Đại chiến sắc đẹp ở chung kết cúp C1, dàn mỹ nhân PSG hay Arsenal nổi bật hơn?

Dàn WAGs đẹp tuyệt trần của Arsenal

Không chỉ hàng chục nghìn CĐV Arsenal sẽ tiếp lửa cho đội bóng cuối tuần này, dàn WAGs (vợ hoặc bạn gái cầu thủ) cực kỳ quyến rũ của dàn sao "Pháo thủ" cũng sẽ có mặt trên khán đài. Họ được đặc biệt chú ý bởi nhan sắc tuyệt trần.

Trong số những người lên đường tới thủ đô Hungary cuối tuần này còn có Gabrielle Figueiredo, bà xã của Gabriel Magalhaes. Người đẹp Brazil là người mẫu đồng thời là chuyên gia trang điểm, sở hữu tới 253.000 người theo dõi trên Instagram. Cặp đôi này bắt đầu hẹn hò vào năm 2020 trước khi chính thức kết hôn sau đó 3 năm. Hai người hiện có cô con gái tên Maya, chào đời vào tháng 3/2022.

Một người đẹp đáng chú ý khác có tên Tatiana Trouboul. Trước khi bén duyên với thủ môn người Tây Ban Nha David Raya, cô từng làm việc tại hộp đêm và nhận nhiều hợp đồng làm người mẫu. Hiện Trouboul sở hữu gần 30.000 người theo dõi trên Instagram.

Trang cá nhân của người đẹp ngập tràn những bức ảnh nghỉ dưỡng bên bãi biển, trong đó có không ít khoảnh khắc cùng Raya. Gần đây hơn là loạt hình đáng yêu của cậu con trai Rio, chào đời hồi tháng 3 năm nay.

Một gương mặt khác sẽ có mặt tại Budapest cuối tuần này là Sophia Havertz, vợ của tiền đạo Kai Havertz. Hai người quen nhau từ nhỏ khi cùng lớn lên trong một khu phố. Ban đầu họ chỉ là bạn bè trước khi mối quan hệ phát triển thành tình yêu vào năm 2018, rồi chính thức kết hôn vào năm 2024.

Dù Kai Havertz được cho sở hữu khối tài sản khoảng 55 triệu bảng, tiền đạo người Đức từng tiết lộ rằng cả hai không theo đuổi cuộc sống hào nhoáng. Sophia thậm chí còn yêu cầu chồng mình tự sử dụng rửa bát và làm việc nhà.

Ngoài ra, những khán giả theo dõi trận đấu qua truyền hình nhiều khả năng cũng sẽ bắt gặp Helene Spilling trên khán đài. Người đẹp này là bạn gái của đội trưởng Martin Odegaard.

Trước khi trở thành WAG nổi tiếng, Helene từng là vũ công chuyên nghiệp. Cô đã 17 lần vô địch các giải khiêu vũ tại Na Uy và còn góp mặt trong chương trình "Skal vi danse?", tức phiên bản Na Uy của Dancing with the Stars.

Dàn WAGs của PSG không kém cạnh

Nhìn sang dàn WAGs của PSG, họ tỏ ra không hề kém cạnh Arsenal về nhan sắc. Nổi bật trong số đó có Nitsa Tavadze, vợ của Khvicha Kvaratskhelia. Cô từng theo học ngành y trong thời gian mối quan hệ của cô với ngôi sao người Georgia phát triển.

Năm 2023, cả hai tổ chức đám cưới tại tu viện lịch sử Samtavro ở Mtskheta, với đầy đủ nghi lễ, trang phục và truyền thống của Georgia. Dù được một người bạn giới thiệu từ năm 2021, phải một tháng sau cả hai mới thực sự nảy sinh tình cảm.

Do việc học bận rộn, Nitsa và Kvaratskhelia chủ yếu liên lạc qua tin nhắn, điện thoại và chỉ gặp nhau khi có thời gian rảnh hoặc mỗi dịp cầu thủ này tập trung ĐTQG. Những lúc không phải học, Nitsa thường tới Naples để theo dõi các trận đấu của Napoli, đội bóng cũ của Kvaratskhelia. Hiện họ đã có một cậu con trai 1 tuổi tên Damian.

Trong khi đó, ngôi sao truyền hình và điện ảnh người Bồ Đào Nha có tên Madalena Aragao bắt đầu hẹn hò với Joao Neves từ năm 2024. Madalena bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2016 khi mới 10 tuổi trong bộ phim truyền hình Rainha das Flores. Ngoài diễn xuất, cô còn là blogger và YouTuber nổi tiếng.

Kể từ khi yêu Joao Neves, cuộc sống của Madalena thay đổi chóng mặt. Cô thậm chí chuyển tới Paris sinh sống sau khi bạn trai gia nhập PSG từ Benfica. Cặp đôi cũng rất tích cực chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm trên mạng xã hội.

Carol Cabrino, người vợ của Marquinhos từng có sự nghiệp ca hát thành công trước khi kết hôn với trung vệ người Brazil. Sau màn cầu hôn dưới chân tháp Eiffel, cặp đôi tổ chức hôn lễ vào tháng 6/2016. Hiện họ có 3 người con gồm Maria (9 tuổi), Enrico (7 tuổi) và Martina (4 tuổi).

Trước đây, Carol Cabrino chia sẻ với tờ Le Parisien rằng Marquinhos chỉ có lòng trung thành với PSG và không có ý định rời câu lạc bộ.