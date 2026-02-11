Trực tiếp bóng đá Sunderland - Liverpool: Arne Slot trước "sóng dữ" (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 3h15, 12/2 | Ánh Sáng Sunderland 0 - 0 Liverpool (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Sunderland vs Liverpool Liverpool Điểm Roefs Mandava Ballard Alderete Mukiele Sadiki Diarra Talbi Le Fee Hume Brobbey Điểm Alisson Kerkez Van Dijk Konate Curtis Jones Gravenberch Mac Allister Wirtz Gakpo Salah Ekitike Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Sunderland Sunderland Liverpool Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Roefs, Mandava, Ballard, Alderete, Mukiele, Sadiki, Diarra, Talbi, Le Fee, Hume, Brobbey Alisson, Kerkez, Van Dijk, Konate, Curtis Jones, Gravenberch, Mac Allister, Wirtz, Gakpo, Salah, Ekitike

Sunderland bất khả chiến bại trên sân nhà

Sunderland đang là đội duy nhất bất bại trên sân nhà ở Premier League cho đến lúc này. Họ thắng trận derby gặp Newcastle và đã không thua trước cả 3 đội đầu bảng hiện tại. Phong độ của Sunderland mùa này đang phụ thuộc rất nhiều vào việc được đá sân nhà: Họ là đội đá sân khách tệ thứ 4 của giải đấu.

Tình hình gay go cho Liverpool

Liverpool dẫn bàn trước trên sân nhà nhưng không những thua ngược Man City, họ còn mất Dominik Szoboszlai vì thẻ đỏ trực tiếp ở cuối trận. Szoboszlai là một trong những cầu thủ chơi ổn định nhất của đội bóng và cũng chính là người đã mở tỷ số từ một quả đá phạt đẹp mắt, bàn thắng đá phạt thứ 4 của anh chỉ riêng trong mùa này.

Liverpool hiện kém top 5 tới 5 điểm, mặc dù việc cả Chelsea và MU bị cầm hòa trong đêm thứ Ba đồng nghĩa đây là cơ hội rút ngắn cách biệt cho "The Reds". Thêm một kết quả tiêu cực nữa và HLV Arne Slot sẽ càng dễ bị cách chức, không bây giờ thì sẽ cuối mùa giải.