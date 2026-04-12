Trực tiếp bóng đá PVF-CAND - Công an Hà Nội: Cuộc đấu chênh lệch (V-League)

V-League | 18h, 12/4 | Hàng Đẫy PVF-CAND 0 - 0 Công an Hà Nội (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: PVF-CAND vs Công an Hà Nội Công an Hà Nội Điểm Minh Long Turci Lý Đức Vũ Tín Anh Quân Bá Đạt David Xuân Bắc Thanh Nhàn Samson Mpande Điểm Nguyễn Filip Đình Trọng Adou Minh Văn Hậu Pendant Quang Vinh Minh Phúc Văn Toản Văn Đô Thành Long Đình Bắc Stefan Mauk Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận PVF-CAND PVF-CAND Công an Hà Nội Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Minh Long, Turci, Lý Đức, Vũ Tín, Anh Quân, Bá Đạt, David, Xuân Bắc, Thanh Nhàn, Samson, Mpande Nguyễn Filip, Đình Trọng, Adou Minh, Văn Hậu, Pendant Quang Vinh, Minh Phúc, Văn Toản, Văn Đô, Thành Long, Đình Bắc, Stefan Mauk

Cuộc đấu chênh lệch về nhiều mặt

Công an Hà Nội hiện nắm trong tay 44 điểm và dẫn đầu bảng xếp hạng V-League. Con số ấy tỏ ra vượt trội hoàn toàn so với PVF-CAND, khi PVF-CAND xếp cuối bảng với chỉ 12 nắm trong tay.

2 đội đều có mục tiêu cho riêng mình. Công an Hà Nội cần duy trì khoảng cách lớn với các đối thủ trong cuộc đua vô địch. Còn PVF-CAND cần điểm để đua trụ hạng.

Nhưng nhìn chung, Công an Hà Nội vẫn nắm trong tay nhiều lợi thế hơn. Đội bóng này có phong độ tốt hơn và chưa kể nhân sự cũng đạt tầm chất lượng vượt trội so với PVF-CAND. Do vậy, giới chuyên môn đánh giá PVF-CAND không dễ gì gây bất ngờ khi chạm trán Công an Hà Nội.

