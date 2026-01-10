HLV Solskjaer gặp trực tiếp sếp MU hôm nay, "Quỷ đỏ" đối diện quyết định kỳ lạ

Solskjaer gặp trực tiếp sếp MU vào hôm nay

Theo các nguồn tin từ The Guardian và The Athletic, Ole Gunnar Solskjaer dự kiến có cuộc làm việc trực tiếp với ban lãnh đạo MU vào hôm nay, nhằm trao đổi về khả năng đảm nhiệm vai trò HLV tạm quyền đến hết mùa giải. Nhà cầm quân người Na Uy đang cạnh tranh trực tiếp với đồng đội cũ Michael Carrick cho "ghế nóng" tại Old Trafford.

Solskjaer sẽ có cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên với ban lãnh đạo MU

Cụ thể, sau buổi phỏng vấn online vào giữa tuần, Solskjaer gặp mặt Giám đốc điều hành Omar Berrada và Giám đốc bóng đá Jason Wilcox tại trung tâm huấn luyện Carrington. Trước đó, Carrick được cho là đã tham gia buổi phỏng vấn với những lãnh đạo này vào thứ Năm. Ngoài 2 cái tên kể trên, HLV tạm quyền hiện tại Darren Fletcher vẫn chưa hoàn toàn bị loại khỏi cuộc đua.

Fletcher dẫn dắt MU trong trận hòa Burnley 2-2 ở vòng 21 Ngoại hạng Anh, đồng thời sẽ tiếp tục chỉ đạo đội bóng ở cuộc tiếp đón Brighton tại FA Cup vào Chủ nhật. Chia sẻ với báo chí vào thứ Sáu, Fletcher cho biết ông chưa nghĩ đến tương lai lâu dài tại CLB và chỉ tập trung cho nhiệm vụ trước mắt.

Theo nhà báo Fraser Fletcher (TEAMtalk), MU sẽ công bố HLV tạm quyền mới ngay sau khi loạt trận cuối tuần kết thúc".

Solskjaer và Carrick sẽ không làm việc chung

Solskjaer từng rất thành công khi đảm nhiệm vai trò HLV tạm quyền MU từ tháng 12/2018 đến tháng 3/2019, qua đó giúp ông được bổ nhiệm chính thức. Trong 2 mùa giải trọn vẹn, nhà cầm quân 52 tuổi đưa "Quỷ đỏ" cán đích ở vị trí thứ 3 và thứ 2 tại Ngoại hạng Anh, đồng thời vào chung kết Europa League 2021.

Về phía Carrick, cựu tiền vệ người Anh từng nằm trong thành phần ban huấn luyện dưới thời Solskjaer, đồng thời tạm quyền dẫn dắt đội bóng 3 trận đấu sau khi HLV người Na Uy bị sa thải vào cuối tháng 11/2021, giành 2 chiến thắng, 1 trận hòa.

Theo nhiều nguồn tin, trường hợp Solskjaer được bổ nhiệm, Carrick sẵn sàng tiếp tục làm trợ lý cho đồng đội cũ. Tuy nhiên, ban lãnh đạo MU đã bác bỏ khả năng cả hai người sát cánh cùng nhau dù bất kì ai được bổ nhiệm.

Shearer: "MU bổ nhiệm lại Solskjaer là quyết định kỳ lạ"

Ở một diễn biến khác, cựu danh thủ Alan Shearer cho rằng việc MU cân nhắc đưa Solskjaer trở lại ghế HLV là điều “thực sự kỳ lạ”. Dù thừa nhận Solskjaer có mối liên hệ đặc biệt với đội bóng, chân sút vĩ đại nhất lịch sử Ngoại hạng Anh khẳng định bổ nhiệm Fletcher hay Carrick mới là giải pháp tối ưu hiện tại:

“Nếu MU quay lại với Ole Gunnar Solskjaer, đó sẽ là quyết định bổ nhiệm thực sự kỳ lạ. Tôi có thể hiểu nếuDarren Fletcher hoặc Michael Carrick tạm quyền, nhưng không thể hiểu việc quay lại với một người mà CLB đã sa thải.

Tôi biết Ole từng thi đấu cho CLB, có quá khứ tuyệt vời, sự gắn bó mật thiết và từng làm rất tốt khi tạm quyền, nhưng MU đã sa thải ông ấy vì một lý do nào đó. Nếu HLV tạm quyền làm tốt, họ phải hết sức cẩn trọng để không rơi lại vào cái bẫy cũ".

Shearer không ủng hộ MU tái bổ nhiệm Solskjaer

MU cần tên tuổi lớn nắm quyền lâu dài

Shearer cũng cho rằng, MU cần một HLV tên tuổi, cá tính mạnh trong tương lai: “Mùa hè tới, sẽ có những HLV lớn sẵn sàng, có thể là Thomas Tuchel tùy vào tình hình của ĐT Anh, hoặc Carlo Ancelotti tùy vào thành tích của ĐT Brazil.

Bạn chỉ có thể chấm dứt vòng luẩn quẩn này bằng cách đưa về một nhân vật lớn, đủ mạnh mẽ và để ông ấy toàn quyền làm việc. Không phải ngẫu nhiên mà 3 CLB đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh là Aston Villa, Man City và Arsenal đều được vận hành xoay quanh HLV.

Họ có giám đốc bóng đá, nhưng mọi thứ hoạt động đồng bộ. Điều đó cần phải xảy ra ở Manchester United nếu họ muốn tiến gần hơn đến mục tiêu của mình".