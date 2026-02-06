MU quyết đấu Tottenham: Carrick giữ đôi chân trên mặt đất, báo tin vui về Mount - De Ligt

Carrick ca ngợi tinh thần cầu thủ MU giữa những bất ổn về ghế HLV trưởng dài hạn

“Các cầu thủ đã làm rất tốt và hoàn toàn tập trung. Chúng tôi đều ý thức được bức tranh lớn hơn, những giả định và khả năng có thể xảy ra. Nhưng với tư cách là cầu thủ, bạn chỉ tập trung vào những gì ở phía trước, cố gắng đạt được điều tốt nhất trong thời điểm hiện tại và cho phần còn lại của mùa giải.

Các chàng trai đã thể hiện vượt xa những gì bạn có thể tưởng tượng. Họ hoàn toàn đặt trọn niềm tin và sự cam kết vào công việc này. Chúng tôi chỉ tập trung vào việc trở nên tốt hơn, cải thiện từng ngày và đưa bản thân cũng như câu lạc bộ đến nơi mà chúng tôi muốn hướng tới. Đó là những bước đi nhỏ, nhưng chúng tôi đang nhắm đến một cái kết rất lớn cho mùa giải”.