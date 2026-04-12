"Chú voi" Arsenal sắp rơi khỏi ngọn cây, đếm ngày dâng chức vô địch Ngoại hạng Anh

Những sai số nghiêm trọng trong lối chơi

Arsenal vừa nhận thất bại đáng thất vọng 1-2 trên sân nhà trước Bournemouth, qua đó tạo cơ hội để Man City thu hẹp khoảng cách trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Dù vẫn dẫn trước 9 điểm, việc đối thủ còn trong tay 2 trận chưa đấu khiến áp lực đè nặng lên thầy trò HLV Mikel Arteta, đặc biệt khi họ sẽ chạm trán trực tiếp Man City vào cuối tuần tới.

Arsenal ngày càng tệ

Từ đầu mùa, dấu hỏi lớn đối với Arsenal chính là khả năng tấn công trong các tình huống bóng sống và bản lĩnh ở thời điểm quyết định. Trận thua Bournemouth – đội đang có chuỗi 12 trận bất bại – một lần nữa cho thấy những vấn đề này chưa được giải quyết.

Thống kê cho thấy, chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG - Expected Goals) từ bóng sống của Arsenal ở trận này chỉ là 0,19 – mức thấp thứ 2 của họ trong 1 trận đấu tại Ngoại hạng Anh. Đây là vấn đề lớn và khó có thể khắc phục trong thời gian ngắn còn lại của mùa giải.

Sai lầm trong lối chơi của Arsenal cũng được thể hiện rõ khi thủ môn David Raya suýt 2 lần chuyền bóng thẳng vào chân đối phương trong hiệp 2. Những tình huống này phản ánh sự rối loạn ở cách triển khai bóng của Arsenal.

Trả giá vì sự chậm chạp

Một trong những nguyên nhân lớn nhất dẫn đến thất bại của Arsenal là sự thiếu tốc độ. Ngay từ đầu trận, người hâm mộ Arsenal tỏ ra sốt ruột về cách đội nhà triển khai bóng. "Pháo thủ" có nhiều cơ hội phản công nhưng thường xử lý chậm, thậm chí chuyền bóng về tuyến dưới thay vì đẩy nhanh nhịp độ.

Sau bàn gỡ 1-1, Arsenal có thời điểm khởi sắc nhưng không duy trì lâu. Những sai lầm, đặc biệt ở đầu hiệp hai tạo cơ hội cho Bournemouth lấy lại thế trận. Bàn thắng quyết định của Alex Scott đến từ tình huống mà Arsenal để mất bóng và không kịp tổ chức phòng ngự.

Không chỉ ở trận này, sự chậm chạp trong cách triển khai bóng đã xuất hiện ở nhiều trận gần đây, kể cả trận thắng Sporting tại tứ kết lượt đi Champions League.

Arsenal sa sút đúng vào thời điểm không ai mong muốn

"Vũ khí" bóng chết không cứu nổi

Ngay cả ở các tình huống phạt góc sở trường, Arsenal vẫn không thể tận dụng. Đáng chú ý, họ có tới 10 quả phạt góc cùng nhiều pha bóng chết khác ở trận này. Dư luận có thể ca ngợi Bournemouth về khả năng tổ chức phòng ngự bóng chết, nhưng các cầu thủ Arsenal cũng di chuyển và chọn vị trí rất kém trong vòng cấm.

Phong độ gần đây của Arsenal đang đáng báo động khi họ đã thua 3 trong 4 trận gần nhất, dù trước đó chỉ thua 3 trong suốt 49 trận. Càng đáng lo hơn khi sự chững lại này đến vào thời điểm nhạy cảm nhất.

"Con voi" sắp rơi khỏi ngọn cây

Mỗi lần Arsenal dẫn đầu bảng Ngoại hạng Anh, dư luận lại nhớ về hình tượng "Chú voi trên ngọn cây" vì sự mong manh của đội chủ sân Emirates. Trận thua Bournemouth có thể chưa phải thảm họa, nhưng Man City chắc chắn sẽ tận dụng cú sảy chân này để vượt qua Arsenal, như cách họ đã làm vào các năm 2023 và 2024.

Man City đã “dọn đường” cho Arsenal chấm dứt cơn khát vô địch kéo dài hơn 20 năm khi mất điểm trước Tottenham, Sunderland, Chelsea, Brighton, West Ham và Nottingham Forest, rồi thua MU trong 12 trận gần nhất; vậy mà Arsenal vẫn không thể tận dụng.

Rõ ràng, vấn đề không chỉ nằm ở tinh thần, mà là bản lĩnh và sự ổn định – những yếu tố Arsenal còn thiếu trong thời điểm quyết định. Khi bị dẫn trước hoặc rơi vào thế giằng co, họ không có kế hoạch dự phòng hay cá nhân nào đủ tầm vực dậy tinh thần toàn đội.

Để rồi, sự hoảng loạn quen thuộc lại xuất hiện mỗi khi Arsenal tiến gần đến danh hiệu. Nếu đăng quang cuối mùa, Man City có lẽ nên gửi lời cảm ơn Arsenal vì đã “dâng” chức vô địch Ngoại hạng Anh cho họ!

