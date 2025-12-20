Dự đoán tỷ số Ngoại hạng Anh: Liverpool gieo sầu Tottenham, Arsenal gặp đối thủ "cứng đầu"

Tottenham - Liverpool: 0h30, 21/12

Tottenham tưởng chừng đã tìm thấy ánh sáng dưới thời HLV Thomas Frank, khi cầm hòa Newcastle đầy ấn tượng, trước khi có những chiến thắng áp đảo trên sân nhà trước Brentford và Slavia Prague. Tuy nhiên, thảm họa đã ập đến với “Gà trống” tại City Ground khi họ thua 0-3 trước Nottingham Forest.

Liverpool hướng đến việc kéo dài mạch bất bại lên 6 trận trên mọi đấu trường

Tottenham đã phải nhận thất bại thứ 3 trong 5 trận gần nhất ở Ngoại hạng Anh, khiến đang vật lộn ở nửa dưới bảng xếp hạng và cách Chelsea 6 điểm ở vị trí thứ tư. Chuỗi phong độ bất ổn khiến tương lai của HLV Frank trở thành đề tài nóng hổi. Tuy nhiên, chiến lược gia người Đan Mạch vẫn được ban lãnh đạo Tottenham tin tưởng tạm thời.

Nếu Tottenham tiếp tục thất bại trước Liverpool cuối tuần này, họ sẽ lập kỷ lục 11 trận thua sân nhà ở Ngoại hạng Anh trong năm 2025, nhiều nhất trong lịch sử câu lạc bộ trong một năm dương lịch. Dẫu vậy, “Gà trống” đã phần nào củng cố được thành tích sân nhà của mình khi thắng 3 và chỉ thua 1 trong 5 trận gần nhất tại Tottenham Hotspur Stadium.

Trong khi đó, Liverpool cũng trải qua những tuần lễ hỗn loạn bên ngoài sân cỏ, nhưng tất cả tạm thời được quên đi sau chiến thắng 2-0 trước Brighton cuối tuần trước, khi Mohamed Salah trở lại đội hình sau phát ngôn gây tranh cãi. Hiện Salah đang hướng tới cúp châu Phi cùng đội tuyển Ai Cập, và Liverpool có thể xem đây là cơ hội quý giá để thích nghi khi thiếu vắng chân sút chủ lực, bởi kể từ khi anh không đá chính, “Lữ đoàn đỏ” không thua bất cứ trận nào trong 5 trận gần nhất.

Liverpool hiện xếp thứ bảy và có cơ hội chen chân vào top 4 nếu kết quả thuận lợi cuối tuần này. Trong hai lần đối đầu Tottenham gần nhất, Liverpool thắng áp đảo với tổng tỷ số 9-1, bao gồm chiến thắng 5-1 giúp “Lữ đoàn đỏ” vô địch sớm Ngoại hạng Anh mùa trước.

Không có trận đấu nào ở Ngoại hạng Anh ghi nhiều bàn thắng như cuộc đối đầu Tottenham vs Liverpool (206 bàn), trong đó có 9 bàn tại Tottenham Hotspur Stadium mùa trước. Tuy nhiên, trận đấu giữa hai đội cuối tuần này được dự báo sẽ diễn ra với nhịp độ thấp hơn.

Đội hình dự kiến Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Palhinha, Bergvall; Kudus, Simons, Kolo Muani; Richarlison Liverpool: Alisson; Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Gravenberch; Chiesa, Jones, Wirtz; Ekitike Dự đoán tỷ số: Tottenham 1-2 Liverpool

Everton - Arsenal: 3h, 21/12

Arsenal đã có chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước đội bét bảng Wolves trên sân nhà Emirates tuần trước. Không có lễ ăn mừng nào sau trận thắng đó cho “Pháo thủ”, chỉ có cảm giác nhẹ nhõm vì họ vẫn duy trì được cách biệt 2 điểm với đội bám đuổi Man City trên xếp hạng.

Arsenal có một tuần hiếm hoi được nghỉ ngơi trọn vẹn

Có vẻ như ảnh hưởng từ lịch thi đấu dày đặc mùa đông khiến Arsenal sa sút, họ chỉ giữ sạch lưới 1/6 trận Ngoại hạng Anh gần nhất. Một chiến thắng trước Everton sẽ giúp Arsenal giữ vị trí dẫn đầu bảng vào dịp Giáng sinh, nhưng lịch sử cho thấy đây lại là dấu hiệu xui cho “Pháo thủ”. Trong 4 mùa giải Premier League mà Arsenal đứng đầu vào ngày 25/12, họ đều thất bại trong cuộc đua vô địch.

Về phía Everton, mùa lễ hội cũng không thiếu niềm vui, khi đoàn quân của HLV David Moyes vẫn còn cơ hội chen chân vào top 5 nếu các kết quả thuận lợi diễn ra. Everton hiện xếp thứ 9 nhưng chỉ cách các đội như Crystal Palace, Sunderland, MU và Liverpool đúng 2 điểm, nhờ thành tích 4 thắng và 2 thua trong 6 trận gần nhất, dù thất bại trước Chelsea tuần trước đã khiến họ bỏ lỡ cơ hội lọt vào nhóm dự cúp châu Âu.

Sân nhà Hill Dickinson không còn là pháo đài bất khả xâm phạm kể từ khi Everton để thua 2/4 trận gần nhất tại đây, sau chuỗi bất bại 5 trận đầu mùa. Hơn nữa, 5/6 thất bại của Everton ở Ngoại hạng Anh mùa này đến từ những đội đang dự Champions League, cho thấy khoảng cách vẫn còn rất xa so với các đội bóng hàng đầu xứ sở sương mù.

Everton từng cầm hòa Arsenal trong cả 2 trận mùa trước và chỉ thua 1/7 trận sân nhà gần nhất trước “Pháo thủ”. Nhưng lần này, đội bóng vùng Merseyside được dự đoán khó ngăn cản được Arsenal được nghỉ ngơi đầy đủ và có một tuần chuẩn bị trọn vẹn.