Võ sư thực chiến số 1 Thiếu Lâm: 51 tuổi, đấm bay cao thủ như phim chưởng

Võ học thực chiến của Thiếu Lâm Tự từ lâu đã là chủ đề gây tranh cãi nảy lửa trên các diễn đàn đối kháng quốc tế. Nhiều người mỉa mai kungfu cổ truyền chỉ là "múa dưỡng sinh". Thế nhưng, nhìn vào cuộc đời của Thích Diên Tư, đệ tử tục gia đời thứ 34 của Thiếu Lâm Tự, giới chuyên môn buộc phải có một góc nhìn hoàn toàn khác về sức mạnh của võ học truyền thống khi bước lên sàn đấu hiện đại.

Thích Diên Tư, đệ tử tục gia đời thứ 34 của Thiếu Lâm Tự

Bí mật tuyệt kỹ tàn nhẫn thời Tống: "Trấn tự chi bảo" bí truyền

Thích Diên Tư sinh năm 1967, là đại đệ tử của Phương trượng Thích Vĩnh Tín và được giới võ lâm Trung Hoa kính trọng gọi bằng danh xưng "Thiếu Lâm thực chiến đệ nhất nhân" (Cao thủ thực chiến số 1 Thiếu Lâm). Ông là một trong số ít người hiếm hoi của thế kỷ 21 lĩnh hội được Tâm Ý Bả.

Theo phim tài liệu võ thuật của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), đây là "Trấn tự chi bảo" ẩn truyền suốt từ thời nhà Tống. Môn công phu này không có các bài quyền dài hoa mỹ. Nó chỉ gồm 12 kỹ năng cốt lõi vô cùng tàn nhẫn, kết hợp "Hình - Ý - Khí" thành một khối. Chiêu thức của Tâm Ý Bả chú trọng vào việc áp sát, mượn lực phản chấn và dùng "Kinh lực" bộc phát từ lòng bàn tay để đánh gãy xương hoặc gây nội thương cho đối thủ chỉ trong một đòn.

Thích Diên Tư (bên phải) bước lên sàn đấu tự do quốc tế khi đã 46 tuổi và lập tức gây chấn động

46 tuổi hạ gục HLV Muay Thái bằng đòn "võ giả"

Ngày 4/1/2014, tại giải đấu võ thuật chuyên nghiệp Hero Legend tổ chức ở Tế Nam, Thích Diên Tư bước lên sàn đấu tự do quốc tế khi đã 46 tuổi. Đối thủ của ông là Adun Phumchanachit, võ sĩ kiêm HLV Muay Thái sừng sỏ, khi đó 38 tuổi.

Trận đấu diễn ra vô cùng nghẹt thở. Hiệp 1, võ sĩ Thái Lan liên tục tung đòn đá quét vòng và áp sát nhằm vắt kiệt thể lực của võ tăng trung niên. Tuy nhiên, Thích Diên Tư thể hiện "khung xương thép" khi chịu đòn cực tốt nhờ nội công thâm hậu .

Hiệp 2, Thích Diên Tư áp dụng tư duy võ học cổ truyền biến hóa vào sàn đấu. Ông dùng chiến thuật "Dương đông kích tây" (đòn võ giả), tay trái giả vờ đấm nhử để đánh lạc hướng chú ý. Ngay lập tức, chân phải ông tung một cú đá quét trụ (low kick) sấm sét trúng đích. Cú đá dũng mãnh khiến Adun ngã gục ngay tại chỗ, đau đớn không thể đứng dậy. Trọng tài tuyên bố Thích Diên Tư thắng TKO (Hạ đo ván kỹ thuật) trong tiếng hò nồng nhiệt từ khán đài.

Ít ai biết rằng, trước trận đấu này, Thích Diên Tư từng dũng cảm gửi chiến thư thách đấu Simon Marcus, "Độc cô cầu bại" người Canada gốc Jamaica lúc đó đang giữ chuỗi 36 trận bất bại. Tuy nhiên, ban tổ chức đã ngăn trận đấu này lại vì lý do chênh lệch tuổi tác quá lớn (46 tuổi đấu với 27 tuổi) có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

Thích Diên Tư, tiếp tục gây chấn động khi đấm bay võ sĩ châu Phi vào năm 2018

51 tuổi vẫn đấm bay cao thủ châu Phi sau 43 giây

Không dừng lại ở trận thắng võ sĩ Thái Lan năm 2014, Thích Diên Tư tiếp tục viết nên một huyền thoại mới. Vào năm 2018, cụ ông võ tăng 51 tuổi Thích Diên Tư gây sốc toàn thế giới khi knock-out võ sĩ châu Phi Gabriel bằng một cú đấm chỉ sau đúng 43 giây nhập cuộc.

Đó là một pha bộc phát "Kinh lực" kinh hoàng của Tâm Ý Bả, đấm bay đối thủ to khỏe như một thước phim chưởng ngoài đời thực. Trận thắng này chính là lời khẳng định đanh thép nhất cho việc: Tuổi tác chỉ là con số đối với những bậc thầy nội gia kungfu.

Dùng nắm đấm dẹp loạn đường phố Luân Đôn

Năm 1999, Thích Diên Tư sang Anh truyền bá văn hóa và lập Thiếu Lâm Tự Anh quốc (Shaolin Temple UK). Thời gian đầu, các võ sĩ quyền anh và giang hồ đường phố phương Tây khinh rẻ võ thuật Trung Hoa chỉ là "múa dưỡng sinh".

Dùng võ thuật cảm hóa nhiều thanh niên ngổ ngáo tại Anh

Để giành chỗ đứng và bảo vệ danh dự môn phái, Thích Diên Tư cùng sư đệ Thích Diên Lôi đã "thách đấu và đánh bại hầu hết các võ đường sừng sỏ tại Luân Đôn" trong vòng 2 năm. Nắm đấm thép của ông đã ép giới boxing phương Tây phải cúi đầu kính nể.

Không chỉ dùng bạo lực dẹp bạo lực, võ đường của ông tại Bắc London đã cảm hóa hơn 10.000 võ sinh. Nhiều thanh thiếu niên ngổ ngáo bản địa nghiện rượu, ma túy và thích bạo lực đường phố sau khi theo học Thích Diên Tư đã cải tà quy chánh, tìm lại được sự bình yên nhờ triết lý "Thiền Võ hợp nhất".

Thích Diên Tư chính là bằng chứng sống đập tan mọi hoài nghi về tính hiệu quả của võ thuật truyền thống. Ông chứng minh rằng võ cổ truyền hoàn toàn có thể áp đảo trên các sàn đấu tự do hiện đại nếu được rèn luyện một cách thực chiến và khoa học.