MU hồi sinh tham vọng đua vô địch: Sức sống mới từ "Đồ tể" Martinez

Michael Carrick là nhân tố chính đứng sau sự khởi sắc của MU kể từ khi đảm nhận vai trò HLV tạm quyền. Tuy nhiên, khi phân tích sự cải thiện về cả phong độ lẫn kết quả thi đấu, một yếu tố khác mang tính quyết định đến thành công này: Sự trở lại của Lisandro Martinez.

Lisandro Martinez mang lại sức sống mới cho MU

Sự trở lại được tính toán kỹ lưỡng

Sau quãng thời gian dài vắng mặt vì chấn thương đầu gối nghiêm trọng – chấn thương từng khiến Martinez từng thoáng nghĩ đến viễn cảnh giải nghệ – Ruben Amorim đã thận trọng trong quá trình đưa nhà vô địch World Cup trở lại. HLV người Bồ Đào Nha chỉ cho cậu học trò ra sân từng chút một trong 5 trận đầu tiên, trước khi xếp anh đá chính lần đầu tiên ở trận gặp Newcastle. Kết quả, MU giành chiến thắng 1-0.

Kể từ đó, Martinez đá chính trong tất cả các trận còn lại. Thành tích của "Quỷ đỏ" xuyên suốt quãng thời gian này là 4 chiến thắng, 3 trận hòa, trong đó 3 chiến thắng đến dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick.

Sự trở lại của Carrick trên băng ghế huấn luyện cũng giúp Martinez phát huy hết khả năng, khi anh được thi đấu trong sơ đồ hàng thủ 4 người – hệ thống quen thuộc trong phần lớn sự nghiệp của mình. Bên cạnh đó, việc đá cặp trung vệ với Harry Maguire, người sở hữu bộ kỹ năng đối lập, giúp họ bổ trợ cho nhau một cách hiệu quả.

Dù được đặt biệt danh “The Butcher” (Đồ tể) vì lối chơi quyết liệt, Martinez thực chất luôn nổi bật nhờ khả năng chơi bóng bằng kỹ năng, đầu óc hơn thay vì dựa vào sức mạnh. Trong khi Maguire đóng vai trò như “lá chắn” phòng ngự, Martinez được tự do phát huy điểm mạnh là khả năng phân phối bóng, giúp lối chơi của MU vận hành trơn tru.

"Vũ khí bí mật" ở những trận cầu then chốt

Trong chiến thắng 3-2 trước Fulham ở vòng 24 Ngoại hạng Anh, Martinez cho thấy tầm quan trọng của mình với mặt trận tấn công. Ngay đầu trận, anh nhận bóng từ Casemiro ngay sát vòng cấm đội nhà, nhanh chóng dâng cao sang phần sân Fulham rồi thực hiện đường chuyền cho Kobbie Mainoo. Từ đó, Mainoo mở bóng cho Amad Diallo tung cú cứa lòng buộc thủ môn Bernd Leno phải trổ tài cứu thua.

Martinez gây ấn tượng mạnh khi "bắt chết" Haaland ở derby Manchester

Đến cuối trận, thời điểm MU bị Fulham ghi liền hai bàn và mất thế trận, chính Martinez khởi xướng pha bóng dẫn đến bàn thắng quyết định của Benjamin Sesko bằng đường chuyền dài đổi cánh chuẩn xác cho Amad.

Bên cạnh những pha xoạc bóng và cản phá quyết liệt, chính khả năng xử lý bóng và điều tiết lối chơi mới khiến Martinez trở thành nhân tố tạo khác biệt. Anh có thể đảm nhiệm cùng lúc vai trò của hậu vệ và lẫn tiền vệ trụ.

Sự điềm tĩnh khi cầm bóng, cùng khả năng di chuyển vào trung lộ hoặc dạt sang cánh trái của Martinez cũng là yếu tố quan trọng giúp MU đánh bại Arsenal ở vòng 23. Anh góp phần giúp đội bóng vượt qua sức ép ban đầu của “Pháo thủ” trước khi kiểm soát hoàn toàn hiệp hai.

Màn trình diễn ấn tượng nhất của Martinez trong chuỗi trận thắng dưới thời Carrick phải kể đến trận derby Manchester, nơi anh khiến Erling Haaland gần như “mất hút”.

Đây được xem là lời đáp trả hoàn hảo cho dự đoán trước trận của Nicky Butt và Paul Scholes, khi hai cựu danh thủ cho rằng Martinez sẽ bị Haaland “hất văng như một đứa trẻ”.

