Trực tiếp bóng đá Man City - Salford City: Đội của huyền thoại MU thành "mồi ngon" (FA Cup)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Cup FA Manchester City

(22h, 14/2, vòng 4) Man City được đánh giá cao hơn Salford City và có thể tái lập chiến thắng 8-0 như mùa trước.

FA Cup | 22h, 14/2 | SVĐ Etihad

Man City
Trực tiếp bóng đá Man City - Salford City: Đội của huyền thoại MU thành "mồi ngon" (FA Cup) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Man City - Salford City: Đội của huyền thoại MU thành "mồi ngon" (FA Cup) - 1
Salford City
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Man City - Salford City: Đội của huyền thoại MU thành "mồi ngon" (FA Cup) - 1
Trafford, Lewis, Khusanov, Alleyne, Ake, Gonzalez, McAidoo, Reijnders, Foden, Cherki, Marmoush
Trực tiếp bóng đá Man City - Salford City: Đội của huyền thoại MU thành "mồi ngon" (FA Cup) - 1
Young, Turton, Dorrington, Garbutt, Butcher, Longelo, Grant, Woodburn, N'Mai, Graydon, Udoh

Man City vừa có chiến thắng dễ dàng trước Fulham tại Ngoại hạng Anh hồi giữa tuần. Thầy trò Pep Guardiola ghi 3 bàn ngay trong hiệp một qua đó rút ngắn khoảng cách với Arsenal xuống còn 4 điểm trên bảng xếp hạng. Đó là chiến thắng thứ ba liên tiếp của Man City và là trận bất bại thứ 6 liên tiếp tính trên mọi đấu trường.

Việc có được sự bổ sung đến từ Semenyo và Guehi ở kỳ chuyển nhượng mùa đông 2026 giúp Man City thi đấu thanh thoát hơn hẳn. Trên hàng công, họ không phải quá phụ thuộc vào Haaland nhờ sự bùng nổ của Semenyo, trong khi tuyến phòng ngự chắc chắn hơn với Guehi.

Nhìn sang Salford City, đội bóng thuộc quyền sở hữu của nhóm huyền thoại MU gồm David Beckham và Gary Neville đang thi đấu tại League Two, tương đương giải hạng 4 Anh. Điều này đồng nghĩa đội bóng này không thể là đối thủ xứng tầm của Man City.  Sự khác biệt về đẳng cấp từng được Man City tạo ra vào năm ngoái khi họ đánh bại Salford City 8-0 cũng ở FA Cup. Kịch bản ấy hoàn toàn có thể lặp lại ở trận đấu tới.

Đua vô địch Ngoại hạng Anh: Man City có thể lật đổ Arsenal trong 5 vòng tới?
Đua vô địch Ngoại hạng Anh: Man City có thể lật đổ Arsenal trong 5 vòng tới?

Arsenal đang đánh rơi những điểm số hết sức đáng tiếc, đúng vào thời điểm nước rút trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Một câu hỏi được đặt ra,...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-14/02/2026 15:18 PM (GMT+7)
