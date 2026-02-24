Tin mới nhất bóng đá tối 24/2: Chủ tịch Benfica bảo vệ Prestianni

Chủ tịch Benfica bảo vệ Prestianni

Sau khi UEFA treo giò Prestianni và không đưa ra hình phạt với Valverde của Real Madrid, chủ tịch của Benfica, Rui Costa đã lên tiếng. "Chúng tôi đã, đang và sẽ không bao giờ là đội bóng ủng hộ cho nạn phân biệt chủng tộc. Bản thân CLB này là một ví dụ điển hình cho việc đa màu da trên sân bóng. Prestianni không hề phân biệt chủng tộc. Benfica sẽ luôn đứng bên cạnh cậu ấy".

Laporta hòa đồng cùng CĐV

Joan Laporta đã từ chức chủ tịch Barcelona để chuẩn bị cho cuộc bầu cử chủ tịch mới. Bởi vậy, ông không được quyền dùng phòng riêng cho chủ tịch CLB như thường lệ. Laporta cho thấy sự thân thiện khi không ngần ngại ngồi chung cùng các CĐV Barcelona để xem đội nhà thi đấu.

ĐT Myanmar nhắm chiêu mộ HLV Popov

Theo một số nguồn tin, Liên đoàn bóng đá Myanmar đang liên hệ với HLV Velizar Popov để mời về làm HLV trưởng ĐTQG. Ông thầy 51 tuổi đang làm HLV trưởng của Thể Công Viettel tại V-League. Trước đó, Popov từng dẫn dắt ĐT U23 Myanmar trong giai đoạn 2019-2022.

Real Madrid theo dõi Van der Ven

Real Madrid đang theo dõi sát trung vệ Micky van der Ven của Tottenham, theo TEAMtalk. Đàm phán gia hạn giữa cầu thủ người Hà Lan và Spurs hiện bị tạm hoãn do đội bóng London tập trung cho cuộc chiến trụ hạng. Tình hình này mở ra cơ hội cho Real Madrid cân nhắc động thái trong kỳ chuyển nhượng hè. “Los Blancos” được cho là muốn tăng cường chiều sâu hàng thủ cho mùa giải mới.

Van de Ven đang được Real Madrid theo dõi sát sao

Griezmann đàm phán nâng cao với Orlando City

Tiền đạo Antoine Griezmann của Atletico Madrid đang bước vào giai đoạn đàm phán nâng cao với Orlando City, theo The Athletic. Ngôi sao người Pháp từ lâu đã được liên hệ với khả năng chuyển sang MLS thi đấu.

Orlando City kỳ vọng hoàn tất thương vụ ngay trong kỳ chuyển nhượng chính của giải đấu, kéo dài đến ngày 26/3. Nếu đạt thỏa thuận, đây sẽ là bản hợp đồng "bom tấn" đáng chú ý tại giải nhà nghề Mỹ mùa giải năm nay.

Rashford đàm phán với Barcelona

Người đại diện của Marcus Rashford được phát hiện có mặt tại Barcelona để làm việc với Giám đốc thể thao Deco, theo Diario Sport. Đội bóng xứ Catalunya mong muốn giữ chân tuyển thủ Anh và đang tìm cách giảm mức phí mua đứt 30 triệu euro trong hợp đồng cho mượn. Tuy nhiên, phía Manchester United chưa có dấu hiệu nhượng bộ. Các cuộc thương thảo dự kiến còn tiếp diễn trước khi đôi bên tìm được tiếng nói chung.

Man Utd để mắt Sangare thay Casemiro

Manchester United không chỉ theo đuổi Elliot Anderson của Nottingham Forest mà còn quan tâm đến đồng đội của anh là Ibrahim Sangare. Theo GiveMeSport, “Quỷ đỏ” đánh giá cao tiền vệ người Bờ Biển Ngà và xem anh như phương án thay thế dài hạn cho Casemiro.

MU nhắm chiêu mộ Ibrahim Sangare

Sangare nổi bật ở khả năng phòng ngự và thu hồi bóng. Tuy vậy, thương vụ vẫn phụ thuộc vào kế hoạch nhân sự và ngân sách mùa hè của đội chủ sân Old Trafford.

Rosenior muốn giữ Delap ở lại Chelsea

HLV Liam Rosenior mong muốn giữ tiền đạo Liam Delap ở lại Chelsea bất chấp sự quan tâm từ Everton. Theo Football Insider, chiến lược gia này chỉ chấp nhận để Delap ra đi nếu CLB chiêu mộ được sự bổ sung xứng tầm. Rosenior đặt mục tiêu sở hữu ba tiền đạo chất lượng cao trong đội hình mùa tới. Quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào diễn biến thị trường chuyển nhượng hè.

