Paris Saint-Germain vs Arsenal
PVF-CAND vs Hải Phòng
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Đông Á Thanh Hóa
Ninh Bình vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Thể Công - Viettel vs Công An Hà Nội
Hải Phòng vs Thép Xanh Nam Định
Sông Lam Nghệ An vs PVF-CAND
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hoàng Anh Gia Lai
Hà Nội vs Công An TP Hồ Chí Minh
Arsenal có "máy ủi" và "máy chạy" để lật đổ PSG, Arteta tung đòn hiểm hạ Enrique

Sự kiện: PSG - Arsenal: Định đoạt vua châu Âu Cup C1 - Champions League 2025/26 Paris Saint-Germain

Arsenal sẽ phải chuẩn bị cho sức mạnh tấn công mà PSG sở hữu, nhưng họ cũng có những cầu thủ tấn công rất lợi hại.

  

Chuẩn bị cho bài "phản đòn"

Trận chung kết Champions League (23h, 30/5) sẽ chứng kiến Arsenal đương đầu với hàng tấn công hàng đầu châu Âu của Paris Saint-Germain. Arsenal thủng lưới chỉ 6 bàn trong suốt con đường tới trận tranh cúp và được xưng tụng là hàng phòng ngự mạnh nhất châu lục, do đó sẽ không có gì ngạc nhiên nếu HLV Mikel Arteta tiếp tục dựa vào sở trường phòng thủ của đội nhà để đấu PSG.

PSG - Arsenal, trận chung kết Cúp C1 giữa 1 đội rất mạnh trong tấn công và đội phòng thủ hay nhất châu Âu

Tuy nhiên phòng ngự mãi sẽ không thể mang lại chiến thắng, Arsenal cần các pha phản công để khiến PSG phải cảnh giác không dám tấn công liên tục. Trong những ngày qua đã xuất hiện thông tin Arsenal chuẩn bị cho các tình huống phản công bằng việc luyện cho thủ môn David Raya ném xa hoặc thực hiện các cú phát bóng đi với tốc độ nhanh nhưng thấp để các tiền đạo phía trên khống chế được.

Vấn đề còn lại là Arsenal sẽ tổ chức đội hình tấn công ra sao để chơi trận chung kết. Họ có nhiều lựa chọn cho cả 4 vị trí và chọn ai sẽ là khâu rất quan trọng để Arteta có cửa thắng.

Bài toán lớn cho Arteta

Martin Odegaard chắc chắn sẽ xuất phát ở vị trí hộ công, hay “số 10”, và Bukayo Saka cũng sẽ nắm cánh phải. Cả hai cầu thủ này đều hỗ trợ tích cực cho hàng phòng ngự, Odegaard kiểm soát bóng tốt để xoay sở trước áp lực của các cầu thủ PSG còn Saka là một trong 2 cầu thủ đá phạt góc chính của đội.

Hai vị trí tiền đạo trái và trung phong sẽ rất đáng chú ý. Ở trên cùng, Kai Havertz mặc dù đã có công trong mỗi lần vào sân nhưng Viktor Gyokeres đang đạt phong độ cao và là một trong những lý do Arsenal hạ được Atletico Madrid ở bán kết.

Havertz hay Gyokeres sẽ đá chính ở Budapest?

Cách chơi của 2 tiền đạo này khác nhau, Gyokeres có sức vóc để bắt nạt các trung vệ PSG, trong khi Havertz thường có xu hướng rình rập và chạy chỗ xuống 2 hành lang. Gyokeres phá sức trung vệ đối phương rất tốt và khả năng tì đè của anh rất có ích trong việc giảm tải sức ép cho hàng thủ Arsenal. Nhưng Havertz là một cầu thủ không chiến tốt hơn và có khả năng phối hợp ban bật tốt với các đồng đội xung quanh hơn Gyokeres.

Bên cánh trái, lựa chọn của Arteta sẽ là giữa Eze, Martinelli và Trossard. Trossard có khả năng tạo đột biến từ các pha đột phá, trong khi Eze sáng tạo hơn, và Martinelli có tốc độ cao trong các pha phản công. Nhưng về mặt phòng ngự, Martinelli hơn hẳn cả 2 cầu thủ còn lại khi rất chịu khó tranh chấp, Trossard cũng chịu khó nhưng hay thất thế (bao gồm cả 2 lần gặp PSG mùa trước) còn Eze khá lười.

Martinelli đã ghi nhiều bàn ở Champions League hơn ở Premier League

Có lẽ lựa chọn của Arteta sẽ dựa vào khả năng trận đấu kết thúc bằng loạt luân lưu, mà Gyokeres sút penalty tốt hơn hẳn Havertz. Do đó Havertz dự kiến sẽ đá chính, nhưng khi trận đấu trôi về cuối, Arsenal sẽ đá trực diện hơn nữa và Gyokeres sẽ có mặt trên sân. Bên cánh trái, Martinelli sẽ xuất phát, và về gần cuối trận sẽ đến lượt Trossard vào đá, trong khi Eze nếu có thay ai thì sẽ là Odegaard, nhưng đó là nếu Odegaard đuối thể lực.

Ngoại hạng Anh lập "cú đúp" danh hiệu châu Âu, tất cả chỉ còn chờ Arsenal

Aston Villa và Crystal Palace đã làm tốt nhiệm vụ của mình và bây giờ cả Ngoại hạng Anh đều mong chờ Arsenal sẽ vượt qua PSG.

