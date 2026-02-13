Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Dự đoán tỷ số vòng 4 FA Cup: Man City & Arsenal dạo chơi, Liverpool coi chừng "ngã ngựa"

Sự kiện: Cup FA Manchester City Liverpool

Không phải ông lớn nào của giải Ngoại hạng Anh cũng được gặp những đối thủ dễ chơi ở vòng 4 FA Cup.

Man City & Arsenal dạo chơi

Man City đối đầu Salford City (22h, 14/2) ở vòng 4 FA Cup. Trận đấu này rất chênh lệch, khi Man City đang lấy lại phong độ. Chiến thắng 3-0 trước Fulham gần đây giúp "The Citizens" đánh dấu chiến thắng thứ 5 trong 6 trận đã qua. 

Việc có được sự bổ sung đến từ Semenyo và Guehi ở kỳ chuyển nhượng mùa đông 2026 giúp Man City thi đấu thanh thoát hơn hẳn. Trên hàng công, họ không phải quá phụ thuộc vào Haaland nhờ sự bùng nổ của Semenyo, trong khi tuyến phòng ngự chắc chắn hơn với Guehi.

Man City khó bị ngăn cản

Man City khó bị ngăn cản

Nhìn sang Salford City, họ chỉ là đội chơi ở giải hạng 4. Điều này đồng nghĩa đội bóng này không thể là đối thủ xứng tầm của Man City. 

Sự khác biệt về đẳng cấp từng được Man City tạo ra vào năm ngoái khi họ đánh bại Salford City 8-0 cũng ở FA Cup. Kịch bản ấy hoàn toàn có thể lặp lại ở trận đấu tới.

Nhìn sang 2 đội bóng thành London là Arsenal và Chelsea, họ cũng chạm mặt các đối thủ dễ chơi ở vòng 4 FA Cup. Trong khi Arsenal đấu Wigan (23h30, 15/2), thì Chelsea chạm trán Hull City (2h45, 14/2). Hull City hiện chơi ở giải hạng nhất Anh, trong khi Wigan đứng ở nhóm cuối tại giải hạng 3. 

Arsenal và Chelsea sẽ quyết tâm thắng trận để giải tỏa tinh thần. 2 đội bóng này đều không có được kết quả tốt ở vòng 26 Ngoại hạng Anh vừa qua khi cùng chỉ giành được 1 điểm. 

Liverpool đối diện thách thức

Liverpool là ông lớn hiếm hoi gặp khó ở vòng 4 FA Cup. Đoàn quân HLV Slot chạm mặt Brighton (3h, 15/2). Đây là đối thủ từng nhiều lần khiến "The Kop" ngã ngựa. 

Trong 8 trận gần nhất Liverpool đấu Brighton, "Chim mòng biển" thắng 3 trận, thua 4 trận và hòa 1 trận. Sức chiến đấu của Brighton ở trận đấu tới cũng dự báo lên cao bởi họ muốn chấm dứt chuỗi 5 trận toàn hòa và thua liên tiếp đáng thất vọng gần đây.

Liverpool không được chủ quan

Liverpool không được chủ quan

Liverpool cần thể hiện bản lĩnh ông lớn trước Brighton. Ngoài ra, "The Kop" cần tập trung cho các sân chơi đấu cúp, bởi họ khó có cơ hội vô địch Ngoại hạng Anh. 

Danh hiệu ở FA Cup là khả dĩ hơn cả với Liverpool. Trong khi ở Cúp C1, "The Kop" sẽ phải đối diện với rất nhiều "cá mập".

Dự đoán tỷ số vòng 4 FA Cup

Ngày 14/2

2h45: Hull City 0-2 Chelsesa

2h45: Wrexham 1-2 Ipswich Town

19h15: Burton 0-2 West Ham

22h: Norwich 1-2 West Brom

22h: Southampton 1-2 Leicester

22h: Burnley 3-1 Mansfield

22h: Port Vale 0-1 Bristol City

22h: Man City 4-0 Salford City

Ngày 15/2

0h45: Aston Villa 2-1 Newcastle

3h: Liverpool 3-2 Brighton

19h: Birmingham 1-2 Leeds United

20h30: Grimsby Town 0-2 Wolves 

21h: Stoke 1-2 Fulham

21h: Oxford 0-2 Sunderland

23h30: Arsenal 2-0 Wigan

Ngày 17/2

2h30: Macclesfield 0-2 Brentford
Man City thắng đậm: Haaland tìm lại bản năng sát thủ, đua vô địch nóng lên

Man City đã giành chiến thắng thuyết phục trước Fulham, qua đó tiếp tục bám đuổi Arsenal. Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh vẫn còn rất nóng và giờ đây,...

13/02/2026 11:53 AM (GMT+7)
