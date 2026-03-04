Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Nhật Bản - Đài Loan (TQ): Bàn thắng phút 90+2 ấn định (Hết giờ)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Brighton & Hove Albion vs Arsenal
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Fulham vs West Ham United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Manchester City vs Nottingham Forest
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Newcastle United vs Manchester United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Tottenham Hotspur vs Crystal Palace
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Nhật Bản - Đài Loan (TQ): Bàn thắng phút 90+2 ấn định (Hết giờ)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay

(Bảng C Asian Cup 2026) ĐT nữ Nhật Bản có bàn thứ hai ở phút 90+2, hoàn toàn chấm dứt hy vọng có điểm của Đài Loan.

12h, 4/3 | HBF Park

Nhật Bản
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Nhật Bản - Đài Loan (TQ): Bàn thắng phút 90+2 ấn định (Hết giờ) - 1
2 - 0
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Nhật Bản - Đài Loan (TQ): Bàn thắng phút 90+2 ấn định (Hết giờ) - 1
Đài Loan (TQ)
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thống kê Thông tin trước trận
Momoko Tanikawa 61' Xem video
Kiko Seike 90+2' Xem video

1’

 Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Nhật Bản - Đài Loan (TQ): Bàn thắng phút 90+2 ấn định (Hết giờ) - 1

Trận đấu bắt đầu

Đài Loan giao bóng trước.

Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Nhật Bản - Đài Loan (TQ): Bàn thắng phút 90+2 ấn định (Hết giờ) - 1

2’

Tấn công từ cánh phải!

Hamano căng ngang khó chịu vào trong vòng cấm địa Đài Loan, buộc các hậu vệ áo trắng vất vả phá bóng.

3’

Cơ hội nguy hiểm!

Hàng thủ Đài Loan đang phải làm việc cực kỳ vất vả, chống đỡ các đợt lên bóng đầy tính đột biến của Nhật Bản.

Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Nhật Bản - Đài Loan (TQ): Bàn thắng phút 90+2 ấn định (Hết giờ) - 2

10’

BÓNG ĐẬP CỘT DỌC!!!

Sức ép dồn lên hàng thủ Đài Loan là cực kỳ khủng khiếp. Sau khi thủ môn Wang Yu Ting cứu thua thì ngay sau đó, bóng đập cột dọc khung thành đội bóng áo trắng.

15’

Dứt điểm cận thành

Maika Hamano thực hiện cú sút cận thành nhưng vẫn chưa đi vào lưới của nữ Đài Loan (TQ).

Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Nhật Bản - Đài Loan (TQ): Bàn thắng phút 90+2 ấn định (Hết giờ) - 3

20’

Trận đấu gián đoạn!

Thủ môn Wang Yu Ting của Đài Loan đang tỏ ra rất đau sau một pha va chạm với cầu thủ Nhật Bản.

25’

Thêm một chấn thương!

Pu Hsin Hui của Đài Loan chấn thương nặng, không thể tiếp tục thi đấu. Cô phải nhường lại vị trí cho Yang Hsiao Chuan.

30’

Nhật Bản đang gặp khó

Đài Loan phòng ngự quá tốt, buộc Nhật Bản phải chuyển hướng sang những cú sút xa. Vừa rồi là cú sút của Fujino.

Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Nhật Bản - Đài Loan (TQ): Bàn thắng phút 90+2 ấn định (Hết giờ) - 4

35’

Trận đấu gián đoạn

Hai đội được cho tạm nghỉ để uống nước. Trận đấu gián đoạn ít phút trước khi trở lại.

37’

Bất ngờ đến từ Đài Loan

Mặc dù lép vế trong phần lớn thời gian của hiệp 1, nhưng các cô gái Đài Loan cũng sẵn sàng tấn công khi có cơ hội.

Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Nhật Bản - Đài Loan (TQ): Bàn thắng phút 90+2 ấn định (Hết giờ) - 5

44’

 Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Nhật Bản - Đài Loan (TQ): Bàn thắng phút 90+2 ấn định (Hết giờ) - 6

VẪN KHÔNG VÀO!!!

Suýt nữa một cầu thủ Đài Loan phản lưới. May mắn là bóng đập xà ngang rồi được các cầu thủ khác phá ra.

45’

Thời gian bù giờ

Hiệp 1 có thêm 6 phút.

45+5’

Không thể có bàn thắng!

Nữ Nhật Bản gia tăng sức ép cuối hiệp 1, thế nhưng vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi.

45+6’

 Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Nhật Bản - Đài Loan (TQ): Bàn thắng phút 90+2 ấn định (Hết giờ) - 1

Hiệp 1 khép lại

Hai đội hòa nhau 0-0.

Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Nhật Bản - Đài Loan (TQ): Bàn thắng phút 90+2 ấn định (Hết giờ) - 6

46’

 Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Nhật Bản - Đài Loan (TQ): Bàn thắng phút 90+2 ấn định (Hết giờ) - 1

Hiệp 2 bắt đầu

Nữ Nhật Bản giao bóng.

48’

 Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Nhật Bản - Đài Loan (TQ): Bàn thắng phút 90+2 ấn định (Hết giờ) - 7

Cơ hội đầu hiệp 2

Cũng giống hiệp 1, nữ Nhật Bản lại dồn ép ngay từ đầu. Vừa rồi là cú đánh đầu cận thành không trúng đích của Yui Hasegawa.

