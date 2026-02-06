MU quyết đấu Tottenham: Carrick giữ đôi chân trên mặt đất, báo tin vui về Mount - De Ligt
HLV Michael Carrick đã có những chia sẻ đáng chú ý trước trận MU tiếp đón Tottenham ở vòng 25 Ngoại hạng Anh (19h30, 7/2).
“Các cầu thủ đã làm rất tốt và hoàn toàn tập trung. Chúng tôi đều ý thức được bức tranh lớn hơn, những giả định và khả năng có thể xảy ra. Nhưng với tư cách là cầu thủ, bạn chỉ tập trung vào những gì ở phía trước, cố gắng đạt được điều tốt nhất trong thời điểm hiện tại và cho phần còn lại của mùa giải.
Các chàng trai đã thể hiện vượt xa những gì bạn có thể tưởng tượng. Họ hoàn toàn đặt trọn niềm tin và sự cam kết vào công việc này. Chúng tôi chỉ tập trung vào việc trở nên tốt hơn, cải thiện từng ngày và đưa bản thân cũng như câu lạc bộ đến nơi mà chúng tôi muốn hướng tới. Đó là những bước đi nhỏ, nhưng chúng tôi đang nhắm đến một cái kết rất lớn cho mùa giải”.
“Có lẽ Mount sẽ trở lại sớm hơn. Thực sự thì cậu ấy cũng không còn quá xa ngày tái xuất. De Ligt thì đang từng bước hồi phục, tiến triển tốt và giữ tinh thần rất tích cực. Hiện tại vẫn hơi sớm, nhưng hy vọng cậu ấy cũng sẽ không phải chờ đợi quá lâu”.
“Tottenham chắc chắn sẽ mang đến nhiều khó khăn. Họ có nhiều cầu thủ chấn thương, liên tục có sự thay đổi về nhân sự ra vào, điều này khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn từ góc nhìn của họ. Tottenham sở hữu những cầu thủ tấn công rất chất lượng, luôn tìm cách kéo giãn hàng phòng ngự, chơi trực diện và xâm nhập vòng cấm. Đó là điều chúng tôi phải đặc biệt lưu ý.
Ở một vài khía cạnh, đây sẽ là trận đấu khác so với những gì chúng tôi đã trải qua trong vài tuần gần đây. Chúng tôi đang ở trạng thái tốt. Các cầu thủ đã tập luyện rất nghiêm túc trong tuần này. Nhưng tất cả phải giữ đôi chân trên mặt đất, không được tự mãn. Điều quan trọng nhất vẫn là trận đấu tiếp theo”.
“Vào thời điểm đó, mọi người đều nói hai trận đầu tiên (gặp Man City và Arsenal) sẽ là những thử thách lớn và dự đoán một khởi đầu rất khó khăn. Ở một khía cạnh nào đó, điều này lại giúp toàn đội tập trung hơn và sẵn sàng bước vào cả hai trận đấu.
Tôi không nhìn quá xa về phía trước. Nhưng chúng tôi có một ý tưởng chung về việc muốn đội bóng vận hành như thế nào, và kể từ khi tôi đến đây, điều đó ngày càng trở nên rõ ràng hơn trong cách chúng tôi thi đấu.
Ba chiến thắng vừa qua đều rất tuyệt vời, mỗi trận mang một ý nghĩa khác nhau. Chúng tôi tin rằng tập thể này vẫn còn rất nhiều dư địa để phát triển, và điều quan trọng là mọi thứ đang được xây dựng trên một nền tảng tích cực”.
“Tôi thực sự rất thích buổi gặp đó, chúng tôi nói chuyện rất hợp. Đó là lần đầu tiên tôi gặp ông ấy một cách đúng nghĩa và chúng tôi đã trao đổi khá nhiều về những vấn đề chung của bóng đá, cũng như một chút về quy trình làm việc và các ý tưởng. Ông ấy rất cởi mở và thân thiện. Tôi đã tận hưởng cuộc trò chuyện đó, vì vậy sẽ rất vui khi được gặp lại ông ấy”.
Từ chỗ đứng trước nguy cơ phải rời đi trong kỳ chuyển nhượng tháng 1, sự nghiệp của Kobbie Mainoo thăng hoa trở lại. Kể từ khi HLV Michael Carrick...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-06/02/2026 00:56 AM (GMT+7)