Real Madrid tái đấu đội Mourinho ở Cúp C1, lý do Mbappe bất ngờ vắng mặt

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Atalanta vs Borussia Dortmund
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Juventus vs Galatasaray
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Paris Saint-Germain vs Monaco
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Real Madrid vs Benfica
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Viktoria Plzeň vs Panathinaikos
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
-
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
Stuttgart vs Celtic
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Bologna vs Brann
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Brann - BRA Brann
-
Nottingham Forest vs Fenerbahçe
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Genk vs Dinamo Zagreb
Logo Genk - GNK Genk
-
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Wolverhampton Wanderers vs Aston Villa
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
SHB Đà Nẵng vs PVF-CAND
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Công An Hà Nội vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
AFC Bournemouth vs Sunderland
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Burnley vs Brentford
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Liverpool vs West Ham United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Newcastle United vs Everton
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Barcelona vs Villarreal
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Hellas Verona vs Napoli
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Leeds United vs Manchester City
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Monaco vs Angers SCO
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Angers SCO - SCO Angers SCO
-
Inter Milan vs Genoa
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Real Oviedo vs Atlético de Madrid
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Le Havre vs Paris Saint-Germain
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Hải Phòng vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Thép Xanh Nam Định vs Ninh Bình
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Cremonese vs Milan
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Thể Công - Viettel vs Hà Nội
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Brighton & Hove Albion vs Nottingham Forest
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Fulham vs Tottenham Hotspur
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Manchester United vs Crystal Palace
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Arsenal vs Chelsea
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Real Betis vs Sevilla
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Roma vs Juventus
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Olympique Marseille vs Olympique Lyonnais
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Real Madrid vs Getafe
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Wolverhampton Wanderers vs Liverpool
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Real Madrid tái đấu đội Mourinho ở Cúp C1, lý do Mbappe bất ngờ vắng mặt

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2025/26 Kylian Mbappe Real Madrid

Real Madrid đứng trước nguy cơ không có sự phục vụ của Kylian Mbappe ở trận lượt về play-off Champions League gặp Benfica (3h, 26/2 - giờ Hà Nội). Theo tiết lộ từ báo chí Tây Ban Nha, tiền đạo người Pháp dính chấn thương đầu gối trong buổi tập.

  

Mbappe rời sân tập, kết quả kiểm tra không khả quan

Trong bối cảnh Real Madrid đang nắm lợi thế 1-0 sau lượt đi tại Lisbon, biến cố này khiến bài toán nhân sự của HLV Alvaro Arbeloa trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.

Mbappe dính chấn thương trong buổi tập

Mbappe dính chấn thương trong buổi tập

Theo tờ Marca, Mbappe buộc phải rời buổi tập của Real Madrid vào thứ Ba vì đau đầu gối trái kéo dài. Sau đó, anh được đưa đi kiểm tra trong buổi chiều và kết quả trả về vài giờ sau xác nhận tiền đạo sinh năm 1998 không thể góp mặt ở màn tái đấu Benfica.

Đây là cú sốc lớn với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha khi trận đấu tại sân Bernabeu mang ý nghĩa sống còn. Ở lượt đi tại Lisbon, Real Madrid đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0, tạo lợi thế mong manh trước đại diện Bồ Đào Nha.

Arbeloa đối mặt bài toán khó

Trước đó, trong buổi họp báo sáng cùng ngày, HLV Alvaro Arbeloa khẳng định Mbappe đủ thể lực ra sân, bất chấp việc anh đã phải thi đấu trong tình trạng không hoàn toàn sung sức suốt nhiều tuần qua.

“Kylian sẵn sàng cho trận đấu ngày mai. Ở thời điểm này, đó là điều quan trọng nhất. Điều tôi muốn nhấn mạnh là sự cam kết của cậu ấy với đồng đội, với CLB và với người hâm mộ. Cậu ấy đang nỗ lực hết mình để giúp đội bóng trên sân”, Arbeloa phát biểu.

Nhà cầm quân của Real Madrid cũng ca ngợi Mbappe là “người thay đổi cục diện trận đấu”, nhấn mạnh rằng bất kỳ hậu vệ nào cũng hiểu anh có thể định đoạt trận đấu chỉ bằng một khoảnh khắc. Tuy nhiên, diễn biến mới nhất nhiều khả năng buộc Arbeloa phải điều chỉnh kế hoạch nhân sự vào phút chót.

Thiếu vắng Mbappe sẽ là tổn thất không nhỏ với Real Madrid

Thiếu vắng Mbappe sẽ là tổn thất không nhỏ với Real Madrid

Benfica đến Madrid giữa tâm bão phân biệt chủng tộc

Bên cạnh vấn đề lực lượng, cặp đấu này còn bị phủ bóng bởi tranh cãi liên quan đến cáo buộc phân biệt chủng tộc. Ở lượt đi, Vinicius Junior tố cáo cầu thủ chạy cánh Gianluca Prestianni của Benfica có hành vi lăng mạ mang tính kỳ thị sau khi anh ghi bàn duy nhất của trận đấu.

Prestianni hiện bị treo giò tạm thời một trận tại Champions League, song đã phủ nhận cáo buộc, cho rằng anh chỉ buông lời xúc phạm mang tính kỳ thị đồng tính sau khi bị Vinicius gọi là “người lùn”. Lập luận này được cho là khó được chấp nhận và án phạt nặng hơn có thể được UEFA áp dụng.

HLV Arbeloa kêu gọi UEFA hành động mạnh mẽ hơn trong cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc, thay vì chỉ dừng lại ở những thông điệp hình thức trước trận đấu. Trong khi đó, thủ thành Thibaut Courtois nhấn mạnh mọi hành vi phân biệt chủng tộc hay kỳ thị đồng tính đều không thể chấp nhận, đồng thời khẳng định việc ăn mừng bàn thắng không thể là lý do biện minh cho bất kỳ hành vi xúc phạm nào.

Trận lượt về giữa Real Madrid và Benfica diễn ra lúc 3h ngày 26/2 (giờ Hà Nội). Đội giành chiến thắng chung cuộc sẽ chạm trán Manchester City hoặc Sporting Lisbon ở vòng 1/8 Champions League.

8

Arsenal - Chelsea 01.03

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Arsenal
Chelsea
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 01/03
Thể lệ
Sao Benfica bị cấm thi đấu vẫn sang Madrid, MU từ chối hạ giá bán Rashford (Clip tin nóng)
Sao Benfica bị cấm thi đấu vẫn sang Madrid, MU từ chối hạ giá bán Rashford (Clip tin nóng)

(Clip tin nóng bóng đá 24h) Prestianni bị cấm thi đấu vì phân biệt chủng tộc với Vinicius vẫn sang Madrid cùng Benfica.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-25/02/2026 08:17 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Cup C1 - Champions League 2025/26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN