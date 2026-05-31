Hot girl bơi lội Mỹ sở hữu bờ vai “Thần Sấm”, thân hình "đồng hồ cát" vạn người mê

Isabella DeFonte, cựu kình ngư danh giá thuộc phân hạng NCAA Division I (hạng cao nhất trong hệ thống thể thao đại học tại Mỹ), đang trở thành hiện tượng toàn cầu khi rẽ hướng sang lĩnh vực fitness. Rời bỏ đường đua xanh sau 16 năm cống hiến, cô lột xác ngoạn mục từ một "búp bê gầy gò" chỉ nặng 44 kg để sở hữu hình thể "đồng hồ cát" săn chắc, kết hợp độc đáo giữa bờ vai rộng khỏe khoắn và vòng ba quả táo nảy nở.

Isabella DeFonte từng là kình ngư, giờ chuyển sang tập thể hình

Hành trình vượt qua "khủng hoảng hình thể" cực đoan

Theo hồ sơ tuyển thủ tại trường Đại học Seton Hall, Isabella DeFonte từng là kình ngư sở trường nội dung bơi ngửa (Backstroke). Đặc thù của bộ môn bơi ngửa đòi hỏi sải tay và hệ cơ xô phát triển mạnh, vô tình khiến cô có bờ vai rộng như "Thần Sấm". Cô tiết lộ bản thân từng chịu áp lực tâm lý nặng nề vì cơ thể thô cứng, không mềm mại như các cô gái khác.

Đỉnh điểm là năm 2020, Isabella rơi vào trạng thái biếng ăn, suy nhược tinh thần nghiêm trọng khiến cân nặng tụt dốc thảm hại, chỉ còn vỏn vẹn 44 kg (98 lbs). Đến giữa năm 2024, quyết định giải nghệ sau khi tốt nghiệp đại học tạo ra bước ngoặt lớn, cô nhận ra nếu không thay đổi, cơ thể sẽ bị tàn phá do ngưng các bài tập cardio cường độ cao dưới nước.

Thông số nhân trắc học đáng mơ ước và sự thật về "thần dược" giảm cân

Bằng việc chuyển hướng sang nâng tạ nặng (Lifting) chuyên nghiệp và lấy chứng chỉ Huấn luyện viên thể hình cá nhân (CPT), Isabella bắt đầu chu kỳ tăng trưởng cơ bắp. Các chỉ số nhân trắc học hiện tại của cô được ghi nhận vô cùng ấn tượng:

Cao 1m63 (5'4"), cân nặng hiện tại duy trì ở mức ổn định khoảng 58,5 kg (129 lbs) với mục tiêu hướng tới mốc 68 kg để tối ưu hóa cơ bắp.

Số đo 3 vòng ước tính đạt tỷ lệ 92 - 64 - 100 cm. Nhờ khung vai rộng tự nhiên kết hợp vòng eo thon nhỏ 64 cm và vòng ba quả táo chạm ngưỡng 100 cm, cô tạo nên một phom dáng thắt nút cổ chai vô cùng nóng bỏng.

Tuy nhiên, câu chuyện "thâm cung bí sử" khiến trang cá nhân bùng nổ tranh cãi chính là việc cô thẳng thắn công khai từng sử dụng Retatrutide (Reta), loại hỗ trợ đốt mỡ thế hệ mới. Isabella giải thích, khi chuyển từ vận động viên bơi lội sang gymer, cơ địa của cô bị chững cân và tích mỡ xấu, buộc cô phải dùng liệu trình một tháng thuốc để siết mỡ khẩn cấp. Việc một huấn luyện viên công khai dùng chất hỗ trợ đã tạo nên một làn sóng tranh luận gay gắt về tiêu chuẩn cái đẹp "tự nhiên" trong giới fitness.

Bản lĩnh của mỹ nhân 24 tuổi

Bất chấp các tranh cãi xung quanh việc dùng peptide, Isabella DeFonte vẫn nhận được sự tôn trọng lớn nhờ sự trung thực và tính kiên trì. Trên trang Instagram, cô không bó buộc mình trong hình ảnh một gymer nóng bỏng. Kình ngư sinh năm 2002 gần đây tiếp tục thử thách bản thân khi gia nhập một đội bóng Khúc côn cầu trên băng (Ice Hockey).

Chính sự gai góc từ bơi lội, tư duy kỷ luật của dân nâng tạ và sự mạnh mẽ trên sân băng đã biến Isabella thành một biểu tượng gợi cảm đầy năng lượng của giới trẻ New York hiện đại.

