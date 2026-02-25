Dự đoán tỷ số Cúp C1: Real - PSG khó tuột "vé vàng", đội Mourinho chờ phép màu

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Atalanta vs Borussia Dortmund
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Juventus vs Galatasaray
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Paris Saint-Germain vs Monaco
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Real Madrid vs Benfica
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Viktoria Plzeň vs Panathinaikos
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
-
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
Stuttgart vs Celtic
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Bologna vs Brann
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Brann - BRA Brann
-
Nottingham Forest vs Fenerbahçe
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Genk vs Dinamo Zagreb
Logo Genk - GNK Genk
-
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Wolverhampton Wanderers vs Aston Villa
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
SHB Đà Nẵng vs PVF-CAND
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Công An Hà Nội vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
AFC Bournemouth vs Sunderland
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Burnley vs Brentford
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Liverpool vs West Ham United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Newcastle United vs Everton
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Barcelona vs Villarreal
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Hellas Verona vs Napoli
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Leeds United vs Manchester City
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Monaco vs Angers SCO
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Angers SCO - SCO Angers SCO
-
Inter Milan vs Genoa
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Real Oviedo vs Atlético de Madrid
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Le Havre vs Paris Saint-Germain
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Hải Phòng vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Thép Xanh Nam Định vs Ninh Bình
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Cremonese vs Milan
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Thể Công - Viettel vs Hà Nội
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Brighton & Hove Albion vs Nottingham Forest
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Fulham vs Tottenham Hotspur
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Manchester United vs Crystal Palace
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Arsenal vs Chelsea
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Real Betis vs Sevilla
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Roma vs Juventus
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Olympique Marseille vs Olympique Lyonnais
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Real Madrid vs Getafe
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Wolverhampton Wanderers vs Liverpool
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Dự đoán tỷ số Cúp C1: Real - PSG khó tuột "vé vàng", đội Mourinho chờ phép màu

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2025/26 Real Madrid AS Monaco

(Nhận định bóng đá Real Madrid - Benfica và PSG - Monaco, 3h, 26/2) Chiến thắng ở lượt đi giúp Real Madrid, PSG nắm lợi thế quá lớn khi trở lại sân nhà ở lượt về.

  

Real Madrid - Benfica (3h, 26/2): Khó gây sốc ở Bernabeu vì thiếu Mourinho

Trận thua sốc Osasuna 1-2 không chỉ khiến Real Madrid mất ngôi đầu bảng La Liga, mà còn cho thấy HLV Alvaro Arbeloa còn nhiều việc phải làm nhằm giúp "Đội bóng hoàng gia" duy trì sự ổn định từ giờ đến cuối mùa. Trước mắt, thầy trò Arbeloa cần xốc lại tinh thần để chuẩn bị cho cuộc tái đấu Benfica trên Bernabeu. Xa hơn, nếu đi tiếp vào vòng 1/8, họ có thể sẽ chạm trán những đối thủ sừng sỏ là Sporting Lisbon hoặc Man City.

Tái đấu Real, Benfica gặp khó khi thiếu vắng Mourinho và trụ cột&nbsp;Prestianni

Tái đấu Real, Benfica gặp khó khi thiếu vắng Mourinho và trụ cột Prestianni

Ở lượt đi, Real giành chiến thắng 1-0 ngay trên sân Benfica. Tuy nhiên, tâm điểm trận đấu là khoảnh khắc Vinicius cáo buộc Gianluca Prestianni bên phía đội chủ nhà có hành vi phân biệt chủng tộc. Kết quả, UEFA quyết định tạm đình chỉ Prestianni để điều tra vụ việc, qua đó khiến Benfica chịu tổn thất lực lượng nặng nề.

Mọi chuyện còn trở nên khó khăn hơn với đội bóng Bồ Đào Nha vì họ sẽ không có HLV Jose Mourinho trên băng ghế kỹ thuật do bị truất quyền chỉ đạo ở lượt đi.

Về thành tích đối đầu, khá bất ngờ khi Benfica nhỉnh hơn Real với 3 chiến thắng và 2 thất bại. Dù vậy, đại diện Bồ Đào Nha đã thua 6/8 trận gần nhất trước các đối thủ Tây Ban Nha, bao gồm cả 2 thất bại trước Barcelona ở vòng 1/8 mùa trước. 

