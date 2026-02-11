Trực tiếp bóng đá Sunderland - Liverpool: Arne Slot trước "sóng dữ" (Ngoại hạng Anh)
(3h15, 12/2, vòng 26 Ngoại hạng Anh) Tương lai của HLV Arne Slot đang chịu áp lực rất lớn do phong độ của Liverpool.
Premier League | 3h15, 12/2 | Ánh Sáng
Điểm
Roefs
Mandava
Ballard
Alderete
Mukiele
Sadiki
Diarra
Talbi
Le Fee
Hume
Brobbey
Điểm
Alisson
Kerkez
Van Dijk
Konate
Curtis Jones
Gravenberch
Mac Allister
Wirtz
Gakpo
Salah
Ekitike
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Sunderland bất khả chiến bại trên sân nhà
Sunderland đang là đội duy nhất bất bại trên sân nhà ở Premier League cho đến lúc này. Họ thắng trận derby gặp Newcastle và đã không thua trước cả 3 đội đầu bảng hiện tại. Phong độ của Sunderland mùa này đang phụ thuộc rất nhiều vào việc được đá sân nhà: Họ là đội đá sân khách tệ thứ 4 của giải đấu.
Tình hình gay go cho Liverpool
Liverpool dẫn bàn trước trên sân nhà nhưng không những thua ngược Man City, họ còn mất Dominik Szoboszlai vì thẻ đỏ trực tiếp ở cuối trận. Szoboszlai là một trong những cầu thủ chơi ổn định nhất của đội bóng và cũng chính là người đã mở tỷ số từ một quả đá phạt đẹp mắt, bàn thắng đá phạt thứ 4 của anh chỉ riêng trong mùa này.
Liverpool hiện kém top 5 tới 5 điểm, mặc dù việc cả Chelsea và MU bị cầm hòa trong đêm thứ Ba đồng nghĩa đây là cơ hội rút ngắn cách biệt cho "The Reds". Thêm một kết quả tiêu cực nữa và HLV Arne Slot sẽ càng dễ bị cách chức, không bây giờ thì sẽ cuối mùa giải.
Chuỗi toàn thắng của MU dưới thời Michael Carrick đã bị West Ham chặn đứng. Trong khi đó, trận thua Newcastle khiến Tottenham tụt xuống vị trí thứ 16...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-11/02/2026 18:04 PM (GMT+7)