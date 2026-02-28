Trực tiếp bóng đá Indonesia - Australia: Camilleri ấn định (Futsal nữ Đông Nam Á) (Hết giờ)
(Bán kết) ĐT futsal nữ Australia có bàn thắng ở những giây cuối cùng của hiệp phụ thứ hai.
Giao Hữu | 15h, 28/2 |
Điểm
Amelya
Salsabillah
Piranti
Rosdiana
Rosita
Điểm
Easthope
Fazzari
Karrys stahl
Smit
Fruscalzo
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
Tình huống nổi bật
20'00'’
Trận đấu bắt đầu!
Trận đấu bắt đầu.
18'00'’
Dứt điểm!
Cầu thủ Indonesia tung cú dứt điểm căng từ bên cánh phải nhưng thủ môn của Australia đã bay người cứu thua thành công.
16'06'’
Cơ hội!
Australia phối hợp đá phạt góc nhanh nhưng hậu vệ Indonesia đã ép được cầu thủ băng vào đá nối dứt diểm ra ngoài.
15'29'’
VÀ..OOO NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC TÍNH!
Holder của Australia sút cực mạnh từ giữa sân và bóng đập cột dọc bay vào lưới. Nguyên nhân là bởi đây là pha đá biên chứ không phải đá phạt.
14'16'’
Không vào!
Jessica chọc khe hay cho số 10 của Australia băng xuống nhưng cầu thủ này lại vẩy bóng ra ngoài trong pha đối mặt.
11'24'’
VÀ...OOOOO!! INDONESIA 1-0 AUSTRALIA!
Australia để mất bóng ở phần sân nhà và số 5 của Indonesia chuyền tốt cho Ishyfadya băng vào dứt điểm mở tỉ số.
11'06'’
VÀ...OOOOO!! INDONESIA 1-1 AUSTRALIA!
Australia phối hợp hay và Holder tung cú dứt điểm không thể cản phá từ giữa sân.
9'47'’
Nguy hiểm!
Tới lượt Indonesia mất bóng ở phần sân nhà và số 14 của Australia đâm xuống đáy biên rồi chuyền ngang sang. Đáng tiếc hậu vệ Indonesia đã cứu thua thành công.
8'30'’
Cứu thua tốt!
Indonesia căng ngang và cầu thủ băng vào dứt điểm cực nhanh nhưng thủ môn của Australia cứu thua thành công.
6'00'’
Cứu thua tốt!
Số 5 của Indonesia thoát xuống cực nhanh bên phải và tung cú dứt điểm tốt nhưng thủ môn của Australia đã cứu thua thành công.
5'09'’
VAR và không có phạt đền!
Australia khiếu nại tình huống thủ môn Indonesia tranh bóng trong vòng cấm nhưng trọng tài giữ nguyên quyết định không có phạt đền sau khi xem lại video.
4'02'’
Sút xa!
Australia lại chơi bài sút xa khi nhận thấy khoảng trống nhưng lần này cú sút đi thẳng ra ngoài.
3'00'’
Thủ môn Australia lại cứu thua!
Số 3 của Indonesia băng vào đá nối ở cự ly gần nhưng thủ môn Australia đã cứu thua thành công.
1'30'’
Lại cứu thua thành công!
Thủ môn của Australia lại cứu thua thành công sau pha đối mặt với số 8 bên phía Indonesia.
0'00'’
Hết hiệp một!
Tỉ số là 1-1.
20'00'’
Hiệp hai bắt đầu!
Hiệp hai bắt đầu.
17'37'’
Dứt điểm ngay!
Cầu thủ Australia đi bóng dọc biên phải và quyết định sút luôn nhưng bóng chỉ bay vào cạnh lưới.
15'48'’
Nguy hiểm!
Holder chọc khe cực hay cho Arnold băng vào dứt điểm nhưng thủ môn của Australia đã cản phá thành công.
14'26'’
Không vào!
Thủ môn của Australia đã ngã nhưng Rosdiana lại đưa bóng ra ngoài trong gang tấc.
