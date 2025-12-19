Khoảnh khắc HLV Amorim "xin vía" thầy Kim, fan MU mơ lấy cúp như bóng đá Việt Nam

Fan sửng sốt vì khoảnh khắc HLV Amorim "xin vía" thầy Kim

U22 Việt Nam vừa đánh bại U22 Thái Lan để bước lên đỉnh vinh quang SEA Games 33. Bên cạnh những lời tán dương về chuyên môn, cộng đồng mạng Việt Nam đang phát sốt với một tấm hình mang tính "tâm linh". Đó là khoảnh khắc HLV Ruben Amorim của MU bắt tay đầy thân thiện với HLV Kim Sang Sik.

Bình luận hài hước của fan Việt về khoảnh khắc tương tác giữa HLV Amorim và Kim Sang Sik

Bức ảnh này được chụp hồi cuối tháng 5/2025, thời điểm thầy Kim trong vai trò HLV trưởng đội Các ngôi sao Đông Nam Á (ASEAN All Stars) đã xuất sắc đánh bại "Gã khổng lồ" bóng đá Anh với tỷ số 1-0.

Giờ đây, khi HLV Kim Sang Sik duy trì cái duyên "ăn cúp" cùng bóng đá Việt Nam, các fan hâm mộ đã nhanh chóng đào lại khoảnh khắc này cùng những bình luận không thể hài hước hơn rằng Amorim đang "thành tâm xin vía" thầy Kim.

Sự tương phản về thành tích

Nhìn vào thành tích gần đây, người ta thấy sự tương phản rõ rệt giữa 2 vị chiến lược gia. Nếu tính các giải chính thức, HLV Kim Sang Sik duy trì thành tích toàn thắng với các đội U22 (4 trận), U23 Việt Nam (7 trận). Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, nhà cầm quân 49 tuổi chỉ thua 2/15 trận, đó là thất bại trước Iraq (vòng loại World Cup) và Malaysia (vòng loại Asian Cup).

Tuy nhiên, trận thua Malaysia 0-4 đứng trước khả năng bị hủy bỏ kết quả, khi FIFA điều tra lùm xùm liên quan đến vụ lùm nhập tịch "chui" của nhóm cầu thủ bên phía đối phương. Nếu Malaysia bị xử thua, bảng thành tích của thầy Kim sẽ gần như không tì vết.

Chỉ trong vòng 12 tháng, ông cũng thâu tóm trọn bộ danh hiệu danh giá nhất Đông Nam Á: ASEAN Cup (tháng 1/2025), U23 Đông Nam Á (tháng 7) và HCV SEA Games (tháng 12). Thậm chí, ngay cả khi cầm một đội hình "ô hợp" như ASEAN All Stars, ông vẫn biết cách đánh bại đội bóng lớn MU. Thành công đó khiến nhà cầm quân 49 tuổi như "Vua Midas", chạm tay vào đâu là ở đó có vinh quang.

Liệu Amorim có thể giúp MU trở lại đỉnh cao nhờ "vía" của thầy Kim?

Ngược lại, Ruben Amorim đang nếm trải sự khắc nghiệt của Ngoại hạng Anh. Tiếp quản "ghế nóng" tại MU từ cuối năm 2024, chiến lược gia người Bồ Đào Nha vẫn loay hoay tìm cách giúp đội chủ sân Old Trafford thoát khủng hoảng, với tỷ lệ thắng dưới 40% (23 thắng, 16 hòa, 20 thất bại sau 59 trận trên mọi đấu trường).

Ở trận đấu gần nhất, trong khi MU bị Bournemouth cầm hòa 4-4 trong thế dẫn bàn, U22 Việt Nam xuất sắc đánh bại U22 Thái Lan 3-2 dù thua trước 2 bàn.

Các fan của MU hẳn đang rất mong mỏi HLV Amorim sẽ xin được "vía" may mắn và mát tay như chiến lược gia họ Kim để qua đó giúp đội bóng "Quỷ đỏ" chấm dứt cơn khát danh hiệu trong thời gian tới.