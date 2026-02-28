Tennis đỉnh cao thế giới: Medvedev đấu cúp với Griekspoor, đòi "cả vốn lẫn lời"

Daniil Medvedev - Tallon Griekspoor: Khoảng 22h, 28/2 (chung kết Dubai Championships)

Medvedev đang đứng trước cơ hội giành danh hiệu Dubai thứ hai trong sự nghiệp. Hạt giống số 3 thể hiện phong độ rất thuyết phục khi chưa thua set nào từ đầu giải. Ở bán kết, tay vợt người Nga đánh bại hạt giống số 1 Felix Auger-Aliassime với tỷ số 6-4, 6-2, qua đó nâng thành tích đối đầu với tay vợt Canada lên 8-2. Trước đó, anh cũng vượt qua Shang Juncheng một cách khá dễ dàng.

Medvedev (bên trái) sẽ đòi "cả vốn lẫn lời" nếu hạ Griekspoor (bên phải) ở trận chung kết tối nay

Đây là trận chung kết thứ hai của Medvedev trong mùa 2026, sau khi anh đăng quang tại Brisbane hồi tháng 1. Dù đã rơi khỏi top 10 và trải qua giai đoạn sa sút, trong đó có thất bại trước Stefanos Tsitsipas ở Doha nhưng màn trình diễn tại Dubai cho thấy dấu hiệu hồi sinh rõ rệt của cựu số 1 thế giới.

Bên kia lưới, Griekspoor có hành trình ấn tượng không kém. Tay vợt Hà Lan lần lượt vượt qua Otto Virtanen, hạt giống số 2 Alexander Bublik, Jakub Mensik và cựu vô địch Andrey Rublev để vào chung kết, chỉ thua một set trên đường đi. Ở bán kết, anh đánh bại Rublev 7-5, 7-6 dù phải xin chăm sóc y tế trong set hai. Đây là trận chung kết ATP thứ sáu trong sự nghiệp của Griekspoor.

Thành tích đối đầu hiện nghiêng về Griekspoor (1-0). Đáng chú ý, chiến thắng duy nhất đó đến ngay tại Dubai năm ngoái, khi tay vợt Hà Lan ngược dòng thắng 2-6, 7-6, 7-5 ở tứ kết nhờ khả năng giao bóng ổn định và bản lĩnh trong các loạt tie-break.

Tuy nhiên, Medvedev của năm 2026 đang cho thấy hình ảnh khác hẳn. Lối chơi phòng ngự phản công đặc trưng vẫn được duy trì, nhưng anh chủ động hơn trong việc tăng tốc bằng những cú đánh phẳng và điều tiết nhịp độ trận đấu. Khi đạt phong độ cao, tay vợt người Nga vẫn là một trong những đối thủ khó chịu nhất trên mặt sân cứng.

Griekspoor lại đang tận dụng rất tốt điều kiện thi đấu nhanh tại Dubai. Cú giao bóng uy lực cùng quả thuận tay nặng giúp anh liên tục gây áp lực. Vấn đề lớn nhất là thể trạng sau trận bán kết căng thẳng, đặc biệt khi anh từng có dấu hiệu không ổn về thể lực.

Nếu cả hai đạt trạng thái thể lực tốt nhất, đây hứa hẹn sẽ là trận đấu cân bằng, thậm chí có thể xuất hiện tie-break hoặc kéo dài sang set ba như lần chạm trán năm ngoái. Tuy vậy, với kinh nghiệm trận mạc ở các trận đấu lớn, bản lĩnh của một nhà vô địch Grand Slam và phong độ ổn định suốt tuần qua, Medvedev vẫn được đánh giá nhỉnh hơn.

Dự đoán kết quả: Daniil Medvedev thắng sau 2 set.

Lịch thi đấu tennis 28/2-1/3