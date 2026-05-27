Paris Saint-Germain vs Arsenal
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
Logo Arsenal - ARS Arsenal
PVF-CAND vs Hải Phòng
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Đông Á Thanh Hóa
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
Ninh Bình vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Thể Công - Viettel vs Công An Hà Nội
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
Hải Phòng vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
Sông Lam Nghệ An vs PVF-CAND
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
Hà Nội vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
Trực tiếp bóng đá Crystal Palace - Vallecano: Chờ gọi tên nhà vua mới (CK Conference League)

Sự kiện: Crystal Palace Trực tiếp bóng đá hôm nay

(2h, 28/5 - Chung kết Conference League) Crystal Palace và Vallecano đều đứng trước cơ hội làm nên cột mốc lịch sử ở đấu trường châu Âu. Một bên là “hiện tượng” đến từ nước Anh, bên kia là đại diện Tây Ban Nha đang thăng hoa với chuỗi trận bất bại đầy ấn tượng.

 

2h, 28/5 | Red Bull Arena

Crystal Palace
0 - 0
Vallecano
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Henderson, Clyne, Lacroix, Canvot, Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell, Sarr, Pino, Mateta
Batalla, Ratiu, Lejeune, Ciss, Chavarria, Valentin, Lopez, Palazon, Garcia, De Frutos, Alemao

Crystal Palace quyết viết tiếp chuyện cổ tích

Crystal Palace đang trải qua mùa giải đáng nhớ nhất lịch sử khi lần đầu dự cúp châu Âu đã vào thẳng chung kết. Đây cũng là trận cuối cùng của HLV Oliver Glasner cùng đội bóng thành London.

Dù vừa thua Arsenal 1-2 và trải qua bốn trận liên tiếp không thắng, Crystal vẫn cho thấy phong độ rất tốt tại Conference League với chỉ 1 thất bại trong 10 trận gần nhất (thắng 6, hòa 3). Đội bóng Anh cũng đã thắng tới 8 trận ở giải mùa này - thành tích tốt nhất cho một CLB lần đầu dự cúp châu Âu.

Rayo Vallecano mang theo phong độ ấn tượng

Bên kia chiến tuyến, Rayo Vallecano bước vào chung kết với chuỗi 9 trận bất bại liên tiếp sau chiến thắng 2-1 trước Deportivo Alaves cuối tuần qua.

Đại diện Madrid cũng gây ấn tượng khi vượt qua RC Strasbourg Alsace ở bán kết và đang đứng trước cơ hội trở thành đội bóng Tây Ban Nha đầu tiên vô địch Conference League, sau khi Real Betis thất bại ở trận chung kết mùa trước.

Lịch sử cũng đang phần nào đứng về phía Vallecano. Các CLB Tây Ban Nha đã thắng 5 trong 6 trận chung kết cúp châu Âu lớn diễn ra trên sân trung lập tại Đức, thống kê đủ để tiếp thêm niềm tin cho đại diện La Liga trước giờ bóng lăn.

Theo T.T

