Trực tiếp bóng đá PSG - Arsenal: Đại chiến hấp dẫn, công cường đấu thủ chắc (CK Cúp C1)

C1 - Champions League | 23h, 30/5 | SVĐ PSG 0 - 0 Arsenal (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: PSG vs Arsenal Arsenal Điểm Safonov Hakimi Pacho Marquinhos Nuno Mendes Vitinha Joao Neves Fabian Ruiz Doué Kvaratskhelia Barcola Điểm Raya Mosquera Saliba Gabriel Calafiori Zubimendi Declan Rice Odegaard Saka Trossard Gyokeres Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận PSG PSG Arsenal Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Safonov, Hakimi, Pacho, Marquinhos, Nuno Mendes, Vitinha, Joao Neves, Fabian Ruiz, Doué, Kvaratskhelia, Barcola Raya, Mosquera, Saliba, Gabriel, Calafiori, Zubimendi, Declan Rice, Odegaard, Saka, Trossard, Gyokeres

Lịch sử vẫy gọi

Chỉ có ba CLB Anh từng giành cú đúp vô địch quốc nội và Cúp C1/Champions League trong cùng một mùa giải: Liverpool (1976/77, 1983/84), MU (1998/99, 2007/08) và Man City (2022/23).

Giờ đây, Arsenal đứng trước cơ hội gia nhập danh sách đặc biệt ấy khi bước vào trận chung kết Champions League đầu tiên sau 20 năm, với tư cách nhà vô địch Ngoại hạng Anh mùa này.

Declan Rice và đồng đội đã có mặt tại Budapest (Hungary)

Tuy nhiên, ở phía đối diện, PSG cũng hướng tới cột mốc lịch sử riêng. Đại diện nước Pháp đang tìm cách trở thành CLB đầu tiên ngoài Real Madrid bảo vệ thành công chức vô địch Champions League trong kỷ nguyên hiện đại (từ mùa 1992/93). Trước đó, chỉ Real Madrid từng làm được điều này với ba chức vô địch liên tiếp giai đoạn 2015/16 đến 2017/18.

Arsenal chưa từng vô địch Champions League và có cơ hội trở thành CLB thứ 25 trong lịch sử đăng quang tại giải đấu số một châu Âu cấp CLB. Đáng chú ý, trong ba mùa gần nhất đã xuất hiện hai nhà vô địch mới, và PSG chính là đội gần nhất lần đầu khắc tên mình lên chiếc cúp bạc danh giá.

Dù không sở hữu bề dày truyền thống như nhiều ông lớn châu Âu, PSG lại là một trong những thế lực ổn định nhất kể từ năm 2020. Đội bóng thủ đô Paris đã góp mặt ở nhiều trận chung kết Champions League hơn bất kỳ CLB nào trong 6 năm qua. Trận đấu tại Budapest sẽ là lần thứ ba họ xuất hiện ở sân khấu cuối cùng trong giai đoạn này, sau thất bại 0-1 trước Bayern Munich năm 2020 và chiến thắng hủy diệt 5-0 trước Inter Milan mùa trước.

Công cường đấu thủ chắc

Cuộc đối đầu này còn được xem là màn chạm trán thú vị giữa hai phong cách trái ngược: hàng phòng ngự kiên cố đối đầu sức tấn công bùng nổ.

Hành trình vào chung kết Champions League của Arsenal mùa này được xây dựng trên nền tảng phòng ngự cực kỳ chắc chắn. “Pháo thủ” sở hữu hàng thủ tốt nhất giải khi chỉ thủng lưới 6 bàn sau 14 trận, đạt trung bình 0,43 bàn/trận.

Kỷ lục phòng ngự tốt nhất trong một mùa Champions League với các đội chơi từ 13 trận trở lên hiện thuộc về chính Arsenal mùa 2005/06 và Chelsea mùa 2020/21, cùng mức 0,31 bàn thua/trận.

Đặc biệt, Arsenal là đội duy nhất chưa để thủng lưới từ bóng sống ở vòng knock-out mùa này. Trong hành trình vượt qua Bayer Leverkusen, Sporting Lisbon và Atletico Madrid, họ chỉ nhận tổng cộng 2 bàn thua.

