Fletcher sẵn sàng dẫn dắt MU hết mùa, cạnh tranh với Solskjaer - Carrick

Fletcher sẵn sàng dẫn dắt MU tới hết mùa

MU đang ráo riết tìm kiếm HLV tạm quyền đến hết mùa sau khi sa thải Ruben Amorim và hiện tại, ứng viên cho vị trí này gồm Ole Gunnar Solskjaer, Michael Carrick, Darren Fletcher. Solskjaer đã có cuộc gặp trực tiếp với Giám đốc điều hành Omar Berrada và Giám đốc bóng đá Jason Wilcox tại trung tâm huấn luyện Carrington hôm thứ Bảy, 2 ngày sau khi Carrick làm việc với lãnh đạo CLB.

Tuy nhiên, Fletcher cũng để lại ấn tượng tích cực trong quãng thời gian ngắn nắm quyền tạm thời. Sau trận ra mắt hòa Burnley 2-2, cựu tiền vệ 41 tuổi sẽ tiếp tục được trao cơ hội trong cuộc chạm trán Brighton ở vòng 3 FA Cup trên sân Old Trafford vào đêm nay.

Fletcher sẵn sàng nếu được tin tưởng dẫn dắt MU đến hết mùa

Trả lời truyền thông, HLV đội U18 MU nhấn mạnh ông chỉ tập trung vào 2 trận đấu trong tuần này, nhưng sẵn sàng nắm bắt cơ hội nếu được tin tưởng lâu dài: “Tôi luôn cố gắng chuẩn bị cho mình để trở thành một HLV trong tương lai. Tôi luôn nghĩ rằng mình có thể làm tốt công việc này hoặc sẽ thích thú với thử thách đó.

Cơ hội đó có thể đến với tôi vào một ngày nào đó và tôi biết mình sẽ sẵn sàng. Nhưng nếu điều đó không xảy ra, tôi cũng hoàn toàn thoải mái. Nếu tiếp tục làm HLV đội U18, tôi rất vui. Tôi thích công việc đó và sẽ tiếp tục giúp phát triển các cầu thủ cho MU".

Tin tưởng vào quyết định cuối cùng của ban lãnh đạo

Fletcher thừa nhận, ông bất ngờ khi được giao dẫn dắt MU nhưng vẫn tin tưởng vào bản thân: “Tôi không nghĩ tới điều đó. Tôi chỉ tập trung vào công việc mình đang làm. Vì thế, việc này hoàn toàn không nằm trong suy nghĩ của tôi.

Khi được hỏi làm điều đó, tôi biết mình có thể làm được. Tôi quen với môi trường này và tôi tin vào chính mình. Tôi đã có những trải nghiệm tuyệt vời khi còn là cầu thủ. Tôi dành thời gian để phát triển và học hỏi với tư cách HLV cũng như ở những vai trò khác ngoài sân cỏ. Điều đó giúp tôi có vị thế tốt hơn hiện tại so với 5 năm trước”.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh sẽ tôn trọng quyết định từ CLB: "Điều quan trọng nhất là đây không phải quyết định của tôi. CLB cần làm những gì họ cho là tốt nhất. Những người ở vị trí cao hơn cần có kế hoạch rõ ràng cho thành công của MU, và tôi tin họ sẽ đủ mạnh mẽ để đưa ra lựa chọn đúng đắn".