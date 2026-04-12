Arteta thừa nhận bị "đấm đau", fan Arsenal la ó đòi sa thải để mời Alonso

Cú sảy chân tai hại trên sân nhà

Arsenal đã không tận dụng được lợi thế sân nhà Emirates khi để Bournemouth lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 ở vòng 32 Ngoại hạng Anh. Kết quả này khiến "Pháo thuỞ gặp bất lợi lớn trong cuộc đua vô địch. Dù vẫn hơn Man City 9 điểm, họ đã đá nhiều hơn đối thủ 2 trận và còn trận đối đầu trực tiếp ở vòng tới.

Arteta gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ

Sau trận đấu, HLV Mikel Arteta thẳng thắn nhận trách nhiệm và gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ: "Chúng tôi xin lỗi, chấp nhận điều đó và không còn gì để nói thêm. Điều tôi đang cố gắng làm là mang lại những gì tốt nhất cho CLB, tạo điều kiện tốt nhất cho các cầu thủ. Tôi hiểu rằng bầu không khí, người hâm mộ và nguồn năng lượng trên sân là tuyệt vời nhất thế giới. Với điều đó, chúng tôi có cơ hội tốt hơn rất nhiều".

Phong độ sa sút đáng lo

Đây là trận thua thứ 3 của Arsenal trong 4 trận gần nhất, cho thấy dấu hiệu chững lại đúng vào giai đoạn quyết định. Dù vậy, Arteta vẫn kêu gọi nhìn nhận tích cực: "Nếu ai đó nói với tôi vào tháng 8 rằng đến tháng 4 chúng tôi sẽ ở vị trí này, tôi tin chắc tất cả đều sẽ chấp nhận.

Chúng tôi phải phản ứng. Có những thời điểm trong hiệp một chúng tôi làm được, nhưng cũng có lúc không đạt đúng đẳng cấp. Chúng tôi phải xin lỗi người hâm mộ và cải thiện".

“Cú đấm thẳng vào mặt”

HLV người Tây Ban Nha mô tả thất bại này là một đòn giáng mạnh vào Arsenal: "Đây là một cú đấm thẳng vào mặt. Điều quan trọng bây giờ là chúng tôi phản ứng thế nào, vì cuộc chơi vẫn còn. Đội bóng cần tinh thần lớn, sự chiến đấu mạnh mẽ và cách tiếp cận rõ ràng.

Không có chỗ cho sự mập mờ. Hoặc là làm được, hoặc là không. Chúng tôi phải cực kỳ mạnh mẽ và quyết tâm, tiếp cận trận đấu theo cách khác so với hôm nay, đặc biệt khi mọi thứ không diễn ra thuận lợi".

Cổ động viên nổi giận

Sau thất bại, nhiều cổ động viên Arsenal đã phản ứng gay gắt. Những tiếng la ó vang lên trên khán đài vang lên, thậm chí một số người còn bày tỏ sự bức xúc trên sóng truyền hình.

Một CĐV có tên Yardman chỉ trích HLV Arteta: "Chúng ta có một HLV tệ hại. Một HLV tồi. Tôi đã nói điều này từ lâu nhưng mọi người bảo tôi tiêu cực. Ông ta chỉ nói những điều vô nghĩa. Chúng ta có đội hình tốt nhưng HLV tồi. Chúng ta có thể vô địch nếu sa thải Arteta và tìm một HLV khác. Đừng hỏi là ai".

Đề cập đến một lựa chọn thay thế, CĐV này thẳng thừng kêu gọi ban lãnh đạo Arsenal bổ nhiệm Xabi Alonso: "Xabi Alonso đang ở đó. Đó là HLV mà đội bóng có thể nhìn vào và tin tưởng — từng thành công ở Real Madrid, Bayer Leverkusen, đã vô địch cả khi là cầu thủ lẫn HLV. Một người có đủ kinh nghiệm và hiểu biết".

Áp lực bủa vây Arsenal

Dù vẫn đang dẫn đầu, Arsenal đối mặt nguy cơ về nhì mùa thứ tư liên tiếp. Sau khi bị loại khỏi các đấu trường cúp, Ngoại hạng Anh là hy vọng lớn nhất còn lại, nhưng phong độ hiện tại đang khiến con đường đến chức vô địch trở nên đầy chông gai.

Arsenal sẽ bước vào tuần đấu mang tính sống còn với trận tứ kết Champions League gặp Sporting CP, sau đó là cuộc đối đầu then chốt với Manchester City tại Etihad. Nếu không nhanh chóng cải thiện, giấc mơ danh hiệu của họ có thể sụp đổ chỉ trong thời gian ngắn.