11 chân dài bóng chuyền "náo loạn" cúp C1 châu Âu: Mạnh mẽ, chính xác & kiêu hãnh

Sự kiện: Mỹ nhân bóng chuyền

(Tin thể thao, tin bóng chuyền) Vòng bảng CEV Women’s Champions League 2025-26 khép lại, xác định 11 đội mạnh nhất và 11 “Nữ hoàng sân đấu”, những gương mặt thắp lửa cho chặng knock-out khốc liệt phía trước.

CEV ZEREN Group Women’s Champions League 2025-26, giải đấu được gọi là Cúp C1 của bóng chuyền nữ châu Âu đã khép lại vòng bảng vào ngày 4/2, xác định 11 đội mạnh nhất bước vào vòng knock-out. Ngoài cuộc đua chiến thuật và đẳng cấp, mùa giải năm nay còn được thắp lửa bởi 11 ngôi sao nữ, những “nữ hoàng sân đấu” đại diện cho 11 đội bóng, hội tụ đủ phong độ, bản lĩnh và sức hút đặc biệt.

Zehra Gunes cùng CLB VakıfBank Istanbul có vé tứ kết

Zehra Gunes cùng CLB VakıfBank Istanbul có vé tứ kết

Vòng bảng khép lại: Châu Âu sàng lọc tinh hoa

Sau sáu lượt trận căng thẳng ở 5 bảng đấu, 11 CLB xuất sắc nhất đã vượt qua vòng bảng. Trong đó, các CLB của Italia và Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục khẳng định vị thế bá chủ với tổng cộng 8 đại diện, bên cạnh các đội mạnh đến từ Ba Lan, Đức và Hy Lạp.

Năm đội đứng đầu bảng giành vé trực tiếp vào tứ kết gồm: VakıfBank Istanbul (bảng A), Fenerbahce Medicana Istanbul (bảng B), Eczacıbası Istanbul (bảng C), Carraro Prosecco DOC Conegliano (bảng D - đương kim vô địch) và Developres Rzeszow (bảng E).

Sáu đội xếp nhì và đội hạng ba có thành tích tốt nhất sẽ đấu play-off hai lượt (17-26/2) để tranh 3 suất còn lại vào tứ kết. Điểm hẹn cuối cùng của giải là Final Four tại Istanbul đầu tháng 5, nơi ngôi vương châu Âu sẽ được định đoạt.

11 “Nữ hoàng” tạo nên sức hút Champions League

Giữa cuộc đua khốc liệt của Cúp C1 bóng chuyền nữ châu Âu 2026, 11 cái tên dưới đây nổi bật nhất nhờ ngoại hình nổi trội, mà quan trọng hơn là vai trò quyết định trong lối chơi và thành tích đội bóng.

- Melissa Vargas (Fenerbahce Medicana), cỗ máy ghi điểm hàng đầu giải, dẫn đầu thống kê ghi điểm vòng bảng, biểu tượng sức mạnh và tốc độ.

- Zehra Gunes (VakıfBank Istanbul), mũi công ổn định, ăn nhiều điểm trên lưới, giúp VakıfBank toàn thắng vòng bảng.

- Magdalena Stysiak (Eczacıbası), chuẩn mực của sự ổn định, gánh đội trong những thời khắc khó khăn nhất.

- Isabelle Haak (Conegliano), đầu tàu của đương kim vô địch, sức mạnh toàn diện, giữ Conegliano trên hành trình bảo vệ ngôi vương.

- Julita Piasecka (Developres Rzeszow), ngôi sao sáng của CLB, góp công lớn giúp đội lần đầu đứng đầu bảng Champions League.

- Ekaterina Antropova (Scandicci), lối chơi giàu năng lượng, tạo đột biến trong các pha bóng dài.

- Britt Herbots (Novara), biểu tượng sức mạnh, luôn sẵn sàng bùng nổ ở vòng knock-out.

- Paola Egonu (Milano), tay đập đa năng, cân bằng giữa tấn công và phòng thủ.

- Anna Lazareva (Zeren Ankara), nhân tố bất ngờ, nổi bật với khả năng chắn bóng và ghi điểm ở giữa lưới.

- Anna Artyshuk (Schwerin), thủ lĩnh ghi điểm, điểm tựa tinh thần cho đại diện Đức.

- Milica Kubura (Olympiacos), là trái tim, giúp Olympiacos giành vé play-off.

Anna Artyshuk (Schwerin) là ngôi sao đáng chú ý ở vòng play-off

Anna Artyshuk (Schwerin) là ngôi sao đáng chú ý ở vòng play-off

Chặng đường phía trước: Istanbul gọi tên những đối thủ mạnh nhất

Vòng tứ kết (hai lượt đi và về) vào cuối tháng 2 sẽ là bài test khắc nghiệt, nơi mọi sai lầm đều phải trả giá bằng cả mùa giải. Các đội đứng đầu bảng như VakıfBank, Fenerbahce hay Conegliano có lợi thế thể lực, nhưng áp lực sẽ đè nặng lên họ khi Champions League bước vào giai đoạn “được ăn cả, ngã về không”.

Vòng tứ kết tại Istanbul hứa hẹn là đỉnh cao của bóng chuyền nữ châu Âu, nơi sức mạnh, chiến thuật và bản lĩnh hội tụ. Nhưng trước mắt vào ngày 17/2 tới đây, 6 đội bóng gồm Olympiacos Piraeus, Numia Vero Volley Milano, SSC Palmberg Schwerin, Zeren Ankara, Igor Gorgonzola Novara, Savino Del Bene Scandicci sẽ bước vào trận đấu play-off tranh 3 tấm vé còn lại vào tứ kết.

Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-07/02/2026 08:50 AM (GMT+7)
