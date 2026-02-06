Casemiro có xứng đáng với số tiền 119 triệu bảng MU phải bỏ ra?

Nạn nhân của phong cách mua bán kiểu MU

Cuối tháng 1 vừa qua, MU và Casemiro đã chính thức thông báo kế hoạch chia tay vào cuối mùa giải - thời điểm hợp đồng của tiền vệ người Brazil hết hạn. MU từ chối quyền kích hoạt điều khoản gia hạn thêm 1 năm cho dù Casemiro vẫn đang thi đấu với phong độ rất cao.

Khi Casemiro nói lời tạm biệt - sau khi có thể nâng thêm con số 146 lần ra sân - anh rất dễ bị đặt vào câu chuyện quen thuộc mà MU hay bị chế giễu trên thị trường chuyển nhượng: một biểu tượng nữa cho thói tiêu xài hoang phí, mê mẩn các tên tuổi lớn và đắt giá rồi đem về những ngôi sao đã đi qua đỉnh cao. Nhận xét đó không sai, nhưng Casemiro có lẽ là ngoại lệ mà Quỷ đỏ sẵn sàng lặp lại nếu có cơ hội quay ngược thời gian. Tiền vệ người Brazil là bản hợp đồng có thể không khôn ngoan theo sổ sách, nhưng lại cần thiết về chuyên môn.

Cần biết rằng Casemiro đến Old Trafford với tư cách cầu thủ từng 5 lần vô địch Cúp C1 châu Âu. Anh cũng chơi ở vị trí có rất ít cầu thủ đạt đến đẳng cấp thế giới ở thời điểm đó: tiền vệ phòng ngự và đặc biệt hơn, đây vốn là “nỗi đau kéo dài” của Quỷ đỏ suốt thời hậu Sir Alex Ferguson.

Thăng trầm ở Old Trafford

Việc MU phải bỏ ra tổng cộng 119 triệu bảng đổi lấy sự phục vụ của Casemiro trong 4 mùa giải cũng đến trong bối cảnh đội bóng này sa lầy khủng hoảng. Đó là triệu chứng của sự tuyệt vọng và rối loạn trong mùa hè đầu tiên đầy bão tố của Erik ten Hag. Casemiro không phải kế hoạch dài hạn được phác thảo từ đầu, mà là một quyết định được đẩy nhanh khi MU thua liền hai trận mở màn Premier League. Trước đó, cuộc theo đuổi Frenkie de Jong kéo dài, nhức nhối, tốn thời gian đã đi vào ngõ cụt. Và mục tiêu Champions League lúc ấy bị đóng dấu đỏ: bằng mọi giá phải đạt.

Casemiro nhiều lần đóng vai người hùng của MU

Rốt cuộc, MU đạt thật. Và Casemiro góp phần không nhỏ.Mùa đầu tiên ở Manchester, đặc biệt là nửa năm đầu, Casemiro được nhìn như một bản hợp đồng thay đổi đội bóng. Đơn giản vì anh giải đúng căn bệnh lâu năm của United: tiền vệ phòng ngự. Sự xuất hiện của một số 6 hàng đầu thế hệ đã giúp Quỷ đỏ có được thứ họ thiếu mòn mỏi: một điểm tựa biết đọc tình huống, biết đánh chặn, biết giành lại quyền kiểm soát ở những khu vực mà trước đó họ thường thua thiệt. Tuổi tác nói anh không thể là lời giải dài hạn, nhưng chất lượng và kinh nghiệm biến anh thành miếng vá nhanh, đúng chỗ, và hiệu quả.

Ở thời điểm đỉnh cao phong độ trong màu áo MU, khoảng thời gian họ vô địch Carabao Cup, Casemiro thậm chí được đánh giá như bản hợp đồng quan trọng nhất của CLB kể từ Eric Cantona. Khi đó, người hâm mộ MU thường trêu đùa rằng đội bóng của họ nên trả thêm tiền cho Real Madrid.

Rồi mùa thứ hai đến và mọi chuyện xoay chiều theo hướng tiêu cực. Casemiro chật vật hơn nhiều, và chính giai đoạn ấy làm thay đổi cách người ta nhìn về cả hành trình của anh ở Manchester, nhất là từ bên ngoài Old Trafford. Có những trận, anh trông như không còn theo kịp tốc độ Premier League và trở nên nặng nề. Cho dù Casemiro không phải người duy nhất khổ sở với lối chơi ngày càng hỗn loạn của Ten Hag, nhưng thứ bóng đá càng lúc càng lao dốc vào trạng thái phi cấu trúc ấy đặc biệt bất lợi cho một tiền vệ trụ ngoài 30: khoảng trống lớn hơn, chuyển trạng thái liên tục hơn, và mọi nhược điểm bị phóng đại.

