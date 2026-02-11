Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá Sunderland - Liverpool: Arne Slot trước "sóng dữ" (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Premier League 2025-26 Sunderland A.F.C

(3h15, 12/2, vòng 26 Ngoại hạng Anh) Tương lai của HLV Arne Slot đang chịu áp lực rất lớn do phong độ của Liverpool.

   

Premier League | 3h15, 12/2 | Ánh Sáng

Sunderland
Trực tiếp bóng đá Sunderland - Liverpool: Arne Slot trước "sóng dữ" (Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Sunderland - Liverpool: Arne Slot trước "sóng dữ" (Ngoại hạng Anh) - 1
Liverpool
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Sunderland - Liverpool: Arne Slot trước "sóng dữ" (Ngoại hạng Anh) - 1
Roefs, Mandava, Ballard, Alderete, Mukiele, Sadiki, Diarra, Talbi, Le Fee, Hume, Brobbey
Trực tiếp bóng đá Sunderland - Liverpool: Arne Slot trước "sóng dữ" (Ngoại hạng Anh) - 1
Alisson, Kerkez, Van Dijk, Konate, Curtis Jones, Gravenberch, Mac Allister, Wirtz, Gakpo, Salah, Ekitike

Sunderland bất khả chiến bại trên sân nhà

Sunderland đang là đội duy nhất bất bại trên sân nhà ở Premier League cho đến lúc này. Họ thắng trận derby gặp Newcastle và đã không thua trước cả 3 đội đầu bảng hiện tại. Phong độ của Sunderland mùa này đang phụ thuộc rất nhiều vào việc được đá sân nhà: Họ là đội đá sân khách tệ thứ 4 của giải đấu.

Tình hình gay go cho Liverpool

Liverpool dẫn bàn trước trên sân nhà nhưng không những thua ngược Man City, họ còn mất Dominik Szoboszlai vì thẻ đỏ trực tiếp ở cuối trận. Szoboszlai là một trong những cầu thủ chơi ổn định nhất của đội bóng và cũng chính là người đã mở tỷ số từ một quả đá phạt đẹp mắt, bàn thắng đá phạt thứ 4 của anh chỉ riêng trong mùa này.

Liverpool hiện kém top 5 tới 5 điểm, mặc dù việc cả Chelsea và MU bị cầm hòa trong đêm thứ Ba đồng nghĩa đây là cơ hội rút ngắn cách biệt cho "The Reds". Thêm một kết quả tiêu cực nữa và HLV Arne Slot sẽ càng dễ bị cách chức, không bây giờ thì sẽ cuối mùa giải.

8

Benfica - Real Madrid 18.02

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Benfica
Real Madrid
Gửi dự đoán
Trước 03:00 ngày 18/02
Thể lệ
Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: MU giữ vững top 4, Tottenham trên bờ vực nguy hiểm
Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: MU giữ vững top 4, Tottenham trên bờ vực nguy hiểm

Chuỗi toàn thắng của MU dưới thời Michael Carrick đã bị West Ham chặn đứng. Trong khi đó, trận thua Newcastle khiến Tottenham tụt xuống vị trí thứ 16...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-11/02/2026 18:04 PM (GMT+7)
