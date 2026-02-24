Tin mới nhất bóng đá tối 24/2: Chủ tịch Benfica bảo vệ Prestianni

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Atlético de Madrid vs Club Brugge
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Bayer Leverkusen vs Olympiakos Piraeus
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Newcastle United vs Qarabağ
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Qarabağ - QAR Qarabağ
-
Inter Milan vs Bodø / Glimt
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Atalanta vs Borussia Dortmund
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Juventus vs Galatasaray
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Paris Saint-Germain vs Monaco
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Real Madrid vs Benfica
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Viktoria Plzeň vs Panathinaikos
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
-
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
Stuttgart vs Celtic
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Bologna vs Brann
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Brann - BRA Brann
-
Nottingham Forest vs Fenerbahçe
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Genk vs Dinamo Zagreb
Logo Genk - GNK Genk
-
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Wolverhampton Wanderers vs Aston Villa
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
SHB Đà Nẵng vs PVF-CAND
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Công An Hà Nội vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
AFC Bournemouth vs Sunderland
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Burnley vs Brentford
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Liverpool vs West Ham United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Newcastle United vs Everton
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Barcelona vs Villarreal
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Hellas Verona vs Napoli
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Leeds United vs Manchester City
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Monaco vs Angers SCO
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Angers SCO - SCO Angers SCO
-
Inter Milan vs Genoa
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Real Oviedo vs Atlético de Madrid
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Le Havre vs Paris Saint-Germain
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Hải Phòng vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Thép Xanh Nam Định vs Ninh Bình
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Cremonese vs Milan
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Thể Công - Viettel vs Hà Nội
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Brighton & Hove Albion vs Nottingham Forest
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Fulham vs Tottenham Hotspur
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Manchester United vs Crystal Palace
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Arsenal vs Chelsea
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Real Betis vs Sevilla
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Roma vs Juventus
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Olympique Marseille vs Olympique Lyonnais
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Real Madrid vs Getafe
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Wolverhampton Wanderers vs Liverpool
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Tin mới nhất bóng đá tối 24/2: Chủ tịch Benfica bảo vệ Prestianni

Sự kiện: Điểm tin bóng đá

Chủ tịch Benfica, Rui Costa thẳng thắn bảo vệ Prestianni trước án phạt của UEFA.

Chủ tịch Benfica bảo vệ Prestianni

Sau khi UEFA treo giò Prestianni và không đưa ra hình phạt với Valverde của Real Madrid, chủ tịch của Benfica, Rui Costa đã lên tiếng. "Chúng tôi đã, đang và sẽ không bao giờ là đội bóng ủng hộ cho nạn phân biệt chủng tộc. Bản thân CLB này là một ví dụ điển hình cho việc đa màu da trên sân bóng. Prestianni không hề phân biệt chủng tộc. Benfica sẽ luôn đứng bên cạnh cậu ấy". 

Laporta hòa đồng cùng CĐV

Joan Laporta đã từ chức chủ tịch Barcelona để chuẩn bị cho cuộc bầu cử chủ tịch mới. Bởi vậy, ông không được quyền dùng phòng riêng cho chủ tịch CLB như thường lệ. Laporta cho thấy sự thân thiện khi không ngần ngại ngồi chung cùng các CĐV Barcelona để xem đội nhà thi đấu. 

ĐT Myanmar nhắm chiêu mộ HLV Popov

Theo một số nguồn tin, Liên đoàn bóng đá Myanmar đang liên hệ với HLV Velizar Popov để mời về làm HLV trưởng ĐTQG. Ông thầy 51 tuổi đang làm HLV trưởng của Thể Công Viettel tại V-League. Trước đó, Popov từng dẫn dắt ĐT U23 Myanmar trong giai đoạn 2019-2022. 

Real Madrid theo dõi Van der Ven

Real Madrid đang theo dõi sát trung vệ Micky van der Ven của Tottenham, theo TEAMtalk. Đàm phán gia hạn giữa cầu thủ người Hà Lan và Spurs hiện bị tạm hoãn do đội bóng London tập trung cho cuộc chiến trụ hạng. Tình hình này mở ra cơ hội cho Real Madrid cân nhắc động thái trong kỳ chuyển nhượng hè. “Los Blancos” được cho là muốn tăng cường chiều sâu hàng thủ cho mùa giải mới.