Casemiro từng có giai đoạn sa sút thảm hại cùng MU

Không có khoảnh khắc nào phũ phàng hơn trận thua 0-4 trên sân Crystal Palace tháng 5/2024, khi Jamie Carragher lên truyền hình kêu Casemiro nên rời bóng đá trước khi bóng đá rời bỏ anh. Nó không còn là lời chỉ trích thông thường, mà là lời châm biếm sâu cay.

Nhưng Casemiro không rời đi. Anh ở lại. Ngay cả khi từng bị đẩy ra rìa dưới đời HLV kế nhiệm Ten Hag - Ruben Amorim, có giai đoạn còn đứng sau Toby Collyer 21 tuổi trong thứ tự lựa chọn, Casemiro vẫn bền bỉ tìm đường quay lại. Anh trở lại đội hình và gần như trở thành cái tên xuất hiện thường xuyên. Từ đó, anh lại biến thành ví dụ mà Amorim hay nhắc các cầu thủ khác noi theo: thái độ tập luyện, sự chuyên nghiệp, và tinh thần giành lại vị trí.

Mùa này, Casemiro đá chính 21 trong 26 trận trên mọi đấu trường, và gần như đá chính tất cả các trận Premier League khi anh đủ điều kiện thi đấu. Người ta có thể than vãn Kobbie Mainoo cần thêm cơ hội, nhưng không ai trong đó kêu gọi HLV gạch tên Casemiro để lấy chỗ cho tài năng trẻ người Anh. Khi MU chơi trong những cấu trúc gọn hơn, thận trọng hơn so với giai đoạn hỗn loạn trước đó, Casemiro nhìn chung vẫn đủ khả năng chơi ở đẳng cấp cao.

Xứng đáng đến từng xu?

Anh còn đem lại một thứ mà MU từng rất kém cỏi trong những năm trước: tận dụng cơ hội từ tình huống cố định. Casemiro có tổng cộng 21 bàn kể từ ngày tới CLB - con số đáng nể với một tiền vệ trụ. Anh có thể chuyền thất thường, có những pha xử lý khiến người ta bực, nhưng trong suốt 3 năm rưỡi qua, không ít đêm người hâm mộ MU nhìn quanh và thấy ngoài Bruno Fernandes, Casemiro là người hiếm hoi vẫn tạo được khác biệt cho đội bóng này.

Các pha đánh đầu của Casemiro là "vũ khí" mới của MU

Casemiro thông báo anh sẽ rời CLB vào cuối mùa ngay sau khi anh được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận derby Manchester lần thứ 198. Nó giống một lời nhắc cuối: anh vẫn còn đủ khả năng cống hiến cho United, chỉ là không thể ở mức lương hiện tại.

Ngay cả khi không kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng một năm, ước tính sơ bộ cho thấy chi phí tối thiểu mà MU phải bỏ ra để ký hợp đồng và giữ chân Casemiro trong 4 mùa giải vừa qua là 119 triệu bảng. Liệu điều đó có xứng đáng? Điều đó tùy thuộc vào góc nhìn của mỗi người.

Nếu bạn nhìn như một bài toán đầu tư thuần túy, khó mà gọi đó là món hời. Nhưng nếu bạn nhìn nó như một khoản chi để cứu một mùa giải, cứu mục tiêu Champions League, giữ một đội bóng khỏi rơi khỏi quỹ đạo, câu chuyện lại khác.

Điều dễ thống nhất hơn là thế này: MU thường là một đội tốt hơn khi Casemiro có mặt. Đặc biệt ở mùa này. Và giờ họ phải thay anh.

So với mùa hè năm 2022, ban lãnh đạo Old Trafford hiện tại khác hẳn, và chắc chắn họ sẽ tìm kiếm một tiền vệ trẻ hơn, khỏe mạnh hơn, có tiềm năng phát triển cao hơn khi khoác áo United, và giá trị bán lại cũng cao hơn nếu cầu thủ đó không đạt được kỳ vọng. Chắc chắn họ sẽ mang về một bản hợp đồng được đánh giá là “thông minh” hơn.

Giống như Casemiro, tiền vệ đó - dù là Elliot Anderson, Carlos Baleba hay một mục tiêu khác - sẽ không hề rẻ. Và để tránh bất kỳ sự sa sút nào ở mùa giải tới, họ cần phải đáng tin cậy ở vị trí tiền vệ trụ của MU như Casemiro đã làm được trong phần lớn sự nghiệp đầy biến động của anh tại Old Trafford. Đó rõ ràng là bài toán không đơn giản, và có thể giờ này năm sau, người MU lại ước rằng họ có thể đem về một tiền vệ đắt đỏ nhưng hiệu quả như Casemiro.