Không chỉ vậy, đội bóng Bồ Đào Nha chỉ giành được 2 chiến thắng trong 14 chuyến làm khách tới "Xứ sở bò tót". Dù Benfica thắng 8/11 cặp đấu 2 lượt trận ở cúp châu Âu, Real Madrid cũng đi tiếp ở 22/23 cặp đấu gần đây mà họ giành chiến thắng ở lượt đi. Mặt khác, họ thắng 5/6 trận gần nhất trước các đối thủ Bồ Đào Nha.

Dự đoán tỷ số: Real Madrid 2-1 Benfica

Đội hình dự kiến:

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Rudiger, Carreras; Valverde, Guler, Tchouameni, Guler; Mbappe, Vinicius

Benfica: Trubin; Dedic, Araujo, Otamendi, Dahl; Rios, Aursnes; Lukebakio, Rafa, Schjelderup; Pavlidis

Thông tin lực lượng:

Real Madrid: Vắng Bellingham, Militao, Ceballos, Huijsen (chấn thương).

Benfica: Vắng Prestianni (treo giò), Veloso (chấn thương).

PSG - Monaco (3h, 26/2): Nhà vua khó vuột mất lợi thế

Ở trận lượt đi, PSG có màn ngược dòng ngoạn mục để đánh bại Monaco 3-2 trong tình cảnh bị dẫn trước 2 bàn ngay trên sân đối phương. Màn trình diễn bùng nổ đó cho thấy, thầy trò Luis Enrique vẫn biết cách thể hiện bản lĩnh của nhà đương kim vô địch khi gặp khó khăn.

PSG nắm nhiều lợi thế trước Monaco

PSG nắm nhiều lợi thế trước Monaco

Giờ đây, họ đang nắm lợi thế rất lớn trước thềm trận lượt về tại sân Công viên các hoàng tử, từ đó hướng tới tham vọng lần thứ 14 liên tiếp ghi danh vào vòng 1/8 Champions League.

Cần biết, PSG có thành tích bất bại 8/9 trận gần nhất trên sân nhà, Họ cũng chưa thua trong 5 lần gần nhất tiếp đón đội bóng Công quốc tại thủ đô nước Pháp.

Về phía Monaco, đội bóng Công quốc đã bị loại ở 3 vòng knock-out cúp châu Âu gần nhất và chưa từng góp mặt ở vòng 1/8 kể từ mùa giải 2016/17. 

Tính riêng mùa 2025/26, Monaco để thủng lưới tổng cộng 12 bàn trong 4 trận sân khách tại Champions League. Với bất lợi về tỷ số, phong độ lẫn lực lượng (mất Golovin vì án treo giò), nhiệm vụ của thầy trò HLV Sebastien Pocognoli sắp tới thực sự quá khó khăn, bất chấp phía PSG cũng thiếu vắng Quả bóng vàng Dembele lẫn Fabian Ruiz.

Dự đoán tỷ số: PSG 2-0 Monaco

Đội hình dự kiến:

PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Neves; Doue, Ramos, Kvaratskhelia

Monaco: Kohn; Vanderson, Teze, Kehrer, Henrique; Camara, Zakaria; Coulibaly, Fati, Adingra; Balogun

Thông tin lực lượng:

PSG: Vắng Dembele, Mayulu, Ruiz, Mbitcha (chấn thương)

Monaco: Vắng Pogba, Salisu, Minamino, Hradecky (chấn thương), Golovin (treo giò), khả năng Eric Dier, Mawissa, Ouattara, Diatta ra sân còn bỏ ngỏ.
8

Arsenal - Chelsea 01.03

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Arsenal
Chelsea
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 01/03
Thể lệ
HLV Mourinho tố ngược Vinicius, nhận mưa chỉ trích sau vụ phân biệt chủng tộc
HLV Mourinho tố ngược Vinicius, nhận mưa chỉ trích sau vụ phân biệt chủng tộc

HLV Jose Mourinho đang hứng chịu chỉ trích từ mọi hướng sau những phát ngôn liên quan đến Vinicius Junior. Vụ phân biệt chủng tộc giữa cầu thủ Benfica...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-25/02/2026 00:43 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Cup C1 - Champions League 2025/26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN