UEFA treo giò cầu thủ phân biệt chủng tộc với Vinicius trước trận Real Madrid - Benfica ở Cúp C1

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2025/26 Real Madrid Vinicius Junior

Gianluca Prestianni, người bị tố kỳ thị với Vinicius, đã bị treo giò trước trận playoff lượt về Cúp C1 giữa Real Madrid và Benfica.

  

Tiền vệ cánh Gianluca Prestianni của Benfica đã bị UEFA tạm đình chỉ thi đấu trong khi cuộc điều tra về những sự kiện xảy ra trong trận đấu Champions League với Real Madrid vẫn đang tiếp diễn. Cầu thủ người Argentina bị cáo buộc có những lời lẽ phân biệt chủng tộc nhắm vào tiền đạo Vinicius của Real Madrid. Anh sẽ vắng mặt trong trận lượt về vòng play-off loại trực tiếp tại sân Santiago Bernabeu.

Vụ kì thị sắc tộc ở trận Benfica - Real Madrid tiếp tục "nóng" trước thềm lượt về (3h, 26/2)

Vụ kì thị sắc tộc ở trận Benfica - Real Madrid tiếp tục "nóng" trước thềm lượt về (3h, 26/2)

Prestianni đã lời qua tiếng lại với Vinicius sau khi cầu thủ người Brazil mở tỷ số trong trận lượt đi tại sân vận động Estadio da Luz. Sau khi Vinicius có màn ăn mừng đầy khiêu khích, Prestianni đã lấy áo che miệng khi tranh cãi với Vinicius, người ngay sau đó đã lao về phía trọng tài để khiếu nại.

Trận đấu đã bị tạm dừng trong 10 phút để xử lý vụ việc, và sau trận sự việc tiếp tục được điều tra bởi UEFA lẫn chính phủ Bồ Đào Nha. Mới đây UEFA đã ra thông cáo chính thức đầu tiên sau khi cuộc điều tra bắt đầu, họ tạm đình chỉ Prestianni trong trận đấu tiếp theo vì vi phạm Điều 14 của Quy định Kỷ luật của UEFA liên quan đến hành vi phân biệt đối xử.

Benfica đã nhanh chóng phản hồi bằng một tuyên bố chính thức xác nhận họ sẽ kháng cáo quyết định này. Họ khẳng định CLB luôn kiên định trong việc chống lại mọi hình thức phân biệt chủng tộc hoặc kỳ thị, bảo tồn những giá trị là một phần bản sắc lịch sử của câu lạc bộ và được phản ánh trong các hoạt động hàng ngày, lẫn các nhân vật quan trọng trong lịch sử câu lạc bộ.

Prestianni tạm thời bị đình chỉ thi đấu trong lúc UEFA điều tra

Prestianni tạm thời bị đình chỉ thi đấu trong lúc UEFA điều tra

Prestianni có thể đối mặt án treo giò tối thiểu 10 trận nếu bị phát hiện có hành vi phân biệt, tuy nhiên cầu thủ này đã một mực phủ nhận hành vi của mình. Cầu thủ người Argentina nói mình dùng ngôn từ có ý chửi Vinicius là đồ đồng tính, nhưng ngay cả hành động này cũng có chung mức phạt như  hành vi kì thị sắc tộc.

Như vậy Benfica sẽ không có cả Prestianni lẫn HLV Jose Mourinho tại Bernabeu. Mourinho đã bị thẻ đỏ cuối trận lượt đi do phản ứng với một tình huống Vinicius xoạc sau cầu thủ của mình, tình cờ làm sao pha bóng đó nếu bị rút thẻ sẽ khiến Vinicius bị truất quyền thi đấu và vắng mặt ở lượt về. Và Vinicius không phải cầu thủ duy nhất né được án treo giò lượt về thành công trong trận đấu đó.

UEFA thông báo sẽ KHÔNG truy cứu Federico Valverde

Ngay trong buổi tối sau khi thông báo tạm treo giò Gianluca Prestianni, UEFA cũng thông báo cho Benfica rằng yêu cầu truy cứu Federico Valverde vì hành động đấm vào mặt Samuel Dahl trong trận lượt đi đã bị bác bỏ. Valverde do đó sẽ được thi đấu ở lượt về.

Hành động này rõ ràng tới mức có cả băng hình, có cả ảnh chụp, thậm chí diễn ra ngay gần trọng tài biên và trọng tài biên đã căng cờ báo lỗi dù trọng tài chính không cắt còi thổi phạt. Nhưng ngay cả án phạt nguội từ UEFA dành cho Valverde cũng không có.

UEFA treo giò cầu thủ phân biệt chủng tộc với Vinicius trước trận Real Madrid - Benfica ở Cúp C1 - 3

Jose Mourinho ăn thẻ đỏ vì chửi trọng tài, Benfica thua đơn thiệt kép trước Real
Jose Mourinho ăn thẻ đỏ vì chửi trọng tài, Benfica thua đơn thiệt kép trước Real

Không chỉ thua trận, Benfica còn mất HLV trưởng trong trận lượt về do Mourinho phản nhận thẻ đỏ.

Bấm xem >>

Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-23/02/2026 22:57 PM (GMT+7)
