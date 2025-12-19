Man City & HLV Guardiola mâu thuẫn chọn người kế vị: Maresca hay Kompany?

🚨 Cú sốc tại Etihad: Mùa giải cuối cùng của Pep?

Tháng 11/2024, Pep Guardiola đã đặt bút ký vào bản hợp đồng gia hạn thêm 2 năm, cam kết gắn bó với nửa xanh thành Manchester đến mùa hè 2027. Tuy nhiên, theo tiết lộ chấn động từ nhà báo uy tín David Ornstein (The Athletic), giới thượng tầng Man City đang chuẩn bị cho một kịch bản khác: Mùa giải 2025/26 hiện tại rất có thể là mùa giải cuối cùng của chiến lược gia người Tây Ban Nha.

Mùa giải 2025/26 có thể là mùa giải cuối cùng của Pep Guardiola dẫn dắt Man City

Các nguồn tin thân cận khẳng định sự "kỳ vọng ngày càng tăng" rằng Pep sẽ chia tay đội bóng sau khi mùa giải này khép lại để tìm kiếm một quãng nghỉ ngơi sau gần một thập kỷ thống trị Premier League. Một "quyết định chắc chắn" dự kiến sẽ được đưa ra vào cuối mùa, buộc Man City phải kích hoạt kế hoạch tìm kiếm người kế nhiệm ngay từ bây giờ.

HLV Enzo Maresca là ứng viên được ban lãnh đạo Man city lựa chọn

🔵 Enzo Maresca: "Con cưng" của ban lãnh đạo

Cái tên đang dẫn đầu danh sách ứng viên thay thế Pep Guardiola chính là Enzo Maresca, huấn luyện viên hiện tại của Chelsea. Lý do Man City "kết" Maresca không chỉ nằm ở tài năng mà còn ở sự thấu hiểu triết lý của CLB.

+ Dòng máu Man City: Maresca từng dẫn dắt đội U21 Man City (2020/21) trước khi trở thành trợ lý đắc lực cho Pep trong mùa giải ăn ba lịch sử 2022/23.

+ Thành tích ấn tượng: Sau khi đưa Leicester City thăng hạng, ông đã giúp Chelsea giành chức vô địch Conference League và FIFA Club World Cup ở mùa giải trước.

Điều khiến thương vụ này trở nên khả thi là tình hình căng thẳng hiện tại của Maresca ở Stamford Bridge. Dù vừa thắng Everton 2-0, chiến lược gia người Ý đã gây sốc khi tuyên bố ông vừa trải qua "48 giờ tồi tệ nhất sự nghiệp" do thiếu sự ủng hộ từ nội bộ. Sự rạn nứt này là cơ hội vàng để Man City đưa "người cũ" trở lại Etihad.

HLV Pep Guardiola ủng hộ học trò cũ Vincent Kompany dẫn dắt Man City

⭐ Vincent Kompany: Sự lựa chọn của trái tim Pep

Trái ngược với toan tính của ban lãnh đạo, Pep Guardiola lại dành sự ủng hộ tuyệt đối cho người học trò cũ Vincent Kompany. Pep từng tuyên bố vào năm 2023: "Định mệnh trở thành HLV Man City của cậu ấy đã được viết nên. Nó sẽ xảy ra. Tôi không biết khi nào, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra".

Kompany, huyền thoại với 360 lần ra sân và 4 chức vô địch Premier League cùng Man City, hiện đang là HLV trưởng của Bayern Munich. Ông vừa giúp "Hùm xám" giành đĩa bạc Bundesliga mùa giải 2024/25.

Tuy nhiên, rào cản lớn nhất của thương vụ này là hợp đồng. Kompany còn ràng buộc với Bayern đến tháng 6/2029 và vừa khẳng định ông "không có suy nghĩ nào khác" ngoài việc cống hiến cho đội bóng nước Đức.

Man City đang đứng trước ngã ba đường. Một bên là Enzo Maresca - người hiểu rõ hệ thống, tài năng đã được kiểm chứng và đang không hạnh phúc tại CLB chủ quản. Một bên là Vincent Kompany - biểu tượng của lòng trung thành và là người được chính Pep "chọn mặt gửi vàng".

Dù ai là người được chọn, kỷ nguyên hậu Guardiola tại Etihad hứa hẹn sẽ bắt đầu sớm hơn dự kiến, và Man City đang chạy đua với thời gian để đảm bảo sự chuyển giao diễn ra êm thấm nhất.