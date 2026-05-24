Trực tiếp bóng đá Brighton - MU: Fernandes săn kỷ lục mọi thời đại (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 22h, 24/5 | SVĐ American Express Brighton 0 - 0 MU (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Brighton vs MU MU Điểm Verbruggen Veltman Van Hecke Dunk De Cuyper Baleba Gross Kadioglu Hinshelwood Minteh Welbeck Điểm Lammens Dalot Maguire Martinez Shaw Mainoo Ugarte Amad Fernandes Cunha Mbeumo Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Brighton Brighton MU Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Verbruggen, Veltman, Van Hecke, Dunk, De Cuyper, Baleba, Gross, Kadioglu, Hinshelwood, Minteh, Welbeck Lammens, Dalot, Maguire, Martinez, Shaw, Mainoo, Ugarte, Amad, Fernandes, Cunha, Mbeumo

Bruno Fernandes hướng tới kỷ lục mọi thời đại

Dù đã chắc suất top 3, MU vẫn bước vào trận đấu với quyết tâm giúp Bruno Fernandes đi vào lịch sử. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đang có 20 kiến tạo, sánh ngang Thierry Henry và Kevin De Bruyne về thành tích kiến tạo một mùa. Điều này đồng nghĩa, chỉ cần thêm 1 lần "dọn cỗ" cho đồng đội, ngôi sao vừa đoạt giải Cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh 2025/26 sẽ chính thức độc chiếm kỷ lục.

Cục diện cuộc đua cúp châu Âu khó lường

Brighton hiện đang đứng thứ 7 (53 điểm), vị trí dự Europa League mùa tới, kém đội hạng 6 Bournemouth 3 điểm nhưng cũng chỉ hơn các đội xếp dưới lần lượt 1 điểm (Chelsea, Brentford) và 2 điểm (Sunderland). Vì vậy, họ cần phải thắng để đảm bảo vị trí trong nhóm dự cúp châu Âu, thậm chí sáng cửa dự Champions League mùa tới.