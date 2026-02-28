"Quỷ lùn" Hồng Sơn đấu vật với hot girl, bị vợ xinh cho "ngủ gầm giường" 3 ngày 3 đêm

Giữa rộn ràng hội xuân, một pha quật ngã trên sới vật lại kéo theo “án phạt” đầy hài hước nơi hậu trường. Câu chuyện của Đào Hồng Sơn và hot girl Anh Thơ vì thế càng thêm duyên, vừa đậm chất thượng võ, vừa ngập tràn tiếng cười mạng xã hội.

Đào Hồng Sơn đấu vật giỏi và có diễn xuất cũng rất hay

Từ cú quăng trên sới đến “án phạt” khi về nhà

Những ngày cuối tháng 2/2026, sới vật thôn Đoài (Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh) nóng hơn bao giờ hết khi “Quỷ lùn” Đào Hồng Sơn chạm trán Anh Thơ. Trong không khí trống hội rộn ràng, màn so tài nam - nữ diễn ra kịch tính nhưng vẫn đậm chất giao lưu.

Khoảnh khắc Anh Thơ xoay hông, tung cú quăng “4 vó” đẹp mắt khiến Hồng Sơn bật ngửa đã nhanh chóng lan truyền trên mạng. Khán giả ồ lên thích thú, còn nhân vật chính thì cười sảng khoái. Thắng, thua ở hội làng vốn chỉ là chuyện vui, điều đọng lại là tinh thần thể thao và sự fair-play.

Nhưng câu chuyện chưa dừng ở đó. Hồng Sơn còn tiếp tục so tài với nữ VĐV Thùy Linh ở làng Triều Khúc hôm 26/2, điều đó khiến cô vợ của "Quỷ lùn" có phần "tâm tư" hơn.

Trên fanpage cá nhân, Hồng Sơn đăng clip hài hước với dòng trạng thái: “Ngủ gầm giường thật rồi mọi người ạ”, ngầm chia sẻ “án phạt” từ bà xã sau những lần liên tiếp vật giao lưu với các bóng hồng. Cô vợ xinh tuyên bố cho chồng “ngủ gầm giường 3 ngày 3 đêm”, thậm chí đùa rằng nếu mê sới vật quá thì “ra sới mà ngủ”. Lời trêu vui ấy lập tức khiến dân mạng bật cười.

Mạng xã hội rôm rả và nét duyên của hội làng

Dưới phần bình luận, bạn bè và người hâm mộ thi nhau “chọc quê” nhà vô địch. Người khuyên “về nhà vật với vợ”, người hài hước bảo “như vậy là không còn sức mà đấu với vợ rồi”, tất cả đều trong không khí đùa vui, không ác ý.

Điều đáng nói, chính sự tung hứng duyên dáng giữa hai vợ chồng mới là “điểm cộng” lớn. Không ghen tuông căng thẳng, không ồn ào thị phi, câu chuyện được kể bằng sự hài hước rất đời thường. Nó khiến hình ảnh của Hồng Sơn thêm gần gũi, còn hội vật xuân thêm phần sinh động.