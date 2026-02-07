Trực tiếp bóng đá MU - Tottenham: Sesko bỏ lỡ đáng tiếc (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)
(Vòng 25) MU suýt có bàn thắng thứ ba nhưng Sesko lại bỏ lỡ đáng tiếc.
Premier League | 19h30, 7/2 | Old Trafford
Điểm
Lammens 6.8
Dalot 8.0
Maguire 7.3
Martinez 7.2
Shaw 6.8
Casemiro 7.3
Mainoo 7.9
Diallo 7.2
Bruno Fernandes 8.5
Cunha 6.8
Mbeumo 7.1
Điểm
Vicario 7.9
Palhinha 6.2
Romero 4.6
Van de Ven 6.3
Udogie 6.1
Gallagher 6.3
Sarr 6.2
Odobert 6.4
Simons 7.1
Solanke 5.9
Gray 6.6
Thay người
Sesko 5.7
Mazraoui
Ugarte
Zirkzee
Fletcher
Thay người
Dragusin 6.3
Souza 6.4
Kolo Muani 6.3
Tel 6.4
Bissouma 6.1
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
Tình huống nổi bật
1’
Trận đấu bắt đầu!
Tottenham giao bóng.
4’
Nguy hiểm!
Lammens chuyền bóng sai và Gallagher đón được bóng. Luke Shaw buộc phải phạm lỗi để chống cú sút xa của đối thủ.
11’
Cứu thua hay!
Thủ môn Vicario vừa có pha cứu thua rất hay sau cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm của Casemiro.
12’
Dứt điểm ngay!
Gallagher băng xuống tốt và dứt điểm ngay nhưng cú sút hơi nhẹ để hạ Lammens.
16’
Nguy hiểm!
Udogie căng ngang hay nhưng cầu thủ Tottenham đón bóng lại không thể dứt điểm dù ở ngay trước khung thành.
20’
KHÔNG VÀO!!!
Dalot chuyền ngang và Cunha dứt điểm một chạm luôn. Cú miết lòng cực căng của tiền đạo người Brazil lại đi chệch cột dọc một chút.
23’
Suýt có bàn thắng!
Amad Diallo chuyền ngang hay và Bruno cũng dứt điểm giấu chân rất tốt nhưng bóng lại đi ra ngoài.
27’
Thẻ vàng đầu tiên!
Udogie nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với cầu thủ MU.
29’
THẺ ĐỎ TRỰC TIẾP CHO ROMERO!
Romero vào bóng nguy hiểm vào mắt cá chân của Casemiro và nhận ngay thẻ đỏ trực tiếp.
36’
Tạt bóng!
MU bật tường liên tục rồi đường tạt bóng được tung ra nhưng không cầu thủ nào tiếp ứng kịp thời.
37’
Sút xa!
Bruno Fernandes dứt điểm từ ngoài vòng cấm. Bóng đi căng nhưng lại đập chân hậu vệ bay ra ngoài.
38’
VÀ....OOOOO!!! MU 1-0 TOTTENHAM!
Bruno Fernandes đá phạt góc đầy bất ngờ về góc gần. Mainoo chuyền ngược ra và Mbeumo sút bóng chéo góc khiến Vicario không thể cứu thua.
41’
Cứu thua xuất sắc!
Vicario vừa có pha bay người cứu thua đẳng cấp khi cú đánh đầu của Casemiro là cực khó.
45’
Bù giờ!
Hiệp một có 5 phút bù giờ.
45+2’
Cứu thua tốt!
Vicario lại cứu thua cho Tottenham sau khi thắng Diallo trong pha đối mặt.
45+6’
Hết hiệp một!
Tỉ số là 1-0 cho MU.
46’
Hiệp hai bắt đầu!
MU giao bóng.
49’
VÀ...OOO NHƯNG VIỆT VỊ!
Luke Shaw chuyền bóng hay và Diallo đã đưa bóng vào lưới nhưng trọng tài thổi phạt việt vị.
55’
Thay người!
Udogie chấn thương và Souza vào sân thay.
57’
Sút xa!
Simons tung cú sút xa với lực rất tốt. Bóng đi căng nhưng lệch cột dọc.
60’
Cứu thua tốt!
Vicario cứu thua tốt sau pha dứt điểm bằng chân trái của Luke Shaw ở bên góc trái.
62’
Suýt có bàn thắng!
Luke Shaw lại dứt điểm và lần này trong vòng cấm nhưng cầu thủ Tottenham đã bay người chặn bóng thành công.
66’
Nguy hiểm!
Cunha thoát xuống bên cánh trái rồi chuyền ngược ra nhưng Mbeumo lại không thể dứt điểm.
68’
VÀO NHƯNG LẠI VIỆT VỊ!
Cunha đã sút tung lưới đối thủ nhưng Fernandes đã việt vị trước đó.
73’
Nguy hiểm!
Tottenham đã đưa được bóng vào vòng cấm MU nhưng hậu vệ chủ nhà đã kịp thời phá ra.
58’
Lại cứu thua!
Bruno Fernandes tung cú dứt điểm từ xa nhưng Vicario vẫn cứu thua thành công.
81’
VÀ...OOOOO!! MU 2-0 TOTTENHAM!
Bóng được tạt vào từ bên cánh phải, Sesko đánh đầu hụt và Bruno Fernandes đã có đúng lúc để đẩy bóng vào lưới.
86’
Suýt có bàn thắng!
Bóng được nhả ra và Mbeumo quăng chân cực nhanh nhưng bóng lại đi lái ra khỏi khung thành.
90’
Bù giờ!
Hiệp hai có 5 phút bù giờ.
90+5’
KHÔNG VÀO!
Sesko có cơ hội cực tốt nhưng cú đánh đầu của cầu thủ này quá nhẹ dù ở cự ly rất gần.
90+6’
Hết giờ!
Chung cuộc, Tottenham thua 0-2 trước MU.
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Sesko liệu có được đá chính?
Sesko đang có phong độ rất cao khi ghi được 4 bàn trong 4 lần ra sân gần nhất. Tuy nhiên, tiền đạo này chưa được HLV Carrick cho đá chính một lần nào. Điều đó liệu có thay đổi trong trận đấu này?
MU hồi sinh mạnh mẽ dưới thời Michael Carrick
Kể từ khi Carrick lên nắm quyền, MU lột xác rõ rệt với sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc. "Quỷ đỏ" toàn thắng 3 trận gần nhất trước Man City (2-0), Arsenal (3-2) và Fulham (3-2), vươn lên vị trí thứ 4 trên BXH.
Bruno Fernandes trở lại vai trò số 10 và đang dẫn đầu danh sách kiến tạo với 12 lần dọn cỗ. Trên hàng công, Benjamin Sesko duy trì phong độ ấn tượng khi ghi 4 bàn trong 4 trận gần nhất, bao gồm bàn thắng quyết định ở phút bù giờ vòng 24.
Tottenham sa sút phong độ, vẫn “kỵ giơ” MU
Tottenham đang trải qua giai đoạn đầy khó khăn khi chưa thắng trận nào trong năm 2026 (hòa 3, thua 3) và tụt xuống vị trí thứ 14. Lực lượng sứt mẻ nghiêm trọng với 13 ca chấn thương khiến HLV Thomas Frank đau đầu.
Điểm sáng hiếm hoi là trận hòa Man City 2-2, nơi Dominic Solanke lập cú đúp, trong đó có siêu phẩm “bọ cạp”. Đáng chú ý, Spurs vẫn bất bại 8 trận liên tiếp trước Man Utd trên mọi đấu trường, chuỗi thành tích tốt nhất của họ trước "Quỷ đỏ" trong thế kỷ 21.
MU hiện không thắng Tottenham 6 trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh. Trong bối cảnh Tottenham mất nhiều trụ cột, đây là cơ hội để thầy trò HLV Carrick phá dớp và củng cố vị trí trong top 4.
HLV Michael Carrick đã có những chia sẻ đáng chú ý trước trận MU tiếp đón Tottenham ở vòng 25 Ngoại hạng Anh (19h30, 7/2).
