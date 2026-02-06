Dự đoán tỷ số vòng 25 Ngoại hạng Anh: Liverpool tỉ thí Man City, MU không dễ hạ Tottenham

Bộ mặt mới của cuộc tái đấu

Sự chú ý của vòng đấu sẽ đổ về Anfield, nơi nhà đương kim vô địch Liverpool sẽ đón tiếp Man City trong trận đấu mang tính then chốt cho cả hai đội trong cuộc đua mà họ đang tham gia. Liverpool phải thắng để có thể ngoi trở lại top 4, nhưng Man City cũng thèm 3 điểm vì hy vọng vô địch của họ sẽ càng xa vời nếu có thêm những cú ngã nữa.

Cả hai đội đã đổi thay so với trận thắng 3-0 của Man City trước Liverpool hồi tháng 11

So với những gì diễn ra tại Etihad hồi tháng 11, gần đây Liverpool đã thể hiện một bộ mặt khác và hứa hẹn không dễ để Man City thắng được. Trong đó sự thay đổi đến từ cặp tấn công Florian Wirtz – Hugo Ekitike, bộ đôi này đã kiến tạo cho nhau tổng cộng 6 lần trên mọi mặt trận cho “The Reds” và Liverpool đã ghi 10 bàn trong 2 trận sân nhà gần nhất.

Mặc dù phong độ của Liverpool vẫn chập chùng, Man City cũng không thực sự quá khá hơn. Điểm sáng của “The Citizens” gần đây là sự hòa nhập của tân binh Marc Guehi, người đáng lẽ đã về Liverpool hè 2025 nếu không có sự can thiệp của Oliver Glasner, cũng như sự tiến bộ của trung vệ Khusanov. Cuộc đối đầu giữa bộ đôi trung vệ này với 2 tiền đạo đang vào phom của Liverpool sẽ cực kỳ đáng xem.

Arsenal tất nhiên rất chờ đợi một cú sảy chân của Man City, nhưng họ cũng cần phải hạ Sunderland tại Emirates. Sau khi đã đoạt vé vào chung kết League Cup, đội quân của HLV Mikel Arteta đang khá thảnh thơi vì họ đã tiến bước đều ở tất cả các đấu trường. Không những vậy họ vẫn được đá tiếp ở sân nhà Emirates, và dù Sunderland đã cầm hòa Arsenal 2-2 ở lượt đi, “Mèo đen” chỉ thắng 2 trận trên sân khách từ đầu mùa.

Aston Villa vẫn đang cố sức đuổi theo Arsenal và HLV Unai Emery hy vọng hàng công của ông sẽ thể hiện tốt khi họ đến thăm Bournemouth. Họ đã thua 2/3 vòng gần nhất nên khả năng rơi xuống cuộc đua top 4 là rất có thể, mà hàng công của Villa lại đang ghi bàn kém nhất top 7. Việc đưa Tammy Abraham và Leon Bailey trở lại CLB đang được kỳ vọng sẽ tạo ra sức sống mới, nhưng nếu không thành thì Aston Villa khó có thể trụ lâu ở vị trí thứ 3.

Bất bại gặp nhau

MU đang bất bại 3 trận liên tiếp dưới thời Michael Carrick, vẫn ít hơn 1 trận so với Tottenham của Thomas Frank, nhưng cả 3 trận đều toàn thắng. Carrick vẫn giữ được đôi bàn tay “Midas” của mình sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước Fulham, ông kết hợp cả sự tinh tường trong đấu pháp với sự đơn giản trong lựa chọn đội hình, khiến MU tạo ra cảm giác của một tập thể khó bị đánh bại.

Tottenham không thua 4 trận gần nhất, trong khi MU đang thắng liên tiếp 3 trận

Nhưng nếu những gì xảy ra trong hiệp 2 của trận gặp Man City còn được tiếp diễn, Tottenham hứa hẹn sẽ gây ra rất nhiều thách thức cho đội chủ sân Old Trafford. Spurs hòa 2-2 nhưng so với diễn biến buồn ngủ và thiếu sức sống của hiệp 1, việc họ vùng lên đá cực kỳ sung cho thấy Thomas Frank chưa hoàn toàn mất đi khả năng kiểm soát tập thể này. Tottenham đúng là đang xếp ở nửa dưới BXH, nhưng không phải vì chất lượng cầu thủ kém.

Nếu thắng Tottenham, MU sẽ đặt cả Liverpool lẫn Chelsea vào thế bám đuổi. Tuy nhiên Chelsea có trận gặp Wolverhampton khá dễ, trừ khi Liam Rosenior lại chế ra một đấu pháp nào đó tự làm khó các cầu thủ của mình như trước Arsenal giữa tuần này. Việc Chelsea cần bàn thắng nhưng đá 5 hậu vệ và dạt Liam Delap ra cánh đã khiến Rosenior bị các huyền thoại CLB chỉ trích, hy vọng đó sẽ chỉ là một đấu pháp nhất thời thay vì một thói quen.

Không ai nghĩ Brentford lại đang có cửa đến gần khu vực dự Cúp C1 trong khi Newcastle vẫn đứng ở nửa dưới BXH. Trước màn đối đầu giữa hai đội tại St. James Park, Newcastle mới thắng 1/7 trận gần nhất, tương lai của Eddie Howe bị đặt dấu hỏi và cả Sandro Tonali cũng được đồn tìm đường tháo chạy. Brentford với sự lợi hại của cặp Thiago – Schade đã thắng 3-1 ở lượt đi, trong khi Newcastle chưa nghĩ ra cách lấy lại phong độ cho Woltemade và đặc biệt là người cũ của Brentford, Yoane Wissa.