Trực tiếp bóng đá Indonesia - Australia: Camilleri ấn định (Futsal nữ Đông Nam Á) (Hết giờ)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Sông Lam Nghệ An 28/02/26 - Trực tiếp
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
0
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
1
SHB Đà Nẵng vs PVF-CAND 28/02/26 - Trực tiếp
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
1
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
0
Công An Hà Nội vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
AFC Bournemouth vs Sunderland
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Burnley vs Brentford
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Liverpool vs West Ham United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Newcastle United vs Everton
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Barcelona vs Villarreal
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Hellas Verona vs Napoli
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Leeds United vs Manchester City
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Monaco vs Angers SCO
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Angers SCO - SCO Angers SCO
-
Inter Milan vs Genoa
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Real Oviedo vs Atlético de Madrid
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Le Havre vs Paris Saint-Germain
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Hải Phòng vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Thép Xanh Nam Định vs Ninh Bình
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Cremonese vs Milan
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Thể Công - Viettel vs Hà Nội
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Brighton & Hove Albion vs Nottingham Forest
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Fulham vs Tottenham Hotspur
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Manchester United vs Crystal Palace
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Arsenal vs Chelsea
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Real Betis vs Sevilla
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Roma vs Juventus
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Olympique Marseille vs Olympique Lyonnais
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Real Madrid vs Getafe
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Wolverhampton Wanderers vs Liverpool
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Trực tiếp bóng đá Indonesia - Australia: Camilleri ấn định (Futsal nữ Đông Nam Á) (Hết giờ)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Futsal Việt Nam

(Bán kết) ĐT futsal nữ Australia có bàn thắng ở những giây cuối cùng của hiệp phụ thứ hai.

Giao Hữu | 15h, 28/2 |

Futsal nữ Indonesia
Trực tiếp bóng đá Indonesia - Australia: Camilleri ấn định (Futsal nữ Đông Nam Á) (Hết giờ) - 1
2 - 3
Trực tiếp bóng đá Indonesia - Australia: Camilleri ấn định (Futsal nữ Đông Nam Á) (Hết giờ) - 1
Futsal nữ Australia
(H1: 1-1)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận
Ishyfadya (H1) 11'24'' Xem video
Bangun (H2) 11'38'' Xem video
Xem video 0'18'' Camilleri (HP2)
Xem video 11'06'' Holder (H1)
Xem video 9'59'' Holder (H2)

Tình huống nổi bật

20'00'’

 Trực tiếp bóng đá Indonesia - Australia: Camilleri ấn định (Futsal nữ Đông Nam Á) (Hết giờ) - 1

Trận đấu bắt đầu!

Trận đấu bắt đầu.

18'00'’

Dứt điểm!

Cầu thủ Indonesia tung cú dứt điểm căng từ bên cánh phải nhưng thủ môn của Australia đã bay người cứu thua thành công. 

16'06'’

Cơ hội!

Australia phối hợp đá phạt góc nhanh nhưng hậu vệ Indonesia đã ép được cầu thủ băng vào đá nối dứt diểm ra ngoài. 

15'29'’

 Trực tiếp bóng đá Indonesia - Australia: Camilleri ấn định (Futsal nữ Đông Nam Á) (Hết giờ) - 1

VÀ..OOO NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC TÍNH!

Holder của Australia sút cực mạnh từ giữa sân và bóng đập cột dọc bay vào lưới. Nguyên nhân là bởi đây là pha đá biên chứ không phải đá phạt. 

14'16'’

Không vào!

Jessica chọc khe hay cho số 10 của Australia băng xuống nhưng cầu thủ này lại vẩy bóng ra ngoài trong pha đối mặt. 

11'24'’

VÀ...OOOOO!! INDONESIA 1-0 AUSTRALIA!

Australia để mất bóng ở phần sân nhà và số 5 của Indonesia chuyền tốt cho Ishyfadya băng vào dứt điểm mở tỉ số. 

11'06'’

VÀ...OOOOO!! INDONESIA 1-1 AUSTRALIA!

Australia phối hợp hay và Holder tung cú dứt điểm không thể cản phá từ giữa sân. 

9'47'’

Nguy hiểm!

