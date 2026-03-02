Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá Real Madrid - Getafe: 2 thẻ đỏ liên tiếp cuối trận (La Liga) (Hết giờ)

Sự kiện: Real Madrid La liga 2025-26 Trực tiếp bóng đá hôm nay

(Vòng 26 La Liga) Trọng tài rút liên tiếp 2 thẻ đỏ trong những phút cuối trận chia đều cho mỗi đội.

  

Laliga | 3h, 3/3 | Santiago Bernabeu

Real Madrid
Trực tiếp bóng đá Real Madrid - Getafe: 2 thẻ đỏ liên tiếp cuối trận (La Liga) (Hết giờ) - 1
0 - 1
Trực tiếp bóng đá Real Madrid - Getafe: 2 thẻ đỏ liên tiếp cuối trận (La Liga) (Hết giờ) - 1
Getafe
(H1: 0-1)
Diễn biến Đội hình Thống kê Thông tin trước trận
Xem video 39' Satriano

1’

 Trực tiếp bóng đá Real Madrid - Getafe: 2 thẻ đỏ liên tiếp cuối trận (La Liga) (Hết giờ) - 1

HIỆP 1 BẮT ĐẦU

Getafe giao bóng.

2’

 Trực tiếp bóng đá Real Madrid - Getafe: 2 thẻ đỏ liên tiếp cuối trận (La Liga) (Hết giờ) - 1

VINICIUS DỨT ĐIỂM

Real đoạt bóng, chuyển trạng thái và Valverde chuyền chéo sang cánh trái. Vinicius đón bóng và tìm cách đặt lòng, nhưng cú đá chân phải đi chệch cột dọc góc xa.

10’

 Trực tiếp bóng đá Real Madrid - Getafe: 2 thẻ đỏ liên tiếp cuối trận (La Liga) (Hết giờ) - 1

CƠ HỘI CHO RICO!

Getafe lên bóng xuống cánh phải và quả lật khá sâu của Femenia đã được Rico băng lên đón ở góc trái vòng cấm. Rico bắt vô-lê ngay nhưng Alexander-Arnold thò chân làm đổi hướng bóng, trước khi Courtois đấm bóng ra an toàn.

13’

 Trực tiếp bóng đá Real Madrid - Getafe: 2 thẻ đỏ liên tiếp cuối trận (La Liga) (Hết giờ) - 1

SORIA CẢN PHÁ VINICIUS!!

Sai lầm của Duarte khiến Vinicius thoát xuống đối mặt thủ môn, nhưng cú đá đã bị Soria khẽ dùng chân cản đi chệch cột dọc!!

24’

 Trực tiếp bóng đá Real Madrid - Getafe: 2 thẻ đỏ liên tiếp cuối trận (La Liga) (Hết giờ) - 1

SORIA CẢN PHÁ GULER!!

Guler suýt nữa tạo nên một tuyệt tác, anh đi bóng vào vòng cấm Getafe từ cánh trái và thực hiện cú xoay compa rất điệu nghệ, nhưng cú sút nhắm vào góc cao bị Soria đẩy vọt xà!!

26’

KHÔNG THẺ

Rico ngã ra gần đường biên bên cánh trái phần sân Real và sau đó ôm mặt đau đớn sau pha va chạm với Rudiger. Phía Getafe đòi kiểm tra VAR, và quả thực quay chậm cho thấy Rudiger đã rất tiểu xảo dí đầu gối đập vào mặt Rico tới 2 lần, nhưng không ngoài dự đoán, trọng tài còn không thổi phạt.

39’

 Trực tiếp bóng đá Real Madrid - Getafe: 2 thẻ đỏ liên tiếp cuối trận (La Liga) (Hết giờ) - 1

VÀO!!! REAL MADRID 0-1 GETAFE!!!

SIÊU PHẨM CỦA SATRIANO!!! Rudiger phá ra một quả tạt vào từ cánh phải của đội khách, nhưng sau đó Arambarri đã thắng trong pha không chiến với Tchouameni, bóng bật về phía Satriano và anh không chút do dự tung cú vô-lê ngay vào góc cao cột gần đánh bại Courtois!!!

42’

 Trực tiếp bóng đá Real Madrid - Getafe: 2 thẻ đỏ liên tiếp cuối trận (La Liga) (Hết giờ) - 1

TCHOUAMENI ĐÁNH ĐẦU

Quả lật từ cánh trái của Carreras được Tchouameni ở trong đón trong tư thế bị kèm khá sát, tiếc là bóng đi thẳng vào thủ môn Soria.

 Trực tiếp bóng đá Real Madrid - Getafe: 2 thẻ đỏ liên tiếp cuối trận (La Liga) (Hết giờ) - 1

HIỆP 1 KẾT THÚC

Getafe tạm dẫn Real Madrid 1-0.

46’

 Trực tiếp bóng đá Real Madrid - Getafe: 2 thẻ đỏ liên tiếp cuối trận (La Liga) (Hết giờ) - 1

HIỆP 2 BẮT ĐẦU

Real Madrid giao bóng.

50’

 Trực tiếp bóng đá Real Madrid - Getafe: 2 thẻ đỏ liên tiếp cuối trận (La Liga) (Hết giờ) - 1

CƠ HỘI CHO GETAFE

Cả Rudiger rồi Tchouameni không ai phá được bóng ra an toàn, Arambarri sau đó có cú sút rất căng từ góc hẹp nhưng Courtois bắt gọn.

59’

CƠ HỘI CHO RODRYGO

Vinicius thoát xuống cánh trái và chuyền vào rất khó chịu, nhưng thời cơ dứt điểm của Rodrygo bị 1 cầu thủ Getafe kịp can thiệp.

70’

GETAFE TẤN CÔNG

Liso đã có cơ hội lọt xuống vòng cấm Real, nhưng Carvajal rất kinh nghiệm theo sát để giúp hóa giải nguy hiểm.

75’

 Trực tiếp bóng đá Real Madrid - Getafe: 2 thẻ đỏ liên tiếp cuối trận (La Liga) (Hết giờ) - 1

RUDIGER ĐÁNH ĐẦU CHỆCH CỘT DỌC!!!

Phạt góc bên cánh phải cho Real, quả treo vào của Mastantuono rơi trong khu 5m50 và Rudiger đã chạm được đầu, nhưng anh lại đưa bóng đi chệch cột dọc góc xa!!

79’

 Trực tiếp bóng đá Real Madrid - Getafe: 2 thẻ đỏ liên tiếp cuối trận (La Liga) (Hết giờ) - 1

CẢ RODRYGO VÀ CARVAJAL BỎ LỠ!!!

Mastantuono từ cánh phải lật bóng về phía cột xa, Rodrygo đã băng xuống đổ người đánh đầu nhưng bị những đầu ngón tay của Soria đẩy ra, và ở phía bên kia Carvajal băng vào nhưng không đệm được vì để bóng kẹp vào chân đi hết biên!!

90’

 Trực tiếp bóng đá Real Madrid - Getafe: 2 thẻ đỏ liên tiếp cuối trận (La Liga) (Hết giờ) - 1

SORIA CẢN PHÁ MASTANTUONO!!

Lần này Mastantuono băng xuống hành lang phải đón quả chọc khe, anh nhắm vào góc gần nhưng cú đá bị Soria đổ người cản phá!!

90+5’

 Trực tiếp bóng đá Real Madrid - Getafe: 2 thẻ đỏ liên tiếp cuối trận (La Liga) (Hết giờ) - 1

THẺ ĐỎ TRỰC TIẾP CHO MASTANTUONO!!!

Getafe đang ném biên rồi giữ bóng sâu bên phần sân Real thì Mastantuono làm điều dại dột, đó là che mồm chửi trọng tài và bị phát hiện!

90+7’

 Trực tiếp bóng đá Real Madrid - Getafe: 2 thẻ đỏ liên tiếp cuối trận (La Liga) (Hết giờ) - 1

THẺ VÀNG THỨ 2 CHO LISO!

Getafe phản công, Liso sau đó bị bắt việt vị nhưng lại đá bóng đi và bị rút thẻ vàng thứ 2!

 Trực tiếp bóng đá Real Madrid - Getafe: 2 thẻ đỏ liên tiếp cuối trận (La Liga) (Hết giờ) - 1

TRẬN ĐẤU KẾT THÚC

Getafe đánh bại Real Madrid 1-0.

