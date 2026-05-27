Trực tiếp bóng đá Crystal Palace - Vallecano: Chờ gọi tên nhà vua mới (CK Conference League)

2h, 28/5 | Red Bull Arena Crystal Palace 0 - 0 Vallecano (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Crystal Palace vs Vallecano Vallecano Điểm Henderson Clyne Lacroix Canvot Munoz Wharton Kamada Mitchell Sarr Pino Mateta Điểm Batalla Ratiu Lejeune Ciss Chavarria Valentin Lopez Palazon Garcia De Frutos Alemao Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Crystal Palace Crystal Palace Vallecano Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Henderson, Clyne, Lacroix, Canvot, Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell, Sarr, Pino, Mateta Batalla, Ratiu, Lejeune, Ciss, Chavarria, Valentin, Lopez, Palazon, Garcia, De Frutos, Alemao

Crystal Palace quyết viết tiếp chuyện cổ tích

Crystal Palace đang trải qua mùa giải đáng nhớ nhất lịch sử khi lần đầu dự cúp châu Âu đã vào thẳng chung kết. Đây cũng là trận cuối cùng của HLV Oliver Glasner cùng đội bóng thành London.

Dù vừa thua Arsenal 1-2 và trải qua bốn trận liên tiếp không thắng, Crystal vẫn cho thấy phong độ rất tốt tại Conference League với chỉ 1 thất bại trong 10 trận gần nhất (thắng 6, hòa 3). Đội bóng Anh cũng đã thắng tới 8 trận ở giải mùa này - thành tích tốt nhất cho một CLB lần đầu dự cúp châu Âu.

Rayo Vallecano mang theo phong độ ấn tượng

Bên kia chiến tuyến, Rayo Vallecano bước vào chung kết với chuỗi 9 trận bất bại liên tiếp sau chiến thắng 2-1 trước Deportivo Alaves cuối tuần qua.

Đại diện Madrid cũng gây ấn tượng khi vượt qua RC Strasbourg Alsace ở bán kết và đang đứng trước cơ hội trở thành đội bóng Tây Ban Nha đầu tiên vô địch Conference League, sau khi Real Betis thất bại ở trận chung kết mùa trước.

Lịch sử cũng đang phần nào đứng về phía Vallecano. Các CLB Tây Ban Nha đã thắng 5 trong 6 trận chung kết cúp châu Âu lớn diễn ra trên sân trung lập tại Đức, thống kê đủ để tiếp thêm niềm tin cho đại diện La Liga trước giờ bóng lăn.