Khoảng trống khi Martinez vắng mặt

Do 4 chấn thương nặng (3 ở bàn chân và 3 ở đầu gối), Martinez mới ra sân hơn một nửa số trận Ngoại hạng Anh kể từ khi gia nhập MU. Trong 70 trận có anh, "Quỷ đỏ" thắng 35, hòa 15 và thua 20 trận. Ngược lại, ở 68 trận vắng Martinez, đội bóng chỉ thắng 28, hòa 14 và thua tới 26 trận.

Những giai đoạn khó khăn nhất của MU cũng thường trùng với thời điểm Martinez không thể thi đấu. Sau chấn thương xương bàn chân vào tháng 4/2023, MU chỉ thắng 5/9 trận cuối mùa, bao gồm thất bại trước Man City ở chung kết FA Cup.

Đầu mùa 2023/24, Martinez tái phát chấn thương và phải phẫu thuật lần 2. Không có trung vệ người Argentina, MU thắng 10/22 trận, thua 10 trận và bị loại khỏi cả League Cup lẫn Champions League.

Sau khi trở lại, anh tiếp tục dính chấn thương đầu gối và căng cơ bắp chân, qua đó nằm viện hơn ba tháng. Trong giai đoạn này, MU chỉ thắng 3/14 trận đấu tại Ngoại hạng Anh.

Martinez phải vật lộn với chấn thương từ khi gia nhập MU

“Cuộc chiến không ngừng nghỉ”

Martinez kịp trở lại cho trận chung kết FA Cup 2024 và là một trong những nhân tố chủ chốt giúp MU bất ngờ đánh bại Man City. Sau đó, anh trải qua 9 tháng không chấn thương và góp công giúp ĐT Argentina vô địch Copa America.

Tuy nhiên, tháng 2/2025, Martinez gặp chấn thương nặng nhất sự nghiệp khi đứt dây chằng chéo trong trận gặp Crystal Palace. Anh chỉ trở lại vào tháng 11 và trong quãng thời gian đó, MU kết thúc mùa giải vô địch quốc gia với vị trí thấp nhất trong 51 năm, đồng thời thua Tottenham ở chung kết Europa League.

Chuẩn mực trong phòng thay đồ

MU đang hưởng lợi từ việc Martinez trở lại với thể trạng và phong độ tốt nhất. Một nguồn tin nội bộ cho biết trung vệ này luôn duy trì tiêu chuẩn cao tại trung tâm huấn luyện Carrington, sẵn sàng nhắc nhở đồng đội nếu họ không đạt yêu cầu. Anh có tinh thần cạnh tranh rất cao và ghét thất bại, kể cả trong các buổi tập.

Martinez được mô tả là người luôn lan tỏa năng lượng tích cực, thường xuyên nhắc nhở mọi người rằng được khoác áo MU là một đặc ân. Anh cũng đề cao sự gắn kết giữa cầu thủ, ban huấn luyện, người hâm mộ và toàn bộ câu lạc bộ.

Ngay cả khi còn chấn thương, Martinez vẫn theo đội sang Mỹ du đấu tiền mùa giải và tiếp tục quá trình hồi phục tại Chicago.

Sự kết nối với Michael Carrick

Sau chiến thắng ở derby Manchester, Martinez dành lời khen cho HLV Carrick vì đã khích lệ các cầu thủ “tận dụng nguồn năng lượng từ người hâm mộ” để đánh bại Man City. Trong cuộc phỏng vấn với Stansport, anh chia sẻ thêm:

“Tôi thực sự ấn tượng với ông ấy: ngôn ngữ cơ thể, năng lượng, cách giao tiếp. Ông ấy rất gần gũi với cầu thủ, cách ông ấy tin tưởng, cách nói chuyện và kết nối với mọi người. Nếu bạn chơi cho MU, nghĩa là bạn có giá trị. Bạn cần những người hiểu được phẩm chất của mình, giúp bạn phát huy điều tốt nhất, và tôi nghĩ ông ấy đang làm điều đó.”

HLV Carrick đặt niềm tin tuyệt đối vào Martinez

“Ông ấy giúp tất cả mọi người tốt hơn, không chỉ cầu thủ mà cả đội ngũ nhân viên. Và với tôi, khi ai đó chạm đến trái tim mình, tôi sẽ cống hiến tất cả. Ông ấy đã làm được điều đó, và bạn có thể thấy trên sân rằng chúng tôi luôn chơi với 100% khả năng".

Về phía Carrick, ông cũng đánh giá cao Martinez: “Bạn phải chơi bóng bằng cảm xúc, bằng niềm hứng khởi. Và Licha là hiện thân rõ ràng nhất cho điều đó, cả trong sinh hoạt hàng ngày lẫn trong các trận đấu".

Sự hứng khởi đang trở lại với MU, và sự kết hợp giữa tinh thần chiến đấu mãnh liệt cùng kỹ thuật xuất sắc của Lisandro Martinez chính là một trong những lý do quan trọng nhất.