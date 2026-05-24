Trực tiếp bóng đá West Ham - Leeds: Áp lực nghẹt thở cho chủ nhà (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 22h, 24/5 | London Stadium West Ham 0 - 0 Leeds (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: West Ham vs Leeds Leeds Điểm Hermansen Disasi Mavropanos Todibo Wan-Bissaka Soucek Fernandes Diouf Bowen Summerville Wilson Điểm Darlow Bornauw Bijol Rodon James Ampadu Tanaka Justin Aaronson Stach Calvert-Lewin Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận West Ham West Ham Leeds Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Hermansen, Disasi, Mavropanos, Todibo, Wan-Bissaka, Soucek, Fernandes, Diouf, Bowen, Summerville, Wilson Darlow, Bornauw, Bijol, Rodon, James, Ampadu, Tanaka, Justin, Aaronson, Stach, Calvert-Lewin

West Ham đối diện “cửa tử”

West Ham không còn quyền tự quyết trong cuộc đua trụ hạng

West Ham đang đứng trước nguy cơ lớn phải chia tay Ngoại hạng Anh sau mùa giải 2025/26. Trước vòng đấu cuối, đội bóng thành London xếp thứ 18, kém Tottenham 2 điểm và không còn quyền tự quyết trong cuộc đua trụ hạng.

Ngay cả khi đánh bại Leeds, cơ hội ở lại Ngoại hạng Anh của West Ham vẫn rất mong manh. Tottenham được đánh giá cao hơn nhiều trước Everton khi Spurs đã bất bại trong 10 lần gần nhất tiếp đón đối thủ này trên sân nhà tại Ngoại hạng Anh.

Leeds duy trì phong độ ổn định

Trong khi West Ham sa sút với chuỗi 3 thất bại liên tiếp và chỉ thắng 2/10 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Leeds lại thể hiện sự ổn định đáng nể ở giai đoạn cuối mùa.

Đội khách chỉ thua 1 trong 11 trận gần nhất, đồng thời đang sở hữu chuỗi 8 trận bất bại tại Ngoại hạng Anh. Với phong độ hiện tại, Leeds hoàn toàn có cơ sở để hướng tới ít nhất 1 điểm trong chuyến làm khách trên sân London Stadium.