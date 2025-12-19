Maresca lên tiếng tương lai tại Chelsea, phủ nhận đến Man City thay Pep Guardiola

Maresca đáp trả tin đồn liên hệ Man City

HLV Maresca gần đây được liên hệ với khả năng rời Stamford Bridge. Tuần này, The Athletic đưa tin chiến lược gia người Italia có thể là một trong những ứng viên thay thế HLV Pep Guardiola tại Man City, nếu nhà cầm quân người Tây Ban Nha rời Etihad vào cuối mùa.

Theo các nguồn tin, HLV Maresca nằm trong nhóm ứng viên hàng đầu để thay thế Pep Guardiola nếu nhà cầm quân này rời Man City vào cuối mùa giải

Những đồn đoán ấy xuất hiện sau khi HLV Maresca thu hút sự chú ý vì những phát biểu hé lộ sự bất mãn trong hậu trường, khi ông phản hồi chiến thắng 2-0 trước Everton tuần trước bằng cách lên tiếng: “48 giờ vừa qua là 48 giờ tệ nhất kể từ khi tôi gia nhập CLB, bởi rất nhiều người đã không ủng hộ chúng tôi”.

HLV Maresca từ chối làm rõ thêm những lời nói đó, cả trước lẫn sau chiến thắng ở tứ kết League Cup trước Cardiff City hồi giữa tuần, và khẳng định mọi thứ vẫn diễn ra bình thường trước chuyến làm khách của Chelsea trên sân Newcastle ở vòng 17 Ngoại hạng Anh cuối tuần này.

“Điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới tôi, bởi tôi biết đây là 100% suy đoán. Ở thời điểm này, không có chỗ cho những câu chuyện như vậy, trước hết là vì tôi còn hợp đồng với Chelsea đến năm 2029. Tôi đã nói nhiều lần, sự tập trung của tôi chỉ dành cho CLB này và tôi rất tự hào khi ở đây. Đây chỉ là suy đoán. Một tuần trước, ở Ý cũng có những tin tương tự với Juventus. Tôi không bận tâm vì tôi biết đó không phải sự thật”, HLV Maresca nói trong buổi họp báo hôm 19/12.

HLV Maresca đã lên tiếng đáp trả những nghi ngờ về tương lai của ông tại Chelsea

HLV Maresca tiếp tục nhấn mạnh ông chỉ tập trung cho trận gặp Newcastle: “Đó là trận đấu quan trọng và sẽ rất khó khăn”.

Mùa trước, Chelsea cán đích thứ tư tại Ngoại hạng Anh để trở lại Champions League, còn HLV Maresca khép lại mùa giải đầu tiên cầm quân bằng hai danh hiệu: vô địch Europa Conference League, rồi tiếp đó là FIFA Club World Cup vào mùa hè.

Khi được hỏi liệu ông có tiếp tục dẫn dắt Chelsea ở mùa giải tới hay không, HLV Maresca trả lời dứt khoát: “Chắc chắn là có. Tôi còn hợp đồng đến năm 2029. Đây là suy đoán, 100%. Tôi không có gì để bổ sung và cũng không để tâm.

Tôi còn rất nhiều điều muốn đạt được ở đây. Chúng tôi vừa lọt vào trận bán kết thứ ba trong vòng 18 tháng. Mùa trước là mùa giải tốt về danh hiệu, và chúng tôi đứng thứ tư tại Premier League. Mục tiêu là cố gắng cải thiện những gì đã làm được mùa trước”.

HLV Maresca cũng cho biết ông đã trao đổi với ban lãnh đạo Chelsea sau chiến thắng trước Everton, dù không phải về những phát biểu sau trận đấu đó.

“Về buổi họp báo sau trận Everton ư? Không. Về những vấn đề khác thì có”, ông nói khi được hỏi liệu đã có thêm cuộc thảo luận nào với cấp trên hay chưa.