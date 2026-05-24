Trực tiếp bóng đá Tottenham - Everton: Vé trụ hạng rất gần (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 22h, 24/5 | Tottenham Tottenham 0 - 0 Everton (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Tottenham vs Everton Everton Điểm Kinsky Porro Danso Van de Ven Udogie Bentancur Palhinha Kolo Muani Gallagher Tel Richarlison Điểm Pickford O'Brien Tarkowski Keane Mykolenko Garner Iroegbunam Rohl Dewsbury Hall Ndiaye Beto Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Tottenham Tottenham Everton Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Kinsky, Porro, Danso, Van de Ven, Udogie, Bentancur, Palhinha, Kolo Muani, Gallagher, Tel, Richarlison Pickford, O'Brien, Tarkowski, Keane, Mykolenko, Garner, Iroegbunam, Rohl, Dewsbury Hall, Ndiaye, Beto

Vé trụ hạng đã rất gần với Tottenham

Trước khi bước vào vòng đấu cuối, Tottenham có 38 điểm và đang xếp thứ 17/20 trên bảng xếp hạng. Đội xếp liền sau họ là West Ham chỉ có 36 điểm và có chỉ số phụ kém hơn hẳn (-22 và -10). Điều này đồng nghĩa với việc vé trụ hạng đã rất gần với "Gà trống".

Về cơ bản, Tottenham chỉ cần 1 điểm trước Everton là 99% trụ hạng bởi khả năng West Ham thắng với khoảng cách 12 bàn trước Leeds United thực sự khó xảy ra. Tất nhiên, nếu "Gà trống" thắng Everton, họ sẽ trụ hạng. Còn trong trường hợp họ thất thủ trước Everton, thầy trò HLV De Zerbi sẽ phải đợi kết quả trận đấu giữa West Ham và Leeds.

Tình hình lực lượng

Tottenham vẫn vắng khá nhiều trụ cột vì chấn thương như Simons, Romero, Davies, Kudus, Odobert. Khả năng ra sân của Kulusevski cũng rất nhỏ. Trong khi đó, Everton cũng không có được sự phục vụ của Braithwaite, Grealish và Gueye vì lý do tương tự.