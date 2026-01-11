Nhận định trận HOT Cúp FA: MU khốn khó đấu Brighton, Arsenal thảnh thơi

MU - Brighton: 23h30, 11/1, vòng 3 FA Cup

MU sẽ tiếp đón Brighton trên sân Old Trafford ở vòng 3 FA Cup với mục tiêu không gì khác ngoài tấm vé đi tiếp. Dù phong độ phòng ngự vẫn còn để lại nhiều dấu hỏi, lợi thế sân nhà cùng chất lượng đội hình được đánh giá nhỉnh hơn giúp “Quỷ đỏ” bước vào trận đấu này với vị thế của đội cửa trên. Brighton là đối thủ khó chịu, song nếu chơi đúng khả năng, MU hoàn toàn có thể nghĩ tới một chiến thắng thuyết phục.

MU (áo đỏ) hướng đến chiến thắng trước Brighton

Trước thềm cuộc đối đầu, MU vừa trải qua trận hòa 2-2 đáng tiếc trước Burnley tại Premier League. Ở trận đấu đó, thầy trò HLV Darren Fletcher áp đảo hoàn toàn về thế trận khi kiểm soát bóng tới 65% và tung ra 30 cú dứt điểm, trong đó có 10 lần trúng đích.

Benjamin Sesko tỏa sáng với cú đúp. Tuy nhiên, việc không thể giành trọn 3 điểm một lần nữa cho thấy sự mong manh nơi hàng phòng ngự của đội chủ sân Old Trafford.

Thống kê chỉ ra rằng MU đã để thủng lưới ở 5 trong 6 trận gần nhất, nhận tổng cộng 9 bàn thua. Đây là con số đáng báo động, đặc biệt khi bước vào đấu trường FA Cup mang tính chất loại trực tiếp, nơi mọi sai lầm đều có thể khiến đội bóng phải trả giá đắt. Bài toán giữ sạch lưới rõ ràng vẫn là thách thức lớn với “Quỷ đỏ”.

Ở chiều ngược lại, Brighton vừa có trận hòa 1-1 đầy nỗ lực trước Manchester City. Dù chỉ cầm bóng 40% và tung ra vỏn vẹn 6 cú sút, đoàn quân của HLV Fabian Hurzeler vẫn cho thấy sự hiệu quả với bàn thắng của Kaoru Mitoma. Trong 6 trận gần nhất, Brighton ghi được 6 bàn, hiệu suất không quá nổi bật nhưng phản ánh sự ổn định và kỷ luật trong lối chơi.

Về đối đầu, Brighton đang nhỉnh hơn trong thời gian gần đây khi thắng 4/6 lần chạm trán MU kể từ tháng 5/2023. Dù vậy, chiến thắng 4-2 của MU ở lần gặp gần nhất trên sân Old Trafford cho thấy cán cân hoàn toàn có thể đảo chiều.

Với lợi thế sân nhà, quyết tâm tiến sâu tại FA Cup và dàn cầu thủ chất lượng, MU vẫn được kỳ vọng sẽ làm chủ thế trận và giành quyền đi tiếp nếu thi đấu tập trung và đúng với tiềm năng.

Dự đoán: MU 2-1 Brighton Thông tin lực lượng MU: Matthijs de Ligt chấn thương. Brighton: Yankuba Minteh, Adam Webster, Mats Wieffer, Solly March, Stefanos Tzimas chấn thương. Đội hình dự kiến MU: Lammens; Dalot, Heaven, Martinez, Shaw; Casemiro, Ugarte; Dorgu, Fernandes, Cunha; Sesko. Brighton: Verbruggen; Veltman, Van Hecke, Dunk, Kadioglu; Ayari, Gomez; Gruda, Rutter, Mitoma; Kostoulas.

Portsmouth - Arsenal: 21h, 11/1, vòng 3 FA Cup

Arsenal đang thể hiện phong độ ấn tượng trên mọi mặt trận mà họ góp mặt. Tại Premier League, “Pháo thủ” thành London băng băng tiến về phía trước trong bối cảnh các đối thủ cạnh tranh trực tiếp liên tục sảy chân.

Arsenal đang có phong độ rất cao

Sau 19 vòng đấu, Arsenal đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 49 điểm, tạo ra khoảng cách an toàn 6 điểm so với đội bám đuổi gần nhất là Man City, qua đó nắm trong tay lợi thế rất lớn trong cuộc đua vô địch.

Không chỉ thăng hoa ở giải quốc nội, thầy trò HLV Mikel Arteta còn duy trì sự ổn định đáng nể trên mọi đấu trường. Arsenal đang sở hữu chuỗi 8 trận bất bại liên tiếp, cho thấy sự cân bằng cả trong tấn công lẫn phòng ngự.

Đặc biệt, tại Champions League, đại diện nước Anh gây ấn tượng mạnh khi toàn thắng cả 6 trận vòng bảng, hiên ngang đứng đầu bảng đấu. Những gì Arsenal thể hiện phản ánh rõ sự trưởng thành vượt bậc của tập thể dưới thời Arteta, khi các trụ cột đều đạt độ chín về phong độ lẫn bản lĩnh thi đấu.

Ở chiều ngược lại, Portsmouth không tạo được nhiều dấu ấn tích cực. Đội khách đang trải qua giai đoạn khó khăn tại giải hạng Nhất Anh khi chỉ giành được 25 điểm và xếp thứ 21 trên bảng xếp hạng, tức nằm trong nhóm cận kề khu vực xuống hạng. Phong độ của Portsmouth trong 5 vòng đấu gần nhất cũng không mấy khởi sắc với 2 chiến thắng, 2 trận hòa và 1 thất bại, chưa đủ để mang lại sự yên tâm cho người hâm mộ.

Xét trên nhiều phương diện, Portsmouth bị đánh giá thấp hơn rất nhiều so với Arsenal. Lịch sử đối đầu càng cho thấy sự chênh lệch rõ rệt khi trong 15 lần chạm trán trước đây, “Pháo thủ” chưa từng nhận thất bại, với 9 chiến thắng và 6 trận hòa. Ở lần gặp nhau gần nhất tại FA Cup năm 2020, Arsenal cũng dễ dàng vượt qua đối thủ với tỷ số 2-0, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế vượt trội của mình.