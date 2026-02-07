Giải mã bí mật khoa học phía sau cú sút “nổ như bom” của Matheus Cunha

“Tôi rất thích cú sút của Matheus Cunha vào lưới Arsenal, vì nó khiến tôi nhớ rất nhiều đến kỹ thuật của Neymar. Điều tôi nhận thấy ở nhiều cầu thủ Nam Mỹ là khả năng tạo ra lực sút cực lớn dù chỉ vung chân rất ít, nhưng vẫn hoàn thiện trọn vẹn động tác theo đà, tạo nên những cú dứt điểm mang tính sát thương cao”, Osamah, thính giả chương trình Talk of the Devils tại Toronto nhận xét.

Osamah không phải là người duy nhất có chung cảm nhận đó.

Matheus Cunha thi đấu ấn tượng những tuần gần đây

🔥 Khoảnh khắc bùng nổ trước Arsenal

Bàn thắng quyết định của Matheus Cunha vào lưới Arsenal không chỉ là một siêu phẩm, mà còn khép lại màn trình diễn xuất sắc, đồng thời khơi mào cho hàng trăm CĐV Man United bắt chước màn ăn mừng lướt sóng của anh trên khán đài.

Sau quãng thời gian đầu cần thích nghi với môi trường mới tại Manchester United, Cunha đang thực sự tìm thấy phiên bản đỉnh cao của bản thân trong những tuần gần đây. Tiền đạo 26 tuổi có một pha kiến tạo quan trọng ở trận derby Manchester, trước khi ghi bàn bằng cú sút xa táo bạo vào lưới Arsenal.

Chuỗi phong độ thăng hoa tiếp tục được kéo dài với bàn thắng vào lưới Fulham hôm Chủ nhật: đón đường chuyền “không nhìn” của Casemiro bên cánh phải vòng cấm rồi nã đại bác tung nóc lưới Bernd Leno.

Những cú sút của Cunha có lực cực tốt

🧠 Khoa học đằng sau sức mạnh: hông, trụ chân và… nước rút

Kỹ thuật dứt điểm của Cunha đã thu hút sự chú ý trong nhiều năm. Mùa trước, anh là một trong những cầu thủ vượt trội nhất Premier League về hiệu suất ghi bàn so với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG), cho thấy các bàn thắng của anh không hề ngẫu nhiên.

Theo Archit Navandar, trợ lý giáo sư về cơ sinh học tại Đại học Bách khoa Madrid, điều đặc biệt nằm ở chỗ Cunha tạo ra lực sút lớn dù động tác vung chân (backlift) rất tối giản.

“Điều mọi người không để ý là trước khi sút, cậu ấy đang… tăng tốc. Cunha có không gian, có thời gian để sải bước dài. Ngay trước khi đặt chân trụ, hông của cậu ấy được duỗi ra rất mạnh. Đó chính là nguồn năng lượng chính”, ông Archit Navandar nhận xét.

Nghiên cứu của Navandar cũng chỉ ra rằng những cầu thủ sút mạnh nhất là những người có biên độ gập - duỗi hông lớn nhất, bất kể ở cấp độ trẻ hay chuyên nghiệp.

Vị trí đặt chân trụ cũng mang tính then chốt. Cunha thường đặt chân trụ hơi chếch lên phía trước so với bóng, giúp truyền lực tối đa vào cú sút. Đặt sai vị trí, cú sút sẽ lệch hướng, giống hệt cú swing lỗi của một golfer.

Cổ chân tốt là một phần bí quyết của Cunha

🎯 Theo đà hoàn hảo, cổ chân linh hoạt và “vũ khí độc” của Cunha

Một yếu tố khác làm nên sự khác biệt của Cunha là động tác theo đà (follow-through). Anh thường kết thúc cú sút với chân đá duỗi hoàn toàn, kết hợp cổ chân cực kỳ khỏe và linh hoạt.

“Nếu coi bàn chân như một cây gậy golf, Cunha kiểm soát rất tốt cách bẻ bàn chân để tạo lực, độ xoáy và quỹ đạo khác nhau. Neymar hay Harry Kane cũng xuất sắc ở điểm này – họ có độ linh hoạt cổ chân cho phép điều chỉnh cú sút vào thời khắc cuối cùng", trợ lý Navandar phân tích.

Ngoài ra, Cunha giữ thăng bằng rất tốt khi dứt điểm: khung chậu ít bị nghiêng, không đổ người quá đà và thường dang tay trái khi sút chân phải để ổn định cơ thể. Điều đó giúp anh rút ngắn thời gian chuẩn bị nhưng vẫn tạo ra cú sút uy lực.

Dù đôi lúc vẫn mắc lỗi như ngả người quá sâu khiến bóng bay vọt xà, Cunha vẫn sở hữu một kỹ năng hiếm có: khả năng ra chân nhanh, mạnh và khó đoán.

Gộp tất cả lại, Manchester United đang có trong tay một tiền đạo với “vũ khí” mà rất ít cầu thủ trên thế giới sở hữu. Phần còn lại của mùa giải sẽ cho thấy "Quỷ đỏ" khai thác thứ vũ khí đặc biệt ấy hiệu quả đến mức nào.