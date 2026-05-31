Nóng nhất thể thao sáng 31/5: Hé lộ sai lầm khiến Djokovic thất bại ở Roland Garros

Hé lộ sai lầm khiến Djokovic thất bại ở Roland Garros

Novak Djokovic sẽ phải tiếp tục chờ đợi danh hiệu Grand Slam thứ 25 trong sự nghiệp sau khi bị Joao Fonseca loại khỏi Roland Garros 2026. Bình luận trên sóng TNT Sports, huyền thoại John McEnroe tỏ ra bất ngờ trước một quyết định mà Djokovic đưa ra trước cuộc đối đầu với Fonseca:

"Tôi khá ngạc nhiên. Tôi không chắc thông tin này đã được xác nhận hay chưa, nhưng Djokovic được cho là đã yêu cầu thi đấu vào ban ngày. Điều đó khá khó hiểu khi bạn phải đối đầu với chàng trai trẻ chỉ bằng một nửa tuổi mình. Cậu ấy đang rất khát khao vươn lên trong sự nghiệp, còn bạn thì phải đối mặt với thử thách đó ở tuổi 39. Dĩ nhiên Djokovic hiểu rõ cơ thể và tâm lý của mình hơn tôi, nhưng quyết định ấy rõ ràng đã không mang lại kết quả như mong muốn.

Djokovic có chọn lựa sai lầm ở Roland Garros 2026

Tôi vẫn không hiểu vì sao cậu ấy chấp nhận thi đấu dưới thời tiết nóng như vậy. Tôi biết Djokovic thích nghi với nhiệt độ cao tốt hơn Sinner, nhưng đó vẫn là canh bạc khá mạo hiểm".

Gauff thừa nhận thua tâm phục khẩu phục Potapova

Anastasia Potapova đã chấm dứt hành trình bảo vệ chức vô địch Roland Garros của Gauff bằng chiến thắng 4-6, 7-6 (7-1), 6-4 ở vòng 3. Sau trận, Gauff thừa nhận đối phương có màn trình diễn vượt trội hơn: "Potapova tận dụng tốt các cơ hội kết thúc điểm số, còn tôi thì không làm được điều đó. Tôi đã không tận dụng được một số tình huống quan trọng. Tôi thua theo giống như ở ở Rome Open. Không ai muốn nhận những thất bại giống nhau liên tiếp cả, nhưng tôi phải chấp nhận".

Chú của Nadal chỉ cách giúp Sinner vượt qua cú sốc ở Roland Garros

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Toni Nadal đã chia sẻ cách ông sẽ giúp Sinner vượt qua cú sốc bị loại sớm tại Roland Garros nếu đảm nhận vai trò huấn luyện viên của tay vợt này: "Đó là thất bại đau đớn. Cậu ấy bị loại ở vòng hai trong trận đấu rất kỳ lạ. Điều cần làm lúc này là chấp nhận cú sốc và vượt qua nó.

Cậu ấy sở hữu đội ngũ hỗ trợ rất tốt. Nếu tôi là HLV của Sinner, tôi sẽ cho cậu ấy nghỉ ngơi vài ngày rồi quay lại tập luyện. Cậu ấy sẽ hướng tới Wimbledon, mục tiêu lớn tiếp theo. Điều quan trọng nhất là không để nỗi thất vọng kéo dài quá lâu".

Sự kiện UFC tại Nhà Trắng bị thờ i tiết đe dọa

Sự kiện UFC Freedom 250 ngoài trời tại Nhà Trắng dự báo diễn ra giữa tiết trời khắc nghiệt. BLV Joe Rogan nói về việc này: "Tôi không thích ý tưởng thi đấu ngoài trời. Câu chuyện ở Nhà Trắng là điều kỳ lạ. Thực sự trời nóng kinh khủng. Bạn sao có thể tranh cạnh tranh ngôi vương ở môi trường không kiểm soát. Sự kiện này cần được tổ chức trong nhà, có đầy đủ điều hòa".