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Trực tiếp bóng đá Real Madrid - Getafe: 2 thẻ đỏ liên tiếp cuối trận (La Liga) (Hết giờ) - 1
Courtois, Alexander-Arnold, Rudiger, Alaba, Carreras, Valverde, Tchouameni, Thiago Pitarch, Guler, Gonzalo Garcia, Vinicius
Trực tiếp bóng đá Real Madrid - Getafe: 2 thẻ đỏ liên tiếp cuối trận (La Liga) (Hết giờ) - 1
Soria, Iglesias, Duarte, Boselli, Zaid Romero, Diego Rico, Kiko Femenia, Luis Milla, Arambarri, Satriano, Vazquez

Mbappe bức xúc với đội ngũ y tế

Theo thông tin mới nhất từ ​​MARC , Kylian Mbappe không hài lòng với đội ngũ y tế Real Madrid vì cách xử lý chấn thương đầu gối của mình. Tiền đạo người Pháp cảm thấy rằng đội ngũ y tế không giải quyết được nguyên nhân gốc rễ gây ra cơn đau của anh trong 3 tháng qua.

Do đó, Mbappe gần đây đã trở về quê hương Pháp để tham khảo ý kiến ​​của một số chuyên gia về tình trạng của mình và để hiểu sâu hơn về vấn đề. Anh hy vọng rằng một hướng chẩn đoán mới có thể giúp ích cho việc điều trị của mình.

Real quyết tâm giữ áp lực trong cuộc đua vô địch

Thất bại bất ngờ 1-2 trước Osasuna ở vòng 25 La Liga khiến cơ hội đua vô địch của Real Madrid bị ảnh hưởng, nhưng đội bóng Hoàng gia đã nhanh chóng lấy lại tinh thần bằng chiến thắng 2-1 trước Benfica tại Cúp C1 để giành vé vào vòng 1/8. Kết quả này giúp thầy trò HLV Álvaro Arbeloa thêm tự tin khi tiếp tục bám đuổi Barcelona.

Được trở về sân Bernabeu là lợi thế lớn với "Los Blancos" khi họ toàn thắng 7 trận chính thức gần nhất tại đây, ghi tới 23 bàn. Tại La Liga, Real thắng 18/20 trận sân nhà gần nhất (thua 2), cho thấy sức mạnh áp đảo trên sân nhà. Đáng chú ý, họ mở tỷ số trong hoặc trước phút 20 ở 3/4 trận sân nhà gần nhất, dù chỉ thắng 2/5 trận La Liga diễn ra vào thứ Hai (hòa 2, thua 1).

Getafe đối mặt thử thách lớn

Chuỗi 4 trận bất bại tại La Liga của Getafe (thắng 2, hòa 2) đã bị chặn đứng sau thất bại 0-1 trước Sevilla, khiến họ chỉ đứng ở nửa dưới BXH. Tấm thẻ đỏ sớm trong trận đấu đó phần nào ảnh hưởng tới kết quả, và sự thiếu kỷ luật như vậy sẽ khó được phép lặp lại khi họ phải làm khách trước đối thủ mạnh hơn nhiều.

Dẫu vậy, "Los Azulones" vẫn có điểm tựa khi bất bại 3 trận sân khách gần nhất tại La Liga (thắng 1, hòa 2) và có thể nối dài thành 4 trận không thua trên sân khách lần đầu tiên kể từ tháng 2 năm ngoái. Thống kê cho thấy 5/6 trận La Liga gần nhất của Getafe có hiệp một không bàn thắng, trong khi 4/5 trận sân khách gần nhất của họ tại giải đấu này đều khép lại với đúng 2 bàn.

Real Madrid tạm vắng Mbappe: Không có ngôi sao, hàng công lại "nở hoa"?
Real Madrid tạm vắng Mbappe: Không có ngôi sao, hàng công lại "nở hoa"?

Real Madrid sẽ tạm thời không có Mbappe cho tới giữa tháng 3, nhưng đây chưa chắc đã là điềm xấu.

Bấm xem >>

T.T

Nguồn: [Link nguồn]

02/03/2026
