Trực tiếp bóng đá Brighton - MU: Fernandes săn kỷ lục mọi thời đại (Ngoại hạng Anh)
(22h, 24/5, vòng 38) Trong khi Bruno Fernandes hướng tới kỷ lục kiến tạo mọi thời đại, kết quả trận đấu cũng có thể ảnh hưởng tới suất dự cúp châu Âu mùa tới.
Premier League | 22h, 24/5 | SVĐ American Express
Điểm
Verbruggen
Veltman
Van Hecke
Dunk
De Cuyper
Baleba
Gross
Kadioglu
Hinshelwood
Minteh
Welbeck
Điểm
Lammens
Dalot
Maguire
Martinez
Shaw
Mainoo
Ugarte
Amad
Fernandes
Cunha
Mbeumo
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Bruno Fernandes hướng tới kỷ lục mọi thời đại
Dù đã chắc suất top 3, MU vẫn bước vào trận đấu với quyết tâm giúp Bruno Fernandes đi vào lịch sử. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đang có 20 kiến tạo, sánh ngang Thierry Henry và Kevin De Bruyne về thành tích kiến tạo một mùa. Điều này đồng nghĩa, chỉ cần thêm 1 lần "dọn cỗ" cho đồng đội, ngôi sao vừa đoạt giải Cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh 2025/26 sẽ chính thức độc chiếm kỷ lục.
Cục diện cuộc đua cúp châu Âu khó lường
Brighton hiện đang đứng thứ 7 (53 điểm), vị trí dự Europa League mùa tới, kém đội hạng 6 Bournemouth 3 điểm nhưng cũng chỉ hơn các đội xếp dưới lần lượt 1 điểm (Chelsea, Brentford) và 2 điểm (Sunderland). Vì vậy, họ cần phải thắng để đảm bảo vị trí trong nhóm dự cúp châu Âu, thậm chí sáng cửa dự Champions League mùa tới.
Tổng hợp những thông tin bên lề nóng hổi trước vòng 38 của Ngoại hạng Anh 2025/26.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-24/05/2026 15:31 PM (GMT+7)