Van de Ven đang được Real Madrid theo dõi sát sao

Van de Ven đang được Real Madrid theo dõi sát sao

Griezmann đàm phán nâng cao với Orlando City

Tiền đạo Antoine Griezmann của Atletico Madrid đang bước vào giai đoạn đàm phán nâng cao với Orlando City, theo The Athletic. Ngôi sao người Pháp từ lâu đã được liên hệ với khả năng chuyển sang MLS thi đấu.

Orlando City kỳ vọng hoàn tất thương vụ ngay trong kỳ chuyển nhượng chính của giải đấu, kéo dài đến ngày 26/3. Nếu đạt thỏa thuận, đây sẽ là bản hợp đồng "bom tấn" đáng chú ý tại giải nhà nghề Mỹ mùa giải năm nay.

Rashford đàm phán với Barcelona

Người đại diện của Marcus Rashford được phát hiện có mặt tại Barcelona để làm việc với Giám đốc thể thao Deco, theo Diario Sport. Đội bóng xứ Catalunya mong muốn giữ chân tuyển thủ Anh và đang tìm cách giảm mức phí mua đứt 30 triệu euro trong hợp đồng cho mượn. Tuy nhiên, phía Manchester United chưa có dấu hiệu nhượng bộ. Các cuộc thương thảo dự kiến còn tiếp diễn trước khi đôi bên tìm được tiếng nói chung.

Man Utd để mắt Sangare thay Casemiro

Manchester United không chỉ theo đuổi Elliot Anderson của Nottingham Forest mà còn quan tâm đến đồng đội của anh là Ibrahim Sangare. Theo GiveMeSport, “Quỷ đỏ” đánh giá cao tiền vệ người Bờ Biển Ngà và xem anh như phương án thay thế dài hạn cho Casemiro.

MU nhắm chiêu mộ Ibrahim Sangare

MU nhắm chiêu mộ Ibrahim Sangare

Sangare nổi bật ở khả năng phòng ngự và thu hồi bóng. Tuy vậy, thương vụ vẫn phụ thuộc vào kế hoạch nhân sự và ngân sách mùa hè của đội chủ sân Old Trafford.

Rosenior muốn giữ Delap ở lại Chelsea

HLV Liam Rosenior mong muốn giữ tiền đạo Liam Delap ở lại Chelsea bất chấp sự quan tâm từ Everton. Theo Football Insider, chiến lược gia này chỉ chấp nhận để Delap ra đi nếu CLB chiêu mộ được sự bổ sung xứng tầm. Rosenior đặt mục tiêu sở hữu ba tiền đạo chất lượng cao trong đội hình mùa tới. Quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào diễn biến thị trường chuyển nhượng hè.

Barcelona nhắm “máy ghi bàn” Mexico

Barcelona quan tâm đến tiền đạo Armando Gonzalez của Chivas và đã liên hệ với người đại diện cầu thủ, theo ESPN. Chân sút người Mexico gây ấn tượng mạnh khi ghi 17 bàn sau 24 trận tại Liga MX.

Phong độ bùng nổ giúp Gonzalez lọt vào tầm ngắm của nhiều CLB châu Âu như Everton, AC Milan và Atletico Madrid. Barcelona được cho là đang cân nhắc phương án chiêu mộ nhằm bổ sung sức trẻ cho hàng công.

Inter theo sát Konate trước mùa hè

Inter Milan đang đưa trung vệ Ibrahima Konate của Liverpool vào tầm ngắm trước kỳ chuyển nhượng mùa hè. Theo L'Interista, đội bóng áo xanh-đen muốn gia cố hàng thủ sau mùa giải và đang theo dõi sát tình hình của cầu thủ người Pháp tại Anfield.

