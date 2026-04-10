Arsenal hưởng lợi khi Barca bại trận, đường vào chung kết C1 rộng thênh thang

Bước ngoặt từ phút bù giờ

Người hâm mộ Arsenal đang vô cùng phấn khích khi đội nhà mở toang cánh cửa vào bán kết Champions League. Ở lượt đi tứ kết, “Pháo thủ” giành chiến thắng 1-0 ngay trên sân của Sporting Lisbon nhờ pha lập công ở phút 90+1 của Kai Havertz.

Bàn thắng muộn của “siêu dự bị” khiến người hâm mộ "Pháo thủ" vỡ òa, đồng thời mang lại lợi thế cực lớn trước trận lượt về. Với kết quả này, Arsenal sáng cửa ghi danh vào vòng bán kết giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp độ CLB.

Atletico “dọn đường”, Barca gặp ác mộng

Niềm vui của các CĐV Arsenal càng được nhân lên sau trận đại chiến toàn Tây Ban Nha giữa Barcelona và Atletico Madrid. Đại diện thành Madrid giành chiến thắng 2-0 nhờ siêu phẩm đá phạt của Julian Alvarez trong hiệp một và pha lập công của Alexander Sorloth ở hiệp hai.

Thất bại khiến Barcelona đối mặt nhiệm vụ vô cùng nặng nề khi phải lội ngược dòng tại Metropolitano ở lượt về. Kịch bản này khiến nhiều fan Arsenal tin rằng họ sẽ chỉ phải chạm trán Atletico Madrid, đối thủ được đánh giá “dễ thở” hơn ở bán kết.

Niềm tin từ quá khứ và mạng xã hội

Sự lạc quan của người hâm mộ Arsenal còn đến từ ký ức đối đầu gần đây. Trong lần gặp nhau hồi tháng 10 ở vòng phân hạng, Arsenal từng đè bẹp Atletico Madrid 4-0 trên sân nhà.

Trên mạng xã hội X, nhiều CĐV không ngần ngại tuyên bố đội bóng của họ đang có “con đường miễn phí” đến chung kết. Một người viết: “Tại sao không ai nói về việc chúng ta đang có đường thẳng tới chung kết? Lần trước đã thắng họ 4-0 cơ mà”.

Những ý kiến khác cũng đồng tình: “Arsenal có đường quá dễ đến chung kết”, hay “Đây là con đường thuận lợi chưa từng thấy”.

Lời cảnh báo của HLV Arteta

Không chỉ fan Arsenal, nhiều CĐV trung lập cũng cho rằng hành trình của đại diện Premier League đang “dễ thở” bất ngờ. Có ý kiến nhận định: “Arsenal đang có con đường kiểu Europa League để vào chung kết Champions League, thật hiếm thấy!”.

Tuy nhiên, lịch sử không hoàn toàn đứng về phía “Pháo thủ”. Lần gần nhất hai đội gặp nhau ở vòng knock-out năm 2018, Atletico Madrid đã giành chiến thắng chung cuộc 2-1 để tiến vào chung kết.

HLV Mikel Arteta vì thế vẫn tỏ ra thận trọng. Ông nhấn mạnh sau trận thắng Sporting: “100%, các cầu thủ hiểu rằng mọi thứ chưa kết thúc. Họ biết trận lượt về tại Emirates sẽ khó khăn ra sao và chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt nhất”.

Arsenal đang nắm lợi thế lớn, nhưng như chính Arteta khẳng định, hành trình đến chung kết Champions League chưa bao giờ là dễ dàng. Dù vậy, các fan "Pháo thủ" lạc quan tin rằng kỳ tích vào đến chung kết năm 2006 đã ở rất gần.