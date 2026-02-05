Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Ngọc quý MU Mainoo bị tố làm gãy tay đối thủ, "lột xác" dưới thời Carrick

Premier League 2025-26 Manchester United

Từ chỗ đứng trước nguy cơ phải rời đi trong kỳ chuyển nhượng tháng 1, sự nghiệp của Kobbie Mainoo thăng hoa trở lại. Kể từ khi HLV Michael Carrick đóng vai trò tạm quyền tại Old Trafford, tiền vệ người Anh liên tục được sử dụng.

   

Ngôi sao thuộc biên chế CLB Fulham là Alex Iwobi vừa có những chia sẻ đáng chú ý sau thất bại 2-3 trước Manchester United tại Old Trafford. Dù dành lời khen cho Kobbie Mainoo, tiền vệ người Nigeria cũng tiết lộ chính cầu thủ trẻ bên phía MU đã vô tình khiến anh dính chấn thương tay trong trận đấu kịch tính hôm thứ Bảy tuần trước.

Mainoo từng không được HLV Amorim trọng dụng

Mainoo từng không được HLV Amorim trọng dụng

⚽ Mainoo trở lại mạnh mẽ trong đội hình MU

Kobbie Mainoo đang thực sự “hồi sinh” dưới thời HLV Michael Carrick. Sau quãng thời gian ít được trọng dụng dưới triều đại Ruben Amorim – khiến anh từng bị đồn đoán là “vô cùng thất vọng” và có thể rời CLB – Mainoo giờ đã đá chính 3 trận liên tiếp.

Đáng chú ý, cả ba trận đó MU đều giành chiến thắng trước Arsenal, Man City và Fulham. Trận thắng Fulham giúp "Quỷ đỏ" trở lại top 4 Premier League, trong một kịch bản nghẹt thở khi Kevin gỡ hòa 2-2 ở phút 90+1 trước khi Sesko ấn định tỷ số chỉ ít phút sau.

Iwobi (bên trái)&nbsp;dính chấn thương vì&nbsp;Mainoo

Iwobi (bên trái) dính chấn thương vì Mainoo

🤕 Iwobi kể lại khoảnh khắc bị Mainoo "hạ gục"

Trong vlog ngày thi đấu, Iwobi vừa cười vừa than thở về pha va chạm với Mainoo: “Tôi gửi lời khen cho Kobbie Mainoo. Nhưng Kobbie ơi, cậu làm gãy tay tôi rồi đấy. Thật sự là xong luôn cái tay tôi rồi. Cậu này có sức mạnh kiểu Ghana ấy!”.

Không chỉ nói về chấn thương, Iwobi còn bày tỏ sự tiếc nuối về trận đấu: “Đó là một trận hay. Chúng tôi đã rất cố gắng để quay lại trận đấu. Trước đó VAR xử chúng tôi hơi nặng tay. Kevin ghi bàn đầu tiên, mà phải nói là siêu phẩm. Raul thì quá lạnh lùng trên chấm 11m. Thật cay đắng khi họ ghi bàn ở phút cuối, nhưng cảm ơn tất cả sự ủng hộ”.

🌟 Carrick: Mainoo là "niềm vui khi theo dõi"

Mainoo được xem là một trong những người hưởng lợi lớn nhất sau sự ra đi của Amorim. Carrick tin rằng học trò trẻ của mình đang đi đúng hướng: “Kobbie còn rất trẻ. Cậu ấy đã trải qua cả đỉnh cao lẫn thất vọng và đó là điều rất bình thường.

HLV Carrick khen ngợi Mainoo

HLV Carrick khen ngợi Mainoo

Chính điều đó làm cậu ấy mạnh mẽ hơn. Kobbie mang đến niềm vui khi theo dõi. Chơi bóng đỉnh cao không chỉ là kỹ năng, mà còn là khả năng chịu áp lực. Kobbie đã đá chung kết EURO cho tuyển Anh và thể hiện rất tốt. Giờ cậu ấy đang ở trạng thái tốt, và nhiệm vụ của chúng tôi là tiếp tục thúc đẩy, hỗ trợ và giúp cậu ấy tiến bộ”.

Manchester United sẽ trở lại Old Trafford vào cuối tuần này để tiếp đón Tottenham (19h30 ngày 7/2, giờ Hà Nội), với mục tiêu giành chiến thắng thứ tư liên tiếp tại Premier League. Kobbie Mainoo gần như chắc chắn tiếp tục đá chính, trong bối cảnh "Spurs" vẫn chưa có nổi một chiến thắng nào tại giải đấu trong năm 2026. "Quỷ đỏ" rõ ràng đang vào phom, và Mainoo là một mảnh ghép không thể thiếu trong hành trình đó.

Theo Tiến Sơn

Nguồn: [Link nguồn]

05/02/2026 15:01 PM (GMT+7)
