Trực tiếp bóng đá Crystal Palace - Vallecano: Chờ gọi tên nhà vua mới (CK Conference League)
(2h, 28/5 - Chung kết Conference League) Crystal Palace và Vallecano đều đứng trước cơ hội làm nên cột mốc lịch sử ở đấu trường châu Âu. Một bên là “hiện tượng” đến từ nước Anh, bên kia là đại diện Tây Ban Nha đang thăng hoa với chuỗi trận bất bại đầy ấn tượng.
2h, 28/5 | Red Bull Arena
Điểm
Henderson
Clyne
Lacroix
Canvot
Munoz
Wharton
Kamada
Mitchell
Sarr
Pino
Mateta
Điểm
Batalla
Ratiu
Lejeune
Ciss
Chavarria
Valentin
Lopez
Palazon
Garcia
De Frutos
Alemao
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Crystal Palace quyết viết tiếp chuyện cổ tích
Crystal Palace đang trải qua mùa giải đáng nhớ nhất lịch sử khi lần đầu dự cúp châu Âu đã vào thẳng chung kết. Đây cũng là trận cuối cùng của HLV Oliver Glasner cùng đội bóng thành London.
Dù vừa thua Arsenal 1-2 và trải qua bốn trận liên tiếp không thắng, Crystal vẫn cho thấy phong độ rất tốt tại Conference League với chỉ 1 thất bại trong 10 trận gần nhất (thắng 6, hòa 3). Đội bóng Anh cũng đã thắng tới 8 trận ở giải mùa này - thành tích tốt nhất cho một CLB lần đầu dự cúp châu Âu.
Rayo Vallecano mang theo phong độ ấn tượng
Bên kia chiến tuyến, Rayo Vallecano bước vào chung kết với chuỗi 9 trận bất bại liên tiếp sau chiến thắng 2-1 trước Deportivo Alaves cuối tuần qua.
Đại diện Madrid cũng gây ấn tượng khi vượt qua RC Strasbourg Alsace ở bán kết và đang đứng trước cơ hội trở thành đội bóng Tây Ban Nha đầu tiên vô địch Conference League, sau khi Real Betis thất bại ở trận chung kết mùa trước.
Lịch sử cũng đang phần nào đứng về phía Vallecano. Các CLB Tây Ban Nha đã thắng 5 trong 6 trận chung kết cúp châu Âu lớn diễn ra trên sân trung lập tại Đức, thống kê đủ để tiếp thêm niềm tin cho đại diện La Liga trước giờ bóng lăn.
Aston Villa và Crystal Palace đã lần lượt đoạt những tấm vé vào chơi các trận chung kết Europa League & Conference League.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-27/05/2026 18:20 PM (GMT+7)