bangladesh.
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Chênh lệch thứ hạng
Trên bảng xếp hạng FIFA, tuyển nữ Trung Quốc đang đứng thứ 17 thế giới, trong khi Bangladesh xếp hạng 112, thấp nhất trong số các đội tham dự giải năm nay. Khoảng cách ấy phần nào phản ánh sự khác biệt về nền tảng, kinh nghiệm thi đấu và chất lượng đội hình giữa hai đội.
Trung Quốc đến Australia với tư cách nhà đương kim vô địch và được miễn vòng loại. Trong khi đó, Bangladesh phải đi qua hành trình đầy bất ngờ để giành vé dự vòng chung kết. Họ toàn thắng cả ba trận vòng loại bảng C, đặc biệt là chiến thắng gây chấn động 2-1 trước Myanmar,một thế lực của Đông Nam Á. Hai trận thắng đậm 7-0 trước Bahrain và Turkmenistan càng cho thấy sự tiến bộ đáng kể của đội bóng Nam Á.
Áp lực phải thắng đậm
Dưới sự dẫn dắt của HLV Ante Milicic, tuyển nữ Trung Quốc bước vào giải đấu lớn đầu tiên kể từ khi chiến lược gia người Australia được bổ nhiệm vào tháng 5/2024. Đây cũng là kỳ Asian Cup đầu tiên của ông trên cương vị HLV trưởng đội tuyển nữ Trung Quốc.
HLV Milicic thừa nhận áp lực là điều không thể tránh khỏi, nhưng ông nhấn mạnh đội bóng đã chuẩn bị kỹ lưỡng cả về chuyên môn lẫn tâm lý. Trung Quốc không chỉ mang theo vị thế đương kim vô địch, mà còn là niềm kỳ vọng của hàng triệu người hâm mộ quê nhà.