Được che chắn bởi cặp trung vệ Gabriel và William Saliba, thủ môn David Raya đã giữ sạch lưới 9 trận tại Champions League mùa này. Chưa từng có thủ môn nào đạt cột mốc 10 trận sạch lưới trong một mùa giải.

Arsenal cũng là đội duy nhất bất bại tại Champions League mùa này và mới chỉ bị dẫn trước tổng cộng 43 phút, tất cả đều đến trong trận lượt đi vòng 1/8 gặp Leverkusen.

Arsenal nhiều khả năng vẫn sẽ ưu tiên sự chắc chắn nơi hàng thủ, bởi PSG đang sở hữu sức tấn công đáng sợ bậc nhất châu Âu. Đội bóng của Luis Enrique đã ghi tới 44 bàn trên hành trình vào chung kết, thành tích chỉ kém Barcelona mùa 1999/00 với 45 bàn.

PSG hiện bất bại trong 11 trận knock-out Champions League gần nhất với 9 chiến thắng và 2 trận hòa. Thất bại gần nhất của họ ở vòng knock-out đến trước một đại diện Premier League là Aston Villa tại tứ kết mùa trước.

Ngày Cặp đấu Tỷ số Giải đấu 29/3/1994 PSG - Arsenal 1-1 bán kết European Cup Winners Cup 12/4/1994 Arsenal - PSG 1-0 bán kết European Cup Winners Cup 13/9/2016 PSG - Arsenal 1-1 vòng bảng Champions League 23/11/2016 Arsenal - PSG 2-2 vòng bảng Champions League 1/10/2024 Arsenal - PSG 2-0 vòng bảng Champions League 29/4/2025 Arsenal - PSG 0-1 bán kết Champions League 7/5/2025 PSG - Arsenal 2-1 bán kết Champions League

Thông tin lực lượng

Arsenal đã nhận tin tích cực về tình trạng của Noni Madueke trước trận chung kết Champions League gặp PSG. Tiền đạo người Anh từng khiến ban huấn luyện lo lắng khi ôm mặt sau đùi trái và phải nhận chăm sóc y tế trong trận gặp Crystal Palace ở vòng hạ màn Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, cựu cầu thủ Chelsea hiện đã được xác nhận đủ điều kiện ra sân sau khi trở lại tập luyện cùng toàn đội.

Xuất hiện cùng Madueke trên sân tập London Colney còn có hậu vệ phải Jurrien Timber. Tuyển thủ Hà Lan chưa thi đấu kể từ khi dính chấn thương mắt cá trong trận gặp Everton hồi tháng 3. Dù có hy vọng kịp góp mặt trong trận chung kết tại Budapest, khả năng Timber đá chính là không cao sau hơn hai tháng nghỉ thi đấu.

Trong khi đó, Ben White chắc chắn vắng mặt vì chấn thương nghiêm trọng ở đầu gối. HLV Mikel Arteta hiện có thêm phương án sử dụng Cristhian Mosquera bên hành lang phải, trong khi Piero Hincapie vẫn bị đánh giá thiếu kinh nghiệm khi chơi ở vị trí này.

Một tín hiệu đáng mừng khác cho Arsenal là Mikel Merino đã trở lại sau ca phẫu thuật bàn chân. Tiền vệ người Tây Ban Nha vào sân từ ghế dự bị ở trận gặp Crystal Palace, đánh dấu lần đầu thi đấu sau bốn tháng nghỉ dưỡng thương và hoàn toàn có thể đóng vai trò quan trọng trong trận chung kết.

Về phía PSG, mối lo lớn nhất hiện nằm ở tình trạng của Achraf Hakimi. Hậu vệ người Morocco mới trở lại tập luyện sau chấn thương gân kheo gặp phải ở trận bán kết lượt đi với Bayern Munich.

Trong thời gian Hakimi vắng mặt, Warren Zaire Emery được kéo xuống đá hậu vệ phải ở trận bán kết lượt về và đã chơi khá tốt. Sự điều chỉnh này cũng giúp Fabian Ruiz được đẩy vào đá cùng Vitinha và Joao Neves nơi tuyến giữa.

Ousmane Dembele cũng từng khiến PSG lo lắng sau khi rời sân với vấn đề ở đùi trong trận thua Paris FC hồi đầu tháng. Dẫu vậy, ngôi sao người Pháp được cho là sẽ kịp bình phục để ra sân ở trận đấu quan trọng nhất mùa giải.