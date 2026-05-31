Hot girl Đan Thùy tự tin mặc bikini nhờ pickleball, quyết tâm lấy danh hiệu giải châu Á

Huỳnh Đan Thuỳ là một trong những hot girl nổi bật của cộng đồng pickleball trong nước. Người đẹp thường xuyên góp mặt ở các giải đấu, sự kiện hot của bộ môn hấp dẫn này.

Đáng chú ý, nhìn Đan Thùy thi đấu máu lửa, đầy mạnh mẽ với kỹ thuật tốt hiện nay, ít ai nghĩ rằng trước đó cô nàng không có nền tảng thể thao cũng như chưa từng chơi bất kỳ môn thể thao có vợt nào.

“Tôi đến với pickleball được hơn 1 năm. Lúc đó, tôi chỉ đơn thuần ham vui khi được một người bạn rủ rê lên sân trải nghiệm môn thể thao mới, đang được bàn tán rất nhiều. Mặc dù nhanh chóng cảm thấy thích pickleball nhưng thời kỳ đầu tập luyện của tôi rất khó khăn, đặc biệt bản thân không có nền tảng thể thao nhưng xung quanh mình toàn là những người đã từng chơi tennis, bóng bàn, cầu lông…chuyển qua nên hầu như tôi rất tự ti”.

“Không chỉ phải vượt qua trở ngại tâm lý, tôi còn rất khó khăn trong việc tiến bộ vì cá nhân tôi thấy pickleball dễ chơi nhưng khó tiến bộ vì là môn thể thao phức tạp, kết hợp nhiều kỹ thuật của các môn thể thao khác và cũng có những kỹ thuật riêng của mình”, Đan Thùy kể.

Kiên trì với đam mê, Đan Thùy dần nhận về những kết quả xứng đáng. Không chỉ sức khỏe được cải thiện đáng kể, thói quen sống thay đổi theo hướng lành mạnh hơn, vóc dáng cải thiện mà cô còn gặt hái một số danh hiệu ở các giải đấu phong trào.

“Trước đây vào cuối tuần, tôi thường tiệc tùng cùng bạn bè. Giờ đây, chúng tôi dành thời gian này để ra sân cùng pickleball, vừa vui vẻ vừa lành mạnh. Bản thân tôi cũng thay đổi nhiều, tích cực hơn trong các vấn đề trong cuộc sống. Đặc biệt nhờ pickleball, vóc dáng tôi được trau chuốt đáng kể. Giờ đây, tôi rất tự tin trong việc mặc bikini”, người đẹp chia sẻ.

Đan Thùy cho biết hiện tại, cô đang tập luyện rất tích cực nhằm chuẩn bị thi đấu ở giải Ultra Asia Open Pickleball Tournament 2026 sẽ chính thức diễn ra tại TP.HCM từ ngày 4-7/6 tới đây. Cô nàng đặt mục tiêu sẽ có thể giành danh hiệu tại giải.

“Vấn đề lớn nhất của tôi là tâm lý chưa thật sự ổn định, tập trung hết mức nhất là vào những thời điểm quan trọng. Bên cạnh đó, tôi cũng cần cải thiện chiến thuật thi đấu, thích hợp cho từng thời điểm khác nhau trong trận. Tôi hy vọng mình sẽ giành được thêm nhiều danh hiệu hơn nữa trong thời gian tới”, Đan Thùy nói thêm.