Trực tiếp bóng đá Newcastle - Chelsea: Căng thẳng đua top 4 (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 19h30, 20/12 | St. James Park Newcastle 0 - 0 Chelsea (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Newcastle vs Chelsea Chelsea Điểm Ramsdale Hall Thiaw Schar Murphy Bruno Guimaraes Tonali Joelinton Gordon Woltemade Barnes Điểm Sanchez Gusto Fofana Chalobah Cucurella James Caicedo Neto Fernandez Garnacho Joao Pedro Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Newcastle Newcastle Chelsea Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Ramsdale, Hall, Thiaw, Schar, Murphy, Bruno Guimaraes, Tonali, Joelinton, Gordon, Woltemade, Barnes Sanchez, Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella, James, Caicedo, Neto, Fernandez, Garnacho, Joao Pedro

⚽ Newcastle: Trở về “thánh địa” để bứt tốc

Newcastle lần thứ ba trong bốn mùa giải gần nhất góp mặt ở bán kết League Cup sau chiến thắng 2-1 trước Fulham giữa tuần. Kết quả này phần nào xoa dịu nỗi thất vọng từ trận thua Sunderland ở derby Wear–Tyne cuối tuần trước, trận đấu khiến “Chích chòe” hụt hơi trong cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu.

Đoàn quân của HLV Eddie Howe hiện kém top 6 tới bốn điểm, và việc sớm được trở lại St James’ Park có thể là cú hích đúng lúc. Newcastle đã thắng 8/9 trận sân nhà gần nhất (hòa 1). Chuỗi 9 trận liên tiếp tại Premier League không giữ sạch lưới có thể chưa phải vấn đề quá nghiêm trọng với tham vọng của họ ở trận đấu này.

💙 Chelsea: Giữ nhịp chiến thắng, bảo vệ top 4

Chelsea có điều kiện xoay tua lực lượng giữa tuần khi vượt qua Cardiff – đội bóng hạng Ba – ở tứ kết League Cup. Dù vậy, HLV Enzo Maresca vẫn cần đến sự tỏa sáng của một vài trụ cột vào sân từ ghế dự bị để hoàn tất chiến thắng. Điều đó không làm ông bận tâm, bởi "The Blues" đã chính thức thoát khỏi chuỗi 4 trận không thắng (hòa 2, thua 2) bằng hai chiến thắng liên tiếp.

Thắng lợi 2-0 trước Everton cuối tuần qua giúp Chelsea giữ vững vị trí trong top 4. Tuy nhiên, việc không thắng ở hai chuyến làm khách gần nhất tại Premier League (hòa 1, thua 1) cho thấy vị trí này vẫn có nguy cơ bị đe dọa. Dù vậy, với 4 trận sạch lưới trong 5 chuyến xa nhà gần nhất, Chelsea vẫn sở hữu nền tảng phòng ngự đủ chắc để tự tin bước vào thử thách cuối tuần.