11'38'’
VÀ...OOOOOO!!!
Indonesia phản công nhanh và Bangun xử lý cực kỹ thuật khi lốp bóng qua đầu thủ môn để ghi bàn.
9'59'’
VÀ...OOO!!! INDONESIA 2-2 AUSTRALIA!
Holder sút phạt ngay trước vòng cấm. Bóng dội xà ngang, đập vào đầu thủ môn Indonesia bay vào lưới.
8'52'’
Bóng chạm cột dọc!
Quá tiếc cho Indonesia khi pha dứt điểm của số 14 lại đưa bóng tới cột dọc khung thành của Australia.
4'12'’
Cứu thua tốt!
Australia lại phối hợp sút xa từ đá biên nhưng thủ môn của Indonesia đã cứu thua.
2'01'’
Không vào!
Số 5 của Indonesia có pha băng lên đầy bất ngờ và sút vào góc gần rất hiểm. Đáng tiếc bóng bay ra ngoài.
0'00'’
Hiệp hai kết thúc!
Tỉ số là 2-2 nên hai đội sẽ bước vào hiệp phụ.
5'00'’
Hiệp phụ thứ nhất bắt đầu!
Australia giao bóng.
2'29'’
Bỏ lỡ!
Australia cướp bóng được trên phần sân đối phương nhưng cầu thủ băng vào dứt điểm lại đá hụt bóng.
0'51'’
Không vào!
Jessica tung cú sút rất nhanh vào góc gần nhưng thủ môn của Indonesia đã cứu thua thành công.
0'00'’
Hết hiệp phụ thứ nhất!
Hiệp phụ thứ nhất không có thêm bàn thắng.
5'00'’
Hiệp phụ thứ hai bắt đầu!
Indonesia giao bóng.
3'23'’
Không vào!
Australia phối hợp tấn công hay nhưng pha dứt điểm cận thành lại đưa bóng đi ra ngoài.
1'21'’
Sút xa!
Holder lại sút xa nhưng lần này bóng đi thiếu chính xác.
0'18'’
VÀ...OOOOOO!! INDONESIA 2-3 AUSTRALIA!
Australia lại phối hợp đá biên và Camilleri đã đá nối cực khó. Bóng dội xà ngang đập xuống, tung lưới Indonesia.
0'00’
HẾT GIỜ!
Chung cuộc, Australia thắng 3-2.
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Thử thách lớn cho Indonesia
ĐT futsal nữ Indonesia giành quyền vào bán kết sau khi kết thúc vòng bảng với vị trí á quân bảng A. Indonesia có được 1 điểm sau trận hòa 4-4 trước Malaysia và thất bại 0-3 trước Thái Lan. Dù chỉ giành 1 điểm, đội bóng xứ vạn đảo vẫn đi tiếp nhờ thành tích đối đầu tốt hơn Malaysia dựa trên hiệu số điểm ở vòng bảng. Ở lượt trận cuối, Malaysia thua đậm 0-8 trước chủ nhà Thái Lan, qua đó giúp Indonesia giành vé vào vòng 4 đội mạnh nhất.
Trong khi đó, Australia tiến vào bán kết với tư cách nhất bảng B khi giành 7 điểm sau ba trận vòng bảng. Chạm trán Australia sẽ là bài toán khó với Indonesia. Đại diện xứ chuột túi bất bại ở vòng bảng, trong khi Indonesia bộc lộ nhiều vấn đề, đặc biệt ở trận gặp Malaysia.
Australia là một trong những tập thể ghi bàn hiệu quả tại giải năm nay với 9 pha lập công. Chỉ có Thái Lan sở hữu thành tích tốt hơn đại diện xứ chuột túi về số bàn thắng, với 11 bàn.
(Bảng A) Đội tuyển futsal nữ Thái Lan đã thể hiện sức mạnh vượt trội với thế trận hoàn toàn áp đảo các cô gái Malaysia.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-28/02/2026 10:34 AM (GMT+7)