Tới lượt Indonesia mất bóng ở phần sân nhà và số 14 của Australia đâm xuống đáy biên rồi chuyền ngang sang. Đáng tiếc hậu vệ Indonesia đã cứu thua thành công. 

8'30'’

Cứu thua tốt!

Indonesia căng ngang và cầu thủ băng vào dứt điểm cực nhanh nhưng thủ môn của Australia cứu thua thành công. 

6'00'’

Cứu thua tốt!

Số 5 của Indonesia thoát xuống cực nhanh bên phải và tung cú dứt điểm tốt nhưng thủ môn của Australia đã cứu thua thành công. 

5'09'’

VAR và không có phạt đền!

Australia khiếu nại tình huống thủ môn Indonesia tranh bóng trong vòng cấm nhưng trọng tài giữ nguyên quyết định không có phạt đền sau khi xem lại video. 

4'02'’

Sút xa!

Australia lại chơi bài sút xa khi nhận thấy khoảng trống nhưng lần này cú sút đi thẳng ra ngoài. 

3'00'’

Thủ môn Australia lại cứu thua!

Số 3 của Indonesia băng vào đá nối ở cự ly gần nhưng thủ môn Australia đã cứu thua thành công. 

1'30'’

Lại cứu thua thành công!

Thủ môn của Australia lại cứu thua thành công sau pha đối mặt với số 8 bên phía Indonesia. 

0'00'’

 Trực tiếp bóng đá Indonesia - Australia: Camilleri ấn định (Futsal nữ Đông Nam Á) (Hết giờ) - 1

Hết hiệp một!

Tỉ số là 1-1. 

20'00'’

 Trực tiếp bóng đá Indonesia - Australia: Camilleri ấn định (Futsal nữ Đông Nam Á) (Hết giờ) - 1

Hiệp hai bắt đầu!

Hiệp hai bắt đầu.

17'37'’

Dứt điểm ngay!

Cầu thủ Australia đi bóng dọc biên phải và quyết định sút luôn nhưng bóng chỉ bay vào cạnh lưới. 

15'48'’

Nguy hiểm!

Holder chọc khe cực hay cho Arnold băng vào dứt điểm nhưng thủ môn của Australia đã cản phá thành công. 

14'26'’

Không vào!

Thủ môn của Australia đã ngã nhưng Rosdiana lại đưa bóng ra ngoài trong gang tấc. 

11'38'’

 Trực tiếp bóng đá Indonesia - Australia: Camilleri ấn định (Futsal nữ Đông Nam Á) (Hết giờ) - 1

VÀ...OOOOOO!!!

Indonesia phản công nhanh và Bangun xử lý cực kỹ thuật khi lốp bóng qua đầu thủ môn để ghi bàn. 

9'59'’

 Trực tiếp bóng đá Indonesia - Australia: Camilleri ấn định (Futsal nữ Đông Nam Á) (Hết giờ) - 1

VÀ...OOO!!! INDONESIA 2-2 AUSTRALIA!

Holder sút phạt ngay trước vòng cấm. Bóng dội xà ngang, đập vào đầu thủ môn Indonesia bay vào lưới. 

8'52'’

Bóng chạm cột dọc!

Quá tiếc cho Indonesia khi pha dứt điểm của số 14 lại đưa bóng tới cột dọc khung thành của Australia. 

4'12'’

Cứu thua tốt!

Australia lại phối hợp sút xa từ đá biên nhưng thủ môn của Indonesia đã cứu thua. 

2'01'’

Không vào!

Số 5 của Indonesia có pha băng lên đầy bất ngờ và sút vào góc gần rất hiểm. Đáng tiếc bóng bay ra ngoài. 

0'00'’

 Trực tiếp bóng đá Indonesia - Australia: Camilleri ấn định (Futsal nữ Đông Nam Á) (Hết giờ) - 1

Hiệp hai kết thúc!

Tỉ số là 2-2 nên hai đội sẽ bước vào hiệp phụ. 

5'00'’

 Trực tiếp bóng đá Indonesia - Australia: Camilleri ấn định (Futsal nữ Đông Nam Á) (Hết giờ) - 1

Hiệp phụ thứ nhất bắt đầu!

Australia giao bóng. 

2'29'’

Bỏ lỡ!

Australia cướp bóng được trên phần sân đối phương nhưng cầu thủ băng vào dứt điểm lại đá hụt bóng. 

0'51'’

Không vào!

Jessica tung cú sút rất nhanh vào góc gần nhưng thủ môn của Indonesia đã cứu thua thành công. 

0'00'’

 Trực tiếp bóng đá Indonesia - Australia: Camilleri ấn định (Futsal nữ Đông Nam Á) (Hết giờ) - 1

Hết hiệp phụ thứ nhất!

Hiệp phụ thứ nhất không có thêm bàn thắng. 

5'00'’

 Trực tiếp bóng đá Indonesia - Australia: Camilleri ấn định (Futsal nữ Đông Nam Á) (Hết giờ) - 1

Hiệp phụ thứ hai bắt đầu!

Indonesia giao bóng. 

3'23'’

Không vào!

Australia phối hợp tấn công hay nhưng pha dứt điểm cận thành lại đưa bóng đi ra ngoài. 

1'21'’

Sút xa!

Holder lại sút xa nhưng lần này bóng đi thiếu chính xác.

0'18'’

 Trực tiếp bóng đá Indonesia - Australia: Camilleri ấn định (Futsal nữ Đông Nam Á) (Hết giờ) - 1

VÀ...OOOOOO!! INDONESIA 2-3 AUSTRALIA!

Australia lại phối hợp đá biên và Camilleri đã đá nối cực khó. Bóng dội xà ngang đập xuống, tung lưới Indonesia. 

0'00’

 Trực tiếp bóng đá Indonesia - Australia: Camilleri ấn định (Futsal nữ Đông Nam Á) (Hết giờ) - 1

HẾT GIỜ!

Chung cuộc, Australia thắng 3-2. 

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Trực tiếp bóng đá Indonesia - Australia: Camilleri ấn định (Futsal nữ Đông Nam Á) (Hết giờ) - 1
Amelya, Salsabillah, Piranti, Rosdiana, Rosita
Trực tiếp bóng đá Indonesia - Australia: Camilleri ấn định (Futsal nữ Đông Nam Á) (Hết giờ) - 1
Easthope, Fazzari, Karrys stahl, Smit, Fruscalzo

Thử thách lớn cho Indonesia

ĐT futsal nữ Indonesia giành quyền vào bán kết sau khi kết thúc vòng bảng với vị trí á quân bảng A. Indonesia có được 1 điểm sau trận hòa 4-4 trước Malaysia và thất bại 0-3 trước Thái Lan. Dù chỉ giành 1 điểm, đội bóng xứ vạn đảo vẫn đi tiếp nhờ thành tích đối đầu tốt hơn Malaysia dựa trên hiệu số điểm ở vòng bảng. Ở lượt trận cuối, Malaysia thua đậm 0-8 trước chủ nhà Thái Lan, qua đó giúp Indonesia giành vé vào vòng 4 đội mạnh nhất.

Trong khi đó, Australia tiến vào bán kết với tư cách nhất bảng B khi giành 7 điểm sau ba trận vòng bảng. Chạm trán Australia sẽ là bài toán khó với Indonesia. Đại diện xứ chuột túi bất bại ở vòng bảng, trong khi Indonesia bộc lộ nhiều vấn đề, đặc biệt ở trận gặp Malaysia.

Australia là một trong những tập thể ghi bàn hiệu quả tại giải năm nay với 9 pha lập công. Chỉ có Thái Lan sở hữu thành tích tốt hơn đại diện xứ chuột túi về số bàn thắng, với 11 bàn.

8

Arsenal - Chelsea 01.03

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Arsenal
Chelsea
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 01/03
Thể lệ
Video bóng đá ĐT nữ Malaysia - Thái Lan: Hủy diệt 8 bàn, hẹn đấu Việt Nam (Futsal Đông Nam Á)
Video bóng đá ĐT nữ Malaysia - Thái Lan: Hủy diệt 8 bàn, hẹn đấu Việt Nam (Futsal Đông Nam Á)

(Bảng A) Đội tuyển futsal nữ Thái Lan đã thể hiện sức mạnh vượt trội với thế trận hoàn toàn áp đảo các cô gái Malaysia.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-28/02/2026 10:34 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Trực tiếp bóng đá hôm nay Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN