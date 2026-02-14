Trực tiếp bóng đá Man City - Salford City: Đội của huyền thoại MU thành "mồi ngon" (FA Cup)

FA Cup | 22h, 14/2 | SVĐ Etihad Man City 0 - 0 Salford City (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Man City vs Salford City Salford City Điểm Trafford Lewis Khusanov Alleyne Ake Gonzalez McAidoo Reijnders Foden Cherki Marmoush Điểm Young Turton Dorrington Garbutt Butcher Longelo Grant Woodburn N'Mai Graydon Udoh Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Man City Man City Salford City Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Trafford, Lewis, Khusanov, Alleyne, Ake, Gonzalez, McAidoo, Reijnders, Foden, Cherki, Marmoush Young, Turton, Dorrington, Garbutt, Butcher, Longelo, Grant, Woodburn, N'Mai, Graydon, Udoh

Man City vừa có chiến thắng dễ dàng trước Fulham tại Ngoại hạng Anh hồi giữa tuần. Thầy trò Pep Guardiola ghi 3 bàn ngay trong hiệp một qua đó rút ngắn khoảng cách với Arsenal xuống còn 4 điểm trên bảng xếp hạng. Đó là chiến thắng thứ ba liên tiếp của Man City và là trận bất bại thứ 6 liên tiếp tính trên mọi đấu trường.

Việc có được sự bổ sung đến từ Semenyo và Guehi ở kỳ chuyển nhượng mùa đông 2026 giúp Man City thi đấu thanh thoát hơn hẳn. Trên hàng công, họ không phải quá phụ thuộc vào Haaland nhờ sự bùng nổ của Semenyo, trong khi tuyến phòng ngự chắc chắn hơn với Guehi.

Nhìn sang Salford City, đội bóng thuộc quyền sở hữu của nhóm huyền thoại MU gồm David Beckham và Gary Neville đang thi đấu tại League Two, tương đương giải hạng 4 Anh. Điều này đồng nghĩa đội bóng này không thể là đối thủ xứng tầm của Man City. Sự khác biệt về đẳng cấp từng được Man City tạo ra vào năm ngoái khi họ đánh bại Salford City 8-0 cũng ở FA Cup. Kịch bản ấy hoàn toàn có thể lặp lại ở trận đấu tới.