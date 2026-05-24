Trực tiếp bóng đá West Ham - Leeds: Áp lực nghẹt thở cho chủ nhà (Ngoại hạng Anh)
(22h, 24/5, vòng 38) West Ham đối diện nguy cơ xuống hạng trước vòng cuối Premier League 2025/26 khi phong độ sa sút, trong lúc Leeds đang chơi đầy ổn định.
Premier League | 22h, 24/5 | London Stadium
Điểm
Hermansen
Disasi
Mavropanos
Todibo
Wan-Bissaka
Soucek
Fernandes
Diouf
Bowen
Summerville
Wilson
Điểm
Darlow
Bornauw
Bijol
Rodon
James
Ampadu
Tanaka
Justin
Aaronson
Stach
Calvert-Lewin
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
West Ham đối diện “cửa tử”
West Ham không còn quyền tự quyết trong cuộc đua trụ hạng
West Ham đang đứng trước nguy cơ lớn phải chia tay Ngoại hạng Anh sau mùa giải 2025/26. Trước vòng đấu cuối, đội bóng thành London xếp thứ 18, kém Tottenham 2 điểm và không còn quyền tự quyết trong cuộc đua trụ hạng.
Ngay cả khi đánh bại Leeds, cơ hội ở lại Ngoại hạng Anh của West Ham vẫn rất mong manh. Tottenham được đánh giá cao hơn nhiều trước Everton khi Spurs đã bất bại trong 10 lần gần nhất tiếp đón đối thủ này trên sân nhà tại Ngoại hạng Anh.
Leeds duy trì phong độ ổn định
Trong khi West Ham sa sút với chuỗi 3 thất bại liên tiếp và chỉ thắng 2/10 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Leeds lại thể hiện sự ổn định đáng nể ở giai đoạn cuối mùa.
Đội khách chỉ thua 1 trong 11 trận gần nhất, đồng thời đang sở hữu chuỗi 8 trận bất bại tại Ngoại hạng Anh. Với phong độ hiện tại, Leeds hoàn toàn có cơ sở để hướng tới ít nhất 1 điểm trong chuyến làm khách trên sân London Stadium.
Mùa giải Ngoại hạng Anh sẽ khép lại vào cuối tuần này, khi cả 10 trận đấu đồng loạt diễn ra trong cùng một khung giờ (22h, 24/5). Vòng đấu hạ màn được...
-24/05/2026 15:31 PM (GMT+7)