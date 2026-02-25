Dự đoán tỷ số Cúp C1: Real - PSG khó tuột "vé vàng", đội Mourinho chờ phép màu

Real Madrid - Benfica (3h, 26/2): Khó gây sốc ở Bernabeu vì thiếu Mourinho

Trận thua sốc Osasuna 1-2 không chỉ khiến Real Madrid mất ngôi đầu bảng La Liga, mà còn cho thấy HLV Alvaro Arbeloa còn nhiều việc phải làm nhằm giúp "Đội bóng hoàng gia" duy trì sự ổn định từ giờ đến cuối mùa. Trước mắt, thầy trò Arbeloa cần xốc lại tinh thần để chuẩn bị cho cuộc tái đấu Benfica trên Bernabeu. Xa hơn, nếu đi tiếp vào vòng 1/8, họ có thể sẽ chạm trán những đối thủ sừng sỏ là Sporting Lisbon hoặc Man City.

Tái đấu Real, Benfica gặp khó khi thiếu vắng Mourinho và trụ cột Prestianni

Ở lượt đi, Real giành chiến thắng 1-0 ngay trên sân Benfica. Tuy nhiên, tâm điểm trận đấu là khoảnh khắc Vinicius cáo buộc Gianluca Prestianni bên phía đội chủ nhà có hành vi phân biệt chủng tộc. Kết quả, UEFA quyết định tạm đình chỉ Prestianni để điều tra vụ việc, qua đó khiến Benfica chịu tổn thất lực lượng nặng nề.

Mọi chuyện còn trở nên khó khăn hơn với đội bóng Bồ Đào Nha vì họ sẽ không có HLV Jose Mourinho trên băng ghế kỹ thuật do bị truất quyền chỉ đạo ở lượt đi.

Về thành tích đối đầu, khá bất ngờ khi Benfica nhỉnh hơn Real với 3 chiến thắng và 2 thất bại. Dù vậy, đại diện Bồ Đào Nha đã thua 6/8 trận gần nhất trước các đối thủ Tây Ban Nha, bao gồm cả 2 thất bại trước Barcelona ở vòng 1/8 mùa trước.

Không chỉ vậy, đội bóng Bồ Đào Nha chỉ giành được 2 chiến thắng trong 14 chuyến làm khách tới "Xứ sở bò tót". Dù Benfica thắng 8/11 cặp đấu 2 lượt trận ở cúp châu Âu, Real Madrid cũng đi tiếp ở 22/23 cặp đấu gần đây mà họ giành chiến thắng ở lượt đi. Mặt khác, họ thắng 5/6 trận gần nhất trước các đối thủ Bồ Đào Nha.

Dự đoán tỷ số: Real Madrid 2-1 Benfica Đội hình dự kiến: Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Rudiger, Carreras; Valverde, Guler, Tchouameni, Guler; Mbappe, Vinicius Benfica: Trubin; Dedic, Araujo, Otamendi, Dahl; Rios, Aursnes; Lukebakio, Rafa, Schjelderup; Pavlidis Thông tin lực lượng: Real Madrid: Vắng Bellingham, Militao, Ceballos, Huijsen (chấn thương). Benfica: Vắng Prestianni (treo giò), Veloso (chấn thương).

PSG - Monaco (3h, 26/2): Nhà vua khó vuột mất lợi thế

Ở trận lượt đi, PSG có màn ngược dòng ngoạn mục để đánh bại Monaco 3-2 trong tình cảnh bị dẫn trước 2 bàn ngay trên sân đối phương. Màn trình diễn bùng nổ đó cho thấy, thầy trò Luis Enrique vẫn biết cách thể hiện bản lĩnh của nhà đương kim vô địch khi gặp khó khăn.

PSG nắm nhiều lợi thế trước Monaco

Giờ đây, họ đang nắm lợi thế rất lớn trước thềm trận lượt về tại sân Công viên các hoàng tử, từ đó hướng tới tham vọng lần thứ 14 liên tiếp ghi danh vào vòng 1/8 Champions League.

Cần biết, PSG có thành tích bất bại 8/9 trận gần nhất trên sân nhà, Họ cũng chưa thua trong 5 lần gần nhất tiếp đón đội bóng Công quốc tại thủ đô nước Pháp.

Về phía Monaco, đội bóng Công quốc đã bị loại ở 3 vòng knock-out cúp châu Âu gần nhất và chưa từng góp mặt ở vòng 1/8 kể từ mùa giải 2016/17.

Tính riêng mùa 2025/26, Monaco để thủng lưới tổng cộng 12 bàn trong 4 trận sân khách tại Champions League. Với bất lợi về tỷ số, phong độ lẫn lực lượng (mất Golovin vì án treo giò), nhiệm vụ của thầy trò HLV Sebastien Pocognoli sắp tới thực sự quá khó khăn, bất chấp phía PSG cũng thiếu vắng Quả bóng vàng Dembele lẫn Fabian Ruiz.