Tennis đỉnh cao Roland Garros: Ruud đấu "thần đồng" Fonseca, Zverev đua vô địch

Casper Ruud - Joao Fonseca: Khoảng 1h15, 1/6 (vòng 4 đơn nam Roland Garros)

Ruud đang cho thấy bản lĩnh của một chuyên gia sân đất nện. Tay vợt Na Uy từng hai lần vào chung kết Roland Garros (2022, 2023) và vừa trải qua cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước Tommy Paul. Bị dẫn trước hai set và đối mặt hai match point ở set bốn, Ruud vẫn thắng chung cuộc sau 4 giờ 43 phút thi đấu. Trước đó, anh cũng phải chơi 5 set ở vòng một trước Roman Safiullin.

Trận đấu hấp dẫn, dự kiến có nhiều biến số

Bên kia lưới, Fonseca tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất ATP. Tay vợt Brazil gây chấn động khi loại Novak Djokovic sau màn ngược dòng từ thế bị dẫn 0-2 set. Chiến thắng này được xem là cột mốc lớn nhất trong sự nghiệp của Fonseca tính đến thời điểm hiện tại.

Hai tay vợt chưa từng gặp nhau trước đây. Trên bảng xếp hạng ATP, Ruud hiện đứng số 16 thế giới, trong khi Fonseca xếp hạng 30. Cả hai đều đã tiêu tốn rất nhiều thể lực sau những trận đấu kéo dài ở các vòng trước.

Fonseca sở hữu lối đánh tấn công mạnh mẽ với những cú thuận tay uy lực có thể gây áp lực lên bất kỳ đối thủ nào. Tuy nhiên, trên mặt sân đất nện, khả năng phòng ngự, độ ổn định và kinh nghiệm thi đấu Grand Slam của Ruud vẫn là lợi thế đáng kể. Nếu kéo được trận đấu vào những loạt bóng bền, tay vợt Na Uy nhiều khả năng sẽ kiểm soát thế trận tốt hơn.

Dự đoán kết quả: Casper Ruud thắng 3-1.

Alexander Zverev - Jesper De Jong: Khoảng 20h30, 31/5 (vòng 4 Roland Garros)

Zverev đang đứng trước cơ hội lớn để chinh phục danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp. Sau khi hạt giống số 1 (Sinner) bị loại sớm, và Djokovic cũng rời cuộc chơi, tay vợt người Đức trở thành ứng viên sáng giá nhất còn lại ở nhánh đấu.

Khi 2 đối thủ khó chịu nhất (Sinner, Djokovic) đã bị loại, cơ hội vàng cho Zverev giành Grand Slam đầu tiên

Zverev đã có màn trình diễn khá ổn định tại Roland Garros năm nay, mới chỉ thua 1 set trên đường vào vòng 4. Ở vòng trước, anh vượt qua chủ nhà Quentin Halys với tỷ số 6-4, 6-3, 5-7, 6-2. Dù có đôi chút mất tập trung ở set ba, Zverev vẫn cho thấy đẳng cấp vượt trội bằng khả năng giao bóng hiệu quả và lối chơi bền bỉ trên mặt sân đất nện sở trường.

Bên kia lưới, De Jong đang là hiện tượng thú vị của giải đấu. Tay vợt người Hà Lan chỉ góp mặt tại vòng chính với tư cách lucky loser nhưng đã tạo nên hành trình ngoài mong đợi. Ở vòng 3, De Jong xuất sắc đánh bại Karen Khachanov sau 5 set căng thẳng với tỷ số 7-5, 5-7, 6-2, 6-7(2), 6-2. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp anh lọt vào vòng 4 một giải Grand Slam.

Tuy nhiên, thử thách lần này hoàn toàn khác. De Jong đã phải tiêu tốn rất nhiều thể lực qua những trận đấu kéo dài, trong khi Zverev sở hữu kinh nghiệm dày dạn ở các vòng đấu lớn cùng thành tích cực tốt tại Roland Garros. Tay vợt số 2 thế giới từng vào chung kết giải đấu này và thường chơi ổn định trên sân đất nện nhờ khả năng phòng ngự chắc chắn từ cuối sân.

Nếu De Jong muốn tạo thêm bất ngờ, anh cần duy trì tỷ lệ giao bóng một cao và tận dụng tối đa các cơ hội bẻ game hiếm hoi. Tuy nhiên, trước một Zverev đang đạt phong độ cao và có động lực lớn trên hành trình săn Grand Slam đầu tiên, nhiệm vụ đó là vô cùng khó khăn.

Dự đoán kết quả: Alexander Zverev thắng 3-0.

Rafael Jodar - Pablo Carreno Busta: Khoảng 17h30, 31/5 (vòng 4 đơn nam Roland Garros)

Jodar vẫn đang là hiện tượng thú vị của Roland Garros năm nay. Tay vợt 19 tuổi người Tây Ban Nha, hiện xếp hạng 29 thế giới, lần đầu dự Roland Garros nhưng đã tiến thẳng vào vòng 4. Ở vòng trước, Jodar thể hiện bản lĩnh đáng nể khi ngược dòng đánh bại Alex Michelsen sau 5 set.

Jodar sẽ chạm trán đồng hương Carreno Busta

Đối thủ của anh là đồng hương Pablo Carreno Busta, cựu số 10 thế giới đang hồi sinh mạnh mẽ ở tuổi 34. Carreno Busta đã lần lượt loại Jiri Lehecka và Thiago Tirante để góp mặt ở vòng 4 Roland Garros lần đầu tiên sau nhiều năm.

Jodar được đánh giá cao hơn nhờ phong độ và nền tảng thể lực sung mãn, nhưng kinh nghiệm thi đấu trên sân đất nện của Carreno Busta là yếu tố không thể xem thường. Đây nhiều khả năng sẽ là trận đấu giằng co giữa sức trẻ và sự lão luyện của hai tay vợt Tây Ban Nha.

Dự đoán kết quả: Rafael Jodar thắng 3-1 set.

