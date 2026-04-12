Nghẹt thở bảng xếp hạng NHA: Arsenal - Liverpool tạo kịch tính đua vô địch & top 5

Arsenal thua sốc, bước ngoặt đua vô địch?

Do Man City phải đối đầu Chelsea, Arsenal đặt tham vọng đánh bại Bournemouth trong trận đấu sớm nhất vòng 32 Ngoại hạng Anh để củng cố ngôi đầu, đồng thời nới rộng cách biệt với thầy trò Pep Guardiola lên 12 điểm. Tuy nhiên, tham vọng của "Pháo thủ" đã bị dội gáo nước lạnh bằng thất bại 1-2 ngay tại Emirates.

Man City "mở tiệc" sau trận thua sốc của Arsenal

Giờ đây, khoảng cách 9 điểm giữa Arsenal (70 điểm/32 trận) và Man City (61 điểm/30 trận) không thay đổi. Đáng nói hơn, vào cuối tuần tới (22h30, 19/4), 2 đội sẽ đối đầu trực tiếp trên sân Etihad.

Nếu đánh bại "Pháo thủ" cũng như thắng trận đá bù, thầy trò Pep Guardiola sẽ rút ngắn cách biệt xuống 3 điểm, qua đó tạo nên thêm kịch tính cho cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh trong giai đoạn còn lại. Nếu viễn cảnh "bay cúp" lặp lại, có lẽ trận thua Bournemouth sẽ ám ảnh Arsenal suốt thời gian dài.

Về phía Bournemouth, trận thắng này cũng giúp họ thắp lên hy vọng chen chân vào nhóm dự cúp châu Âu (xếp hạng 10, 45 điểm/32 trận, kém đội hạng 7 Brentford 2 điểm).

Liverpool bứt tốc trong cuộc đua top 5

Nếu Arsenal chật vật giữ ngôi đầu, Liverpool cũng bước vào vòng 32 với áp lực giữ vững vị trí thứ 5 - tương đương suất cuối cùng tham dự Champions League mùa tới trong bối cảnh chỉ hơn đội xếp sau Chelsea 1 điểm. Tuy nhiên trái ngược "Pháo thủ", Liverpool vẫn có cá nhân biết cách tỏa sáng đúng lúc để đánh bại Fulham 2-0.

Liverpool xây chắc top 5

Đáng nói hơn, những cầu thủ ghi bàn cho họ là Mohamed Salah - người sẽ ra đi vào cuối mùa cùng "Sao Mai" 17 tuổi Rio Ngumoha.

Giờ đây, "phần thưởng" dành cho thầy trò HLV Arne Slot là 3 điểm để xây chắc vị trí trong top 5 (52 điểm/32 trận), đồng thời thảnh thơi theo dõi Chelsea (48 điểm/31 trận) đại chiến Man City. Trường hợp Chelsea không thể thắng, khoảng cách 4 điểm nhiều hơn "The Blues" sẽ tạo lợi thế rất lớn cho Liverpool trong cuộc đua lấy vé dự Champions League.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh hiện tại