Trực tiếp bóng đá Man City - Salford City: Đội của huyền thoại MU thành "mồi ngon" (FA Cup)
(22h, 14/2, vòng 4) Man City được đánh giá cao hơn Salford City và có thể tái lập chiến thắng 8-0 như mùa trước.
FA Cup | 22h, 14/2 | SVĐ Etihad
Điểm
Trafford
Lewis
Khusanov
Alleyne
Ake
Gonzalez
McAidoo
Reijnders
Foden
Cherki
Marmoush
Điểm
Young
Turton
Dorrington
Garbutt
Butcher
Longelo
Grant
Woodburn
N'Mai
Graydon
Udoh
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Man City vừa có chiến thắng dễ dàng trước Fulham tại Ngoại hạng Anh hồi giữa tuần. Thầy trò Pep Guardiola ghi 3 bàn ngay trong hiệp một qua đó rút ngắn khoảng cách với Arsenal xuống còn 4 điểm trên bảng xếp hạng. Đó là chiến thắng thứ ba liên tiếp của Man City và là trận bất bại thứ 6 liên tiếp tính trên mọi đấu trường.
Việc có được sự bổ sung đến từ Semenyo và Guehi ở kỳ chuyển nhượng mùa đông 2026 giúp Man City thi đấu thanh thoát hơn hẳn. Trên hàng công, họ không phải quá phụ thuộc vào Haaland nhờ sự bùng nổ của Semenyo, trong khi tuyến phòng ngự chắc chắn hơn với Guehi.
Nhìn sang Salford City, đội bóng thuộc quyền sở hữu của nhóm huyền thoại MU gồm David Beckham và Gary Neville đang thi đấu tại League Two, tương đương giải hạng 4 Anh. Điều này đồng nghĩa đội bóng này không thể là đối thủ xứng tầm của Man City. Sự khác biệt về đẳng cấp từng được Man City tạo ra vào năm ngoái khi họ đánh bại Salford City 8-0 cũng ở FA Cup. Kịch bản ấy hoàn toàn có thể lặp lại ở trận đấu tới.
