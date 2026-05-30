Phóng viên xinh đẹp gặp biến cố: Người phải từ bỏ "vòng 1", người bỏ nghề

Hai câu chuyện của hai nữ phóng viên thể thao Tiffany Salmond và Danica Patrick đang khiến dư luận chú ý, khi một người phải rẽ hướng sự nghiệp, người còn lại đối mặt biến cố sức khỏe nghiêm trọng.

Tiffany Salmond, phải bỏ nghề vì những lý do ngoài chuyên môn

Khi “bị khóa cửa” khỏi truyền thông

Từng là gương mặt nổi bật đưa tin giải rugby NRL tại New Zealand, Tiffany Salmond bất ngờ rơi vào cảnh thất nghiệp dù đang ở đỉnh cao phong độ. Nữ phóng viên 27 tuổi cho biết cô bị “đẩy ra ngoài hệ thống” một cách khó hiểu, dù nhận được nhiều lời khen cả từ khán giả lẫn nội bộ.

Không còn cơ hội xuất hiện trên truyền hình, Salmond buộc phải xoay hướng sang nền tảng Cameo, nơi cô kiếm tiền bằng cách quay video cá nhân theo yêu cầu người hâm mộ. Mỗi clip có giá hơn 140 USD, thậm chí lên tới gần 2000 USD cho nội dung thương mại.

Đằng sau quyết định này là những bức xúc về môi trường làm việc mà cô gọi là "boys club”, nơi đàn ông được thoải mái thể hiện cá tính, còn phụ nữ phải đi trên lằn ranh mong manh giữa hấp dẫn và “không được quá gợi cảm”.

Salmond thẳng thắn, cô không thất bại về chuyên môn, mà đơn giản là “không phù hợp với khuôn mẫu” của ngành.

Salmond phải bỏ túi ngực vì vấn đề sức khỏe

Biến cố sức khỏe khiến “huyền thoại tốc độ” thay đổi

Trong khi đó, câu chuyện của Danica Patrick lại mang màu sắc đáng sợ hơn. Cựu tay đua đình đám và MC của Sky Sports từng trải qua một hành trình sức khỏe đầy ám ảnh vì biến chứng từ phẫu thuật nâng ngực.

Sau ca phẫu thuật năm 2014, Patrick bắt đầu xuất hiện các triệu chứng bất thường chỉ vài năm sau đó, tăng cân, rụng tóc, viêm nhiễm toàn thân và kiệt sức kéo dài. Tình trạng ngày càng tồi tệ, buộc cô phải thử nhiều phương pháp điều trị khác nhau.

Đỉnh điểm là quyết định tháo bỏ túi ngực vào năm 2022, bước ngoặt giúp cô thoát khỏi chuỗi ngày “cơ thể sụp đổ”. Patrick sau đó cũng tham gia lên tiếng về hội chứng liên quan đến túi ngực, cảnh báo những rủi ro mà nhiều người từng xem nhẹ. Dù rời vai trò trên Sky Sports, cô khẳng định đó là lựa chọn chủ động sau hành trình dài gắn bó với F1.