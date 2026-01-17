CĐV Thái Lan: Không ngạc nhiên nếu U23 Việt Nam vô địch, họ quá hay

"U23 Việt Nam thắng U23 UAE 3-2 trong hiệp phụ, qua đó tái lặp lịch sử khi tiến vào bán kết Asian Cup kể từ giải đấu năm 2018. Họ sẽ chờ đối thủ tiếp theo là U23 Uzbekistan hoặc U23 Trung Quốc", trang thể thao Siam Sport cập nhật kết quả từ U23 Việt Nam, đại diện duy nhất của bóng đá Đông Nam Á còn sót lại ở tứ kết U23 châu Á 2026.

Bên dưới bài đăng, gần 1.000 bình luận gửi lời chúc mừng đến thầy trò HLV Kim. Chiếm phần lớn bình luận là lời chúc từ CĐV Thái Lan. Một trong số đó là nhận xét từ CĐV Sham Praisarnti, nhận hơn 300 lượt tương tác: "Sau khi xem U23 Việt Nam đá 120 phút trước UAE, tôi đã hiểu tại sao U23 Việt Nam liên tục chiến thắng. Những pha xử lý nhịp chạm đầu của U23 Việt Nam tuyệt vời, cùng lối chơi một chạm tốt".

"Lứa cầu thủ U23 Việt Nam hiện tại thật sự tài năng, ít khi chuyền bóng về phía sau. Họ quá tốt so với các cầu thủ U23 Thái Lan. Không ngạc nhiên nếu U23 Việt Nam vô địch năm nay, phải công nhận họ thật sự hay", CĐV Praisarnti tiếp tục.

Ý kiến khác từ CĐV Thái Lan nhận định: "Tôi không thiên vị ai nhưng U23 Việt Nam đã tiến bộ quá nhiều. Họ đã ở đẳng cấp châu Á, hãy thừa nhận một điều là bóng đá Việt Nam ngày càng tiến bộ. Và rồi, từ Việt Nam, tôi nhìn lại bóng đá Thái Lan...".

Trận thắng ấn tượng của U23 Việt Nam trước U23 UAE đang được truyền tin trên khắp truyền thông và mạng xã hội Thái Lan. Trên chuyên trang thể thao Siam Sport, thầy trò HLV Kim được khen đã chiến đấu mạnh mẽ trong hiệp phụ, qua đó tìm thấy bàn thắng ấn định chiến thắng chung cuộc 3-2.

Siam Sport khen U23 Việt Nam đã chơi chủ động và liên tục dẫn trước, song bị gỡ hòa đáng tiếc khi thời gian thi đấu chính thức khép lại. Đến hiệp phụ, bản lĩnh của U23 Việt Nam lên tiếng bằng bàn thắng của Phạm Minh Phúc để kết liễu trận đấu.

U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan hoặc U23 Trung Quốc ở bán kết U23 châu Á 2026.

