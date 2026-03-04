Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Nhật Bản - Đài Loan (TQ): Bàn thắng phút 90+2 ấn định (Hết giờ)

12h, 4/3 | HBF Park Nhật Bản 2 - 0 Đài Loan (TQ) (H1: 0-0) Thông tin trước trận Nhật Bản vs Đài Loan (TQ) Đài Loan (TQ) Điểm Yamashita Shimizu Minami Takahashi Nagano Tanaka Kitagawa Hasegawa Fujino Hamano Tanikawa Điểm Wang Yu Ting Chang Chi Lan Su Sin Yun Wu Kai Ching Chen Ying Hui Chen Jin Wen Huang Ke Sin Hsu Yi Yun Matsunaga Saki Pu Hsin Hui Chen Yu Chin Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Nhật Bản Nhật Bản Đài Loan (TQ) Sút khung thành 30 (10) 0 (0) Thời gian kiểm soát bóng 89% 11% Phạm lỗi 7 5 Thẻ vàng 0 1 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 4 1 Phạt góc 10 0 Cứu thua 0 7 Momoko Tanikawa 61' Xem video Kiko Seike 90+2' Xem video Tình huống nổi bật 1’ Trận đấu bắt đầu Đài Loan giao bóng trước. 2’ Tấn công từ cánh phải! Hamano căng ngang khó chịu vào trong vòng cấm địa Đài Loan, buộc các hậu vệ áo trắng vất vả phá bóng. 3’ Cơ hội nguy hiểm! Xem video Hàng thủ Đài Loan đang phải làm việc cực kỳ vất vả, chống đỡ các đợt lên bóng đầy tính đột biến của Nhật Bản. 10’ BÓNG ĐẬP CỘT DỌC!!! Xem video Sức ép dồn lên hàng thủ Đài Loan là cực kỳ khủng khiếp. Sau khi thủ môn Wang Yu Ting cứu thua thì ngay sau đó, bóng đập cột dọc khung thành đội bóng áo trắng. 15’ Dứt điểm cận thành Xem video Maika Hamano thực hiện cú sút cận thành nhưng vẫn chưa đi vào lưới của nữ Đài Loan (TQ). 20’ Trận đấu gián đoạn! Thủ môn Wang Yu Ting của Đài Loan đang tỏ ra rất đau sau một pha va chạm với cầu thủ Nhật Bản. 25’ Thêm một chấn thương! Pu Hsin Hui của Đài Loan chấn thương nặng, không thể tiếp tục thi đấu. Cô phải nhường lại vị trí cho Yang Hsiao Chuan. 30’ Nhật Bản đang gặp khó Xem video Đài Loan phòng ngự quá tốt, buộc Nhật Bản phải chuyển hướng sang những cú sút xa. Vừa rồi là cú sút của Fujino. 35’ Trận đấu gián đoạn Hai đội được cho tạm nghỉ để uống nước. Trận đấu gián đoạn ít phút trước khi trở lại. 37’ Bất ngờ đến từ Đài Loan Xem video Mặc dù lép vế trong phần lớn thời gian của hiệp 1, nhưng các cô gái Đài Loan cũng sẵn sàng tấn công khi có cơ hội. 44’ VẪN KHÔNG VÀO!!! Xem video Suýt nữa một cầu thủ Đài Loan phản lưới. May mắn là bóng đập xà ngang rồi được các cầu thủ khác phá ra. 45’ Thời gian bù giờ Hiệp 1 có thêm 6 phút. 45+5’ Không thể có bàn thắng! Nữ Nhật Bản gia tăng sức ép cuối hiệp 1, thế nhưng vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi. 45+6’ Hiệp 1 khép lại Hai đội hòa nhau 0-0. 46’ Hiệp 2 bắt đầu Nữ Nhật Bản giao bóng. 48’ Cơ hội đầu hiệp 2 Xem video Cũng giống hiệp 1, nữ Nhật Bản lại dồn ép ngay từ đầu. Vừa rồi là cú đánh đầu cận thành không trúng đích của Yui Hasegawa. 55’ Hàng thủ Đài Loan lì lợm đáng khen ngợi Dù Nhật Bản gây sức ép không ngừng nghỉ từ đầu trận, nhưng hàng thủ Đài Loan liên tục bọc lót cho nhau, hóa giải các đợt lên bóng từ hai biên của đối thủ. 61’ VÀO, VÀO,VÀO!!! NHẬT BẢN 1-0 ĐÀI LOAN (TQ) Xem video Sau rất nhiều nỗ lực, cuối cùng nữ Nhật Bản cũng có bàn thắng với pha di chuyển không bóng và dứt điểm chính xác của Momoko Tanikawa. Phải mất nhiều phút để VAR xác nhận bàn thắng hợp lệ. 66’ Dứt điểm không trúng đích Pha dứt điểm không thành công! Kiko Seike (Nhật Bản) đánh đầu từ giữa vòng cấm, bóng đi sát khung thành nhưng chệch sang phải. Đường chuyền khá tốt của Hikaru Kitagawa. 72’ Đài Loan nỗ lực tấn công Xem video Sau khi nhận bàn thua, các cô gái Đài Loan cố gắng tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ hòa. 75’ Trận đấu gián đoạn Các cầu thủ hai đội đang được tạm nghỉ để uống nước. 79’ Sức ép không hề giảm bớt Xem video Hàng thủ Đài Loan vẫn đang phải làm việc vất vả để chống đỡ các pha lên bóng của đối thủ. Nữ Nhật Bản cố gắng tìm kiếm bàn thứ hai để hiệu số tốt hơn, cũng như đảm bảo kết quả an toàn. 83’ KHÔNG VÀO!!! Xem video Các pha phối hợp ở đẳng cấp rất cao của các cô gái Nhật Bản. Cần đến sự xuất sắc của thủ môn Wang Yu Ting, Đài Loan mới không thủng lưới ở tình huống vừa rồi. 88’ Đài Loan đang cố gắng tấn công Thời gian không còn nhiều và các cô gái Đài Loan cũng đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ hòa. 90’ Thời gian bù giờ Hiệp 2 có thêm 7 phút. 90+2’ VÀO, VÀO,VÀO!!! NHẬT BẢN 2-0 ĐÀI LOAN (TQ) Xem video Kiko Seike thực hiện cú đánh đầu hiểm hóc, hoàn toàn không cho thủ môn Wang Yu Ting có cơ hội cản phá. 90+7’ Trận đấu kết thúc Nhật Bản đánh bại Đài Loan 2-0. ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Yamashita, Shimizu, Minami, Takahashi, Nagano, Tanaka, Kitagawa, Hasegawa, Fujino, Hamano, Tanikawa Wang Yu Ting, Chang Chi Lan, Su Sin Yun, Wu Kai Ching, Chen Ying Hui, Chen Jin Wen, Huang Ke Sin, Hsu Yi Yun, Matsunaga Saki, Pu Hsin Hui, Chen Yu Chin

Đài Loan (Trung Quốc) muốn tranh vé với ĐT nữ Việt Nam

HLV Prasobchoke của nữ Đài Loan đặt mục tiêu vào tứ kết và chắc chắn, đích nhắm điểm số của họ là trước ĐT nữ Việt Nam và Ấn Độ. Tuy vậy, Đài Loan thừa hiểu, một tỷ số thua chấp nhận được trước Nhật Bản sẽ là tiền đề để hướng đến 2 trận “chung kết bảng” với tinh thần và ý chí mạnh mẽ

Không thể đánh giá thấp Đài Loan (Trung Quốc)

Ở vòng loại, Đài Loan (Trung Quốc) giành 3 chiến thắng như chẻ tre, ghi được 13 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 1 bàn. Tuy vậy, các bại tướng của đội bóng này đều rất yếu, gồm Indonesia, Pakistan và Kyrgyzstan. Có thể nói, thắng lợi ấy của Đài Loan đã được dự đoán từ trước bởi sự chênh lệch về trình độ là rất lớn. Trên bình diện châu Á, Đài Loan chỉ được đánh giá ở hạng trung bình so với mặt bằng chung.

