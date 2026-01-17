CĐV Thái Lan: Không ngạc nhiên nếu U23 Việt Nam vô địch, họ quá hay

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Uzbekistan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Manchester United vs Manchester City
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Real Madrid vs Levante
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Levante - LEV Levante
-
Udinese vs Inter Milan
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Tottenham Hotspur vs West Ham United
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Sunderland vs Crystal Palace
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Liverpool vs Burnley
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Leeds United vs Fulham
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Chelsea vs Brentford
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
U23 Australia vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
Napoli vs Sassuolo
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Nottingham Forest vs Arsenal
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Cagliari vs Juventus
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Real Betis vs Villarreal
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Wolverhampton Wanderers vs Newcastle United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Atlético de Madrid vs Alavés
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Aston Villa vs Everton
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Milan vs Lecce
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Olympique Lyonnais vs Brest
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Brest - BRE Brest
-
Real Sociedad vs Barcelona
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Brighton & Hove Albion vs AFC Bournemouth
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Bodø / Glimt vs Manchester City
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Tottenham Hotspur vs Borussia Dortmund
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sporting CP vs Paris Saint-Germain
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Real Madrid vs Monaco
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Olympiakos Piraeus vs Bayer Leverkusen
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Inter Milan vs Arsenal
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Copenhagen vs Napoli
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Galatasaray vs Atlético de Madrid
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Slavia Praha vs Barcelona
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Olympique Marseille vs Liverpool
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Juventus vs Benfica
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Bayern Munich vs Union Saint-Gilloise
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
Chelsea vs Pafos
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Pafos - PAF Pafos
-
PAOK vs Real Betis
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Fenerbahçe vs Aston Villa
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Viktoria Plzeň vs Porto
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
-
Logo Porto - POR Porto
-
Bologna vs Celtic
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Sporting Braga vs Nottingham Forest
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Roma vs Stuttgart
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-

CĐV Thái Lan: Không ngạc nhiên nếu U23 Việt Nam vô địch, họ quá hay

Sự kiện: Giải U23 châu Á 2026 U23 Việt Nam

Sau trận thắng 3-2 của U23 Việt Nam trước U23 UAE ở tứ kết Asian Cup 2026, truyền thông và cổ động viên Thái Lan dành nhiều lời khen cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.

CĐV Thái Lan: Không ngạc nhiên nếu U23 Việt Nam vô địch, họ quá hay - 1

"U23 Việt Nam thắng U23 UAE 3-2 trong hiệp phụ, qua đó tái lặp lịch sử khi tiến vào bán kết Asian Cup kể từ giải đấu năm 2018. Họ sẽ chờ đối thủ tiếp theo là U23 Uzbekistan hoặc U23 Trung Quốc", trang thể thao Siam Sport cập nhật kết quả từ U23 Việt Nam, đại diện duy nhất của bóng đá Đông Nam Á còn sót lại ở tứ kết U23 châu Á 2026.

Bên dưới bài đăng, gần 1.000 bình luận gửi lời chúc mừng đến thầy trò HLV Kim. Chiếm phần lớn bình luận là lời chúc từ CĐV Thái Lan. Một trong số đó là nhận xét từ CĐV Sham Praisarnti, nhận hơn 300 lượt tương tác: "Sau khi xem U23 Việt Nam đá 120 phút trước UAE, tôi đã hiểu tại sao U23 Việt Nam liên tục chiến thắng. Những pha xử lý nhịp chạm đầu của U23 Việt Nam tuyệt vời, cùng lối chơi một chạm tốt".

"Lứa cầu thủ U23 Việt Nam hiện tại thật sự tài năng, ít khi chuyền bóng về phía sau. Họ quá tốt so với các cầu thủ U23 Thái Lan. Không ngạc nhiên nếu U23 Việt Nam vô địch năm nay, phải công nhận họ thật sự hay", CĐV Praisarnti tiếp tục.

Ý kiến khác từ CĐV Thái Lan nhận định: "Tôi không thiên vị ai nhưng U23 Việt Nam đã tiến bộ quá nhiều. Họ đã ở đẳng cấp châu Á, hãy thừa nhận một điều là bóng đá Việt Nam ngày càng tiến bộ. Và rồi, từ Việt Nam, tôi nhìn lại bóng đá Thái Lan...".

Trận thắng ấn tượng của U23 Việt Nam trước U23 UAE đang được truyền tin trên khắp truyền thông và mạng xã hội Thái Lan. Trên chuyên trang thể thao Siam Sport, thầy trò HLV Kim được khen đã chiến đấu mạnh mẽ trong hiệp phụ, qua đó tìm thấy bàn thắng ấn định chiến thắng chung cuộc 3-2.

Siam Sport khen U23 Việt Nam đã chơi chủ động và liên tục dẫn trước, song bị gỡ hòa đáng tiếc khi thời gian thi đấu chính thức khép lại. Đến hiệp phụ, bản lĩnh của U23 Việt Nam lên tiếng bằng bàn thắng của Phạm Minh Phúc để kết liễu trận đấu.

U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan hoặc U23 Trung Quốc ở bán kết U23 châu Á 2026.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel

Fan Đông Nam Á mơ U23 Việt Nam vô địch, báo Trung Quốc hẹn gặp ở bán kết
Fan Đông Nam Á mơ U23 Việt Nam vô địch, báo Trung Quốc hẹn gặp ở bán kết

U23 Việt Nam khiến CĐV Đông Nam Á không khỏi bất ngờ sau khi toàn đội vượt qua U23 UAE để đoạt vé đến bán kết giải U23 châu Á 2026.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hương Ly ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-17/01/2026 07:40 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Giải U23 châu Á 2026 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN