HLV Carrick làm điều khác biệt Ten Hag - Amorim, MU quyết thắng Tottenham

Ngày nghỉ hậu trận đấu

Theo quy định mới, các cầu thủ MU sẽ được nghỉ trọn một ngày ngay sau mỗi trận đấu. Đây là điểm khác biệt lớn, theo chiều hướng tích cực với dàn sao "Quỷ đỏ".

MU của Carrick gặt hái những kết quả ấn tượng

Dưới thời Ten Hag và Amorim, đội bóng luôn duy trì các buổi hồi phục vào ngày hôm sau, thậm chí những cầu thủ không thi đấu đủ 45 phút vẫn phải tham gia tập luyện cường độ cao. Với Carrick, các buổi hồi phục sẽ được dời sang ngày toàn đội quay lại trung tâm huấn luyện Carrington.

Tăng cường độ, rút ngắn thời lượng

Michael Carrick nhanh chóng thể hiện quyền lực trên cương vị HLV trưởng, dù chỉ đóng vai trò tạm quyền. Nhà cầm quân người Anh rút ngắn thời gian tập luyện nhưng nâng cao cường độ các buổi tập.

Ông đặc biệt chú trọng làm việc cá nhân, nhất là với các trung vệ. Hai cựu hậu vệ Jonathan Woodgate và Jonny Evans được giao nhiệm vụ hỗ trợ nhóm trung tâm hàng thủ cải thiện kỹ năng và cảm giác vị trí.

Ngoài ra, MU cũng thay đổi thói quen trước trận đấu, khi toàn đội đến Old Trafford muộn hơn thay vì có mặt sớm tới bốn tiếng như trước đây.

Carrick có phương pháp huấn luyện khác biệt so với Amorim và Ten Hag

Triết lý mới, tinh thần mới trước đại chiến Tottenham

Ten Hag là HLV đầu tiên tại Old Trafford coi trọng nghiêm túc các buổi hồi phục, và Amorim tiếp tục duy trì thói quen đó. Trong quá khứ, David Moyes và Louis van Gaal từng sẵn sàng triệu tập cầu thủ tập luyện cả vào ngày nghỉ nếu kết quả không tốt, còn Jose Mourinho luôn đảm bảo các ngày nghỉ cố định bất chấp thắng thua.

Vào lúc 19h30 ngày 7/2, MU sẽ đối đầu Tottenham trong khuôn khổ lượt trận sớm của vòng 25 Ngoại hạng Anh. Đây là thời điểm "Quỷ đỏ" đang có phong độ cao với chuỗi 3 trận toàn thắng kể từ khi Carrick được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền, 2 trong số đó trước Man City và Arsenal.