Barcelona nhắm “máy ghi bàn” Mexico

Barcelona quan tâm đến tiền đạo Armando Gonzalez của Chivas và đã liên hệ với người đại diện cầu thủ, theo ESPN. Chân sút người Mexico gây ấn tượng mạnh khi ghi 17 bàn sau 24 trận tại Liga MX.

Phong độ bùng nổ giúp Gonzalez lọt vào tầm ngắm của nhiều CLB châu Âu như Everton, AC Milan và Atletico Madrid. Barcelona được cho là đang cân nhắc phương án chiêu mộ nhằm bổ sung sức trẻ cho hàng công.

Inter theo sát Konate trước mùa hè

Inter Milan đang đưa trung vệ Ibrahima Konate của Liverpool vào tầm ngắm trước kỳ chuyển nhượng mùa hè. Theo L'Interista, đội bóng áo xanh-đen muốn gia cố hàng thủ sau mùa giải và đang theo dõi sát tình hình của cầu thủ người Pháp tại Anfield.

Konate được đánh giá cao nhờ thể hình và khả năng tranh chấp. Nếu thuyết phục được Konate rời Liverpool, Inter Milan có thể chiêu mộ cầu thủ này miễn phí do tuyển thủ Pháp sắp hết hạn hợp đồng với đội chủ sân Anfield.

Leny Yoro bị cấm lái xe vì vượt quá tốc độ

Trung vệ Leny Yoro của MU đã bị cấm lái xe 6 tháng trên lãnh thổ Anh Quốc do chạy xe vượt quá tốc độ. Theo BBC, Yoro đã phóng xe vận tốc lên tới 112km/h ở khu vực có nhà dân và trường học thuộc quận Withington của thành phố Manchester hồi tháng 8/2025.

Leny Yoro

Yoro bên cạnh việc bị treo bằng còn phải trả 666 bảng tiền phạt, cũng như trả thêm hơn 400 bảng án phí cho bên khởi kiện. Luật sư của trung vệ người Pháp đã công bố lời xin lỗi của Yoro tại tòa, cho biết lý do anh phóng nhanh là vì đưa bạn mình ra nhà ga tàu hỏa.

Neuer có thể trở lại cho trận gặp Dortmund

Thủ môn kỳ cựu Manuel Neuer có thể sẽ trở lại sớm hơn dự kiến khi báo chí Đức cho hay quá trình bình phục của anh đã diễn ra tốt. Neuer đã bị rách cơ bắp đùi cách đây hơn 1 tuần và dự kiến phải nghỉ 3 tuần, nhưng tờ Bild cho hay anh có thể sẽ kịp khỏi trước khi Bayern Munich đụng độ Dortmund thứ Bảy này.

Endrick bị chê “vô dụng” bởi Raymond Domenech

Cựu HLV ĐT Pháp Raymond Domenech đã chỉ trích thể hiện của Endrick sau khi Lyon thua 1-3 trước Strasbourg cuối tuần qua ở Ligue 1. Endrick tỏ ra quá mờ nhạt bên cánh phải và Domenech cho rằng Endrick không những không mang lại gì trên mặt trận tấn công, tiền đạo người Brazil còn thờ ơ trong phòng ngự và có vẻ đang đứng nhìn ở tình huống Strasbourg ghi bàn thứ 2.

FIFA đề xuất giải pháp với cầu thủ chấn thương

Ủy ban điều hành Bóng đá quốc tế sẽ tổ chức đại hội thường niên vào thứ Bảy sắp tới và BBC cho biết FIFA sẽ đệ trình giải pháp liên quan đến các cầu thủ bị đau trên sân giữa chừng. Theo đó những cầu thủ bị đau sẽ phải rời khỏi sân để chữa trị, và không được phép trở lại trong ít nhất 1 phút trước khi trận đấu có tình huống bóng ngoài cuộc tiếp theo. Hiện chưa có quy định chuẩn cho việc cầu thủ phải ở ngoài sân bao lâu khi được điều trị chấn thương và mỗi giải đấu phải tự ban hành quy định của mình.

Barcelona được UEFA phê chuẩn để đón sao tuyển U17 Anh

UEFA đã phê chuẩn giấy tờ của Barcelona để tuyển mộ ngôi sao Ajay Tavares của tuyển U17 Anh. Tiền đạo cánh 16 tuổi được mua từ Norwich nhưng trục trặc giấy tờ khách quan khiến vụ này bị chậm trễ trước khi thị trường chuyển nhượng tháng 1 đóng cửa, khiến Barca phải nộp giấy tờ lên UEFA để xin được thông qua. Tavares sở hữu nền tảng thể hình cực kỳ ấn tượng và còn có hộ chiếu Bồ Đào Nha, giúp anh đủ điều kiện gia nhập một CLB châu Âu trước tuổi 18 dù Anh đã rời EU.