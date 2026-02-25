Real Madrid tái đấu đội Mourinho ở Cúp C1, lý do Mbappe bất ngờ vắng mặt

Mbappe rời sân tập, kết quả kiểm tra không khả quan

Trong bối cảnh Real Madrid đang nắm lợi thế 1-0 sau lượt đi tại Lisbon, biến cố này khiến bài toán nhân sự của HLV Alvaro Arbeloa trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.

Mbappe dính chấn thương trong buổi tập

Theo tờ Marca, Mbappe buộc phải rời buổi tập của Real Madrid vào thứ Ba vì đau đầu gối trái kéo dài. Sau đó, anh được đưa đi kiểm tra trong buổi chiều và kết quả trả về vài giờ sau xác nhận tiền đạo sinh năm 1998 không thể góp mặt ở màn tái đấu Benfica.

Đây là cú sốc lớn với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha khi trận đấu tại sân Bernabeu mang ý nghĩa sống còn. Ở lượt đi tại Lisbon, Real Madrid đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0, tạo lợi thế mong manh trước đại diện Bồ Đào Nha.

Arbeloa đối mặt bài toán khó

Trước đó, trong buổi họp báo sáng cùng ngày, HLV Alvaro Arbeloa khẳng định Mbappe đủ thể lực ra sân, bất chấp việc anh đã phải thi đấu trong tình trạng không hoàn toàn sung sức suốt nhiều tuần qua.

“Kylian sẵn sàng cho trận đấu ngày mai. Ở thời điểm này, đó là điều quan trọng nhất. Điều tôi muốn nhấn mạnh là sự cam kết của cậu ấy với đồng đội, với CLB và với người hâm mộ. Cậu ấy đang nỗ lực hết mình để giúp đội bóng trên sân”, Arbeloa phát biểu.

Nhà cầm quân của Real Madrid cũng ca ngợi Mbappe là “người thay đổi cục diện trận đấu”, nhấn mạnh rằng bất kỳ hậu vệ nào cũng hiểu anh có thể định đoạt trận đấu chỉ bằng một khoảnh khắc. Tuy nhiên, diễn biến mới nhất nhiều khả năng buộc Arbeloa phải điều chỉnh kế hoạch nhân sự vào phút chót.

Thiếu vắng Mbappe sẽ là tổn thất không nhỏ với Real Madrid

Benfica đến Madrid giữa tâm bão phân biệt chủng tộc

Bên cạnh vấn đề lực lượng, cặp đấu này còn bị phủ bóng bởi tranh cãi liên quan đến cáo buộc phân biệt chủng tộc. Ở lượt đi, Vinicius Junior tố cáo cầu thủ chạy cánh Gianluca Prestianni của Benfica có hành vi lăng mạ mang tính kỳ thị sau khi anh ghi bàn duy nhất của trận đấu.

Prestianni hiện bị treo giò tạm thời một trận tại Champions League, song đã phủ nhận cáo buộc, cho rằng anh chỉ buông lời xúc phạm mang tính kỳ thị đồng tính sau khi bị Vinicius gọi là “người lùn”. Lập luận này được cho là khó được chấp nhận và án phạt nặng hơn có thể được UEFA áp dụng.

HLV Arbeloa kêu gọi UEFA hành động mạnh mẽ hơn trong cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc, thay vì chỉ dừng lại ở những thông điệp hình thức trước trận đấu. Trong khi đó, thủ thành Thibaut Courtois nhấn mạnh mọi hành vi phân biệt chủng tộc hay kỳ thị đồng tính đều không thể chấp nhận, đồng thời khẳng định việc ăn mừng bàn thắng không thể là lý do biện minh cho bất kỳ hành vi xúc phạm nào.

Trận lượt về giữa Real Madrid và Benfica diễn ra lúc 3h ngày 26/2 (giờ Hà Nội). Đội giành chiến thắng chung cuộc sẽ chạm trán Manchester City hoặc Sporting Lisbon ở vòng 1/8 Champions League.