Konate được đánh giá cao nhờ thể hình và khả năng tranh chấp. Nếu thuyết phục được Konate rời Liverpool, Inter Milan có thể chiêu mộ cầu thủ này miễn phí do tuyển thủ Pháp sắp hết hạn hợp đồng với đội chủ sân Anfield.

Leny Yoro bị cấm lái xe vì vượt quá tốc độ

Trung vệ Leny Yoro của MU đã bị cấm lái xe 6 tháng trên lãnh thổ Anh Quốc do chạy xe vượt quá tốc độ. Theo BBC, Yoro đã phóng xe vận tốc lên tới 112km/h ở khu vực có nhà dân và trường học thuộc quận Withington của thành phố Manchester hồi tháng 8/2025.

Leny Yoro

Leny Yoro

Yoro bên cạnh việc bị treo bằng còn phải trả 666 bảng tiền phạt, cũng như trả thêm hơn 400 bảng án phí cho bên khởi kiện. Luật sư của trung vệ người Pháp đã công bố lời xin lỗi của Yoro tại tòa, cho biết lý do anh phóng nhanh là vì đưa bạn mình ra nhà ga tàu hỏa.

Neuer có thể trở lại cho trận gặp Dortmund

Thủ môn kỳ cựu Manuel Neuer có thể sẽ trở lại sớm hơn dự kiến khi báo chí Đức cho hay quá trình bình phục của anh đã diễn ra tốt. Neuer đã bị rách cơ bắp đùi cách đây hơn 1 tuần và dự kiến phải nghỉ 3 tuần, nhưng tờ Bild cho hay anh có thể sẽ kịp khỏi trước khi Bayern Munich đụng độ Dortmund thứ Bảy này.

Endrick bị chê “vô dụng” bởi Raymond Domenech

Cựu HLV ĐT Pháp Raymond Domenech đã chỉ trích thể hiện của Endrick sau khi Lyon thua 1-3 trước Strasbourg cuối tuần qua ở Ligue 1. Endrick tỏ ra quá mờ nhạt bên cánh phải và Domenech cho rằng Endrick không những không mang lại gì trên mặt trận tấn công, tiền đạo người Brazil còn thờ ơ trong phòng ngự và có vẻ đang đứng nhìn ở tình huống Strasbourg ghi bàn thứ 2.

FIFA đề xuất giải pháp với cầu thủ chấn thương

Ủy ban điều hành Bóng đá quốc tế sẽ tổ chức đại hội thường niên vào thứ Bảy sắp tới và BBC cho biết FIFA sẽ đệ trình giải pháp liên quan đến các cầu thủ bị đau trên sân giữa chừng. Theo đó những cầu thủ bị đau sẽ phải rời khỏi sân để chữa trị, và không được phép trở lại trong ít nhất 1 phút trước khi trận đấu có tình huống bóng ngoài cuộc tiếp theo. Hiện chưa có quy định chuẩn cho việc cầu thủ phải ở ngoài sân bao lâu khi được điều trị chấn thương và mỗi giải đấu phải tự ban hành quy định của mình.

Barcelona được UEFA phê chuẩn để đón sao tuyển U17 Anh

UEFA đã phê chuẩn giấy tờ của Barcelona để tuyển mộ ngôi sao Ajay Tavares của tuyển U17 Anh. Tiền đạo cánh 16 tuổi được mua từ Norwich nhưng trục trặc giấy tờ khách quan khiến vụ này bị chậm trễ trước khi thị trường chuyển nhượng tháng 1 đóng cửa, khiến Barca phải nộp giấy tờ lên UEFA để xin được thông qua. Tavares sở hữu nền tảng thể hình cực kỳ ấn tượng và còn có hộ chiếu Bồ Đào Nha, giúp anh đủ điều kiện gia nhập một CLB châu Âu trước tuổi 18 dù Anh đã rời EU.

Tin mới nhất bóng đá tối 23/2: Liverpool bạo chi 83 triệu bảng, chiêu mộ Gordon thay Salah

Liverpool đang lên kế hoạch gửi đề nghị trị giá 83 triệu bảng cho Anthony Gordon, theo nguồn tin từ Daily Express.