55’

Hàng thủ Đài Loan lì lợm đáng khen ngợi

Dù Nhật Bản gây sức ép không ngừng nghỉ từ đầu trận, nhưng hàng thủ Đài Loan liên tục bọc lót cho nhau, hóa giải các đợt lên bóng từ hai biên của đối thủ.

61’

 Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Nhật Bản - Đài Loan (TQ): Bàn thắng phút 90+2 ấn định (Hết giờ) - 7

VÀO, VÀO,VÀO!!! NHẬT BẢN 1-0 ĐÀI LOAN (TQ)

Sau rất nhiều nỗ lực, cuối cùng nữ Nhật Bản cũng có bàn thắng với pha di chuyển không bóng và dứt điểm chính xác của Momoko Tanikawa. Phải mất nhiều phút để VAR xác nhận bàn thắng hợp lệ.

Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Nhật Bản - Đài Loan (TQ): Bàn thắng phút 90+2 ấn định (Hết giờ) - 7

66’

Dứt điểm không trúng đích

Pha dứt điểm không thành công! Kiko Seike (Nhật Bản) đánh đầu từ giữa vòng cấm, bóng đi sát khung thành nhưng chệch sang phải. Đường chuyền khá tốt của Hikaru Kitagawa.

72’

Đài Loan nỗ lực tấn công

Sau khi nhận bàn thua, các cô gái Đài Loan cố gắng tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ hòa.

75’

Trận đấu gián đoạn

Các cầu thủ hai đội đang được tạm nghỉ để uống nước.

79’

Sức ép không hề giảm bớt

Hàng thủ Đài Loan vẫn đang phải làm việc vất vả để chống đỡ các pha lên bóng của đối thủ. Nữ Nhật Bản cố gắng tìm kiếm bàn thứ hai để hiệu số tốt hơn, cũng như đảm bảo kết quả an toàn.

83’

KHÔNG VÀO!!!

Các pha phối hợp ở đẳng cấp rất cao của các cô gái Nhật Bản. Cần đến sự xuất sắc của thủ môn Wang Yu Ting, Đài Loan mới không thủng lưới ở tình huống vừa rồi.

88’

Đài Loan đang cố gắng tấn công

Thời gian không còn nhiều và các cô gái Đài Loan cũng đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ hòa.

Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Nhật Bản - Đài Loan (TQ): Bàn thắng phút 90+2 ấn định (Hết giờ) - 8

90’

Thời gian bù giờ

Hiệp 2 có thêm 7 phút.

90+2’

 Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Nhật Bản - Đài Loan (TQ): Bàn thắng phút 90+2 ấn định (Hết giờ) - 7

VÀO, VÀO,VÀO!!! NHẬT BẢN 2-0 ĐÀI LOAN (TQ)

Kiko Seike thực hiện cú đánh đầu hiểm hóc, hoàn toàn không cho thủ môn Wang Yu Ting có cơ hội cản phá.

Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Nhật Bản - Đài Loan (TQ): Bàn thắng phút 90+2 ấn định (Hết giờ) - 9

90+7’

 Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Nhật Bản - Đài Loan (TQ): Bàn thắng phút 90+2 ấn định (Hết giờ) - 1

Trận đấu kết thúc

Nhật Bản đánh bại Đài Loan 2-0.

Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Nhật Bản - Đài Loan (TQ): Bàn thắng phút 90+2 ấn định (Hết giờ) - 10

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Nhật Bản - Đài Loan (TQ): Bàn thắng phút 90+2 ấn định (Hết giờ) - 1
Yamashita, Shimizu, Minami, Takahashi, Nagano, Tanaka, Kitagawa, Hasegawa, Fujino, Hamano, Tanikawa
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Nhật Bản - Đài Loan (TQ): Bàn thắng phút 90+2 ấn định (Hết giờ) - 1
Wang Yu Ting, Chang Chi Lan, Su Sin Yun, Wu Kai Ching, Chen Ying Hui, Chen Jin Wen, Huang Ke Sin, Hsu Yi Yun, Matsunaga Saki, Pu Hsin Hui, Chen Yu Chin

Đài Loan (Trung Quốc) muốn tranh vé với ĐT nữ Việt Nam

HLV Prasobchoke của nữ Đài Loan đặt mục tiêu vào tứ kết và chắc chắn, đích nhắm điểm số của họ là trước ĐT nữ Việt Nam và Ấn Độ. Tuy vậy, Đài Loan thừa hiểu, một tỷ số thua chấp nhận được trước Nhật Bản sẽ là tiền đề để hướng đến 2 trận “chung kết bảng” với tinh thần và ý chí mạnh mẽ

Không thể đánh giá thấp Đài Loan (Trung Quốc)

Ở vòng loại, Đài Loan (Trung Quốc) giành 3 chiến thắng như chẻ tre, ghi được 13 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 1 bàn. Tuy vậy, các bại tướng của đội bóng này đều rất yếu, gồm Indonesia, Pakistan và Kyrgyzstan. Có thể nói, thắng lợi ấy của Đài Loan đã được dự đoán từ trước bởi sự chênh lệch về trình độ là rất lớn. Trên bình diện châu Á, Đài Loan chỉ được đánh giá ở hạng trung bình so với mặt bằng chung.

Xem trọn vẹn VCK Giải vô địch nữ châu Á (từ 1/3 đến 21/3) trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Theo Tiến Sơn

