Mike Tyson bắt gặp vợ “cặp kè” tài tử Brad Pitt, “tay đấm thép” đã làm gì?

Cuộc đụng độ bất ngờ trên chiếc BMW mua tặng vợ cũ

Xuất hiện trên chương trình podcast 'This Past Weekend' của Theo Von, Mike Tyson (hiện 59 tuổi) đã nhận được câu hỏi liệu có ai từng "nẫng tay trên" bạn gái của ông chưa. Câu hỏi này lập tức gợi lại cho "Tay đấm thép" một kỷ niệm khó quên vào năm 1989, thời điểm ông và người vợ đầu tiên Robin Givens đang làm thủ tục ly hôn.

Tyson đã rất thích thú khi thấy bộ mặt "sợ hãi" của nam tài tử Brad Pitt (bên trái)

Tyson nhớ lại, dù ban ngày cả hai đang "đấu tố" nhau nảy lửa trên các mặt báo, nhưng ban đêm họ vẫn lén lút qua lại với nhau. "Một ngày nọ, tôi đến nhà cô ấy nhưng không có ai ở nhà. Sau đó, tôi thấy cô ấy lái chiếc xe BMW mà tôi đã mua tặng đang chạy lên dốc. Và có ai đó đang ngồi ở ghế phụ", Tyson kể.

Ban đầu, nhà vô địch thế giới cứ ngỡ đó là một người bạn diễn của vợ trong bộ phim sitcom 'Head of the Class'. Nhưng khi chiếc xe tiến lại gần, Tyson nhận ra đó không phải là bạn bè nào cả. Đó chính là Brad Pitt.

Phản ứng của "Gã điên" làng quyền anh và bộ dạng của Brad Pitt lúc bấy giờ

Vào năm 1989, Mike Tyson đang ở đỉnh cao phong độ, giữ đai vô địch hạng nặng thế giới và được mệnh danh là "Người đàn ông hư hỏng nhất hành tinh". Trong khi đó, Brad Pitt vẫn chỉ là một diễn viên vô danh, chưa sở hữu cả xe hơi riêng và trông giống như một "gã lang thang ngoài bãi biển".

Ai cũng nghĩ một kẻ nóng tính như Mike Tyson sẽ lao vào "thượng cẳng tay, hạ cẳng chân" với tình địch. Thế nhưng, trái với danh tiếng hung hãn trên võ đài, "Tay đấm thép" lại không hề động thủ. Trong cuốn tự truyện 'Undisputed Truth' xuất bản năm 2013, Tyson từng tiết lộ bản thân lúc đó "giận điên người" nhưng biểu cảm của Brad Pitt mới là điều khiến ông chú ý nhất.

"Bạn phải nhìn thấy vẻ mặt của cậu ta lúc đó. Cậu ta trông hoảng hốt như thể sắp phải nhận lời cầu nguyện cuối cùng trước khi chết vậy", Tyson hóm hỉnh kể lại. Sự chênh lệch quá lớn về vị thế và thể hình lúc bấy giờ đã khiến nam diễn viên trẻ tuổi hoàn toàn "bất động" trước nhà vô địch quyền anh.

Hình ảnh hiện tại của 3 nhân vật

Người trong cuộc lên tiếng đính chính

Về phía Robin Givens, nữ diễn viên cũng từng lên tiếng xác nhận về vụ đụng độ hy hữu này trên chương trình 'Watch What Happens Live with Andy Cohen'. Cô thừa nhận Tyson đã bắt gặp cô và Brad Pitt cùng bước xuống từ một chiếc xe hơi khi hai người vừa trở về từ một buổi xem phim chung.

Tuy nhiên, Givens hoàn toàn phủ nhận tin đồn cho rằng Tyson đã bắt quả tang cô và Brad Pitt đang "ân ái" ngay trên giường. Nữ diễn viên khẳng định chắc nịch: "Chuyện đó chưa từng, chưa từng và không bao giờ xảy ra".

Dù có những chi tiết chưa đồng nhất, câu chuyện bắt ghen văn minh đến lạ lùng của Mike Tyson đối với một siêu sao Hollywood tương lai vẫn luôn là một trong những giai thoại giải trí kết hợp thể thao kinh điển nhất